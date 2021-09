Fitbit ajoute la détection des ronflements à ses Fitbit Sense et Versa 3

Pour activer la nouvelle fonction de sommeil, ouvrez votre application Fitbit et appuyez sur la section Sommeil. Lisez et suivez les instructions à l’écran pour en savoir plus sur la fonctionnalité et l’activer sur votre appareil. Ensuite, portez simplement votre Fitbit Sense ou Versa 3 au lit et vérifiez vos résultats le matin. L’application Fitbit affichera vos données de ronflement ainsi que vos données de sommeil habituelles. Bien sûr, ce processus aura un certain impact sur la durée de vie de la batterie. L’entreprise recommande que votre appareil soit chargé au moins à 40% avant d’aller au lit.

Pour désactiver la détection de ronflement et de bruit

Si vous avez peur de ronfler, ne vous en faites pas. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité à tout moment et supprimer toutes les données collectées jusqu’à présent.

Ouvrez votre application Fitbit et appuyez sur le Aujourd’hui languette. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Portez votre Fitbit au lit.

Appuyez sur le Paramètres icône d’engrenage dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le Détecter le ronflement basculer pour désactiver la fonctionnalité.