Les options de couleur du Fitbit Charge 5 incluent Platine/Bleu Acier, Or Doux/Blanc Lunaire et Graphite/Noir

Fitbit a dévoilé le nouveau Charge 5, doté d’un nouveau design élégant et d’un écran plus lumineux. Le Charge 5 est 10 % plus fin que son prédécesseur, mais offrira toujours jusqu’à sept jours de charge.

Fitbit a introduit une nouvelle métrique de santé – le score de préparation quotidienne – qui peut calculer la “préparation” à l’entraînement et suggère ce que l’utilisateur doit faire un jour donné en fonction de son sommeil, de sa fréquence cardiaque et de son activité. En fonction du score, le groupe de fitness proposera des activités telles que des entraînements à haute intensité, du yoga léger ou du repos. Fitbit Charge 5 comprend également des fonctionnalités telles qu’un capteur EDA pour suivre les niveaux de stress et une application ECG au poignet.

Le Fitbit Charge 5 contient une combinaison de verre, d’aluminium et de résine avec une bande de silicone. Les rails en acier inoxydable sur le côté servent de capteurs pour l’application EDA et ECG. L’écran tactile AMOLED de 1,04 pouce est doté d’une luminosité maximale de 450 nits et d’un mode Always-On, mais ne comporte aucun bouton. Fitbit a affirmé que l’écran est deux fois plus lumineux que le Charge 4. Fitbit a déclaré que le bracelet met deux heures à se charger, ce qui l’alimente pendant sept jours.

Le tracker de fitness comprend également un GPS + GLONASS intégré, 20 cadrans de montre colorés, un capteur de température de la peau, un capteur SpO2 et un moniteur de fréquence cardiaque optique, en plus du NFC. Le Charge 5 est étanche jusqu’à 50 mètres et compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou supérieur ou iOS 12.2 ou supérieur.

Le Fitbit Charge 5 est livré avec une capacité de relais par e-mail et de notification d’appel et, pour les appareils Android, propose des réponses rapides. Il dispose également d’une alarme Smart Wake, d’un mode Ne pas déranger et des paiements sans contact Fitbit Pay (sur certains marchés). L’appareil se connecte aux smartphones via Bluetooth et prend également en charge Google Fast Pair.

Quant au score de préparation quotidienne, accessible uniquement aux utilisateurs de Fitbit Premium, il analyse les niveaux d’activité, le cycle de sommeil de trois jours et la fréquence cardiaque. Les autres fonctionnalités incluent le suivi des minutes de la zone active en temps réel, 20 modes d’exercice de définition d’objectifs, la reconnaissance automatique des exercices et la surveillance du sommeil.

L’application ECG, qui sera bientôt disponible, fournira un rapport PDF après chaque évaluation qui pourra être partagé avec les médecins. Le Fitbit Charge 5 enverra également des notifications au poignet si la fréquence cardiaque dépasse la plage préférée. D’autres données qu’il offre concernent la fréquence respiratoire, la température de la peau, la variabilité de la fréquence cardiaque, le cycle menstruel et la saturation en oxygène du sang (SpO2).

Fitbit a fixé le prix du Charge 5 à Rs 14 999 pour le marché indien. Le groupe de fitness, qui sera accompagné d’un abonnement Fitbit Premium gratuit de six mois, sera mis en vente en Inde à partir de l’automne. Fitbit Premium permettra aux utilisateurs d’accéder aux vidéos d’entraînement de Physique 57, Daily Burn, Aaptiv, Popsugar et bien d’autres et à plus de 300 séances de pleine conscience de Croix, Deepak Chopra et Breethe. Fitbit disposera également de 30 nouveaux contenus après son partenariat avec l’application Calm.

