Fitbit Charge 5: nouvelles, rumeurs et ce que nous voulons voir

Le Fitbit Charge 5 n’est pas encore sorti, mais nous pouvons faire des prédictions sur le moment où il apparaîtra – et quelles fonctionnalités peuvent avoir quand il le fera.

La série Fitbit Charge se situe entre les lignes Inspire et Versa en termes de taille et de fonctionnalités, avec un profil mince et un écran rectangulaire soigné associé à une pile impressionnante de fonctionnalités pour un si petit appareil.

Le Fitbit Charge 4 a été l’un des premiers Fitbits à proposer un GPS embarqué (derrière le Fitbit Ionic), ce qui était une véritable aubaine lors de son lancement l’année dernière, et en a fait une alternative viable aux gros trackers de fitness. Il est également étonnamment abordable et se trouve confortablement au sommet de notre liste des meilleurs trackers de fitness depuis des mois.

C’est un acte difficile à suivre pour le Fitbit Charge 5, mais avec les bonnes mises à niveau, il pourrait relever le défi. Nous tiendrons ce guide à jour dès que nous en saurons plus sur le Fitbit de nouvelle génération, alors restez à l’écoute.

Les meilleures offres Fitbit Charge 4 du jour

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Un tracker de fitness GPS légerQuand est-il sorti ? Peut-être vers octobre 2021 ou avril 2022Combien cela coûtera-t-il ? Probablement 149,95 $ / 129,99 £ / 229,95 $ AU

Fitbit semble suivre un cycle de sortie de deux ans avec sa série Charge. Le Fitbit Charge 4 est sorti en avril 2020, donc si la société suit le même modèle, nous aurons probablement notre premier aperçu du Charge 5 en avril 2022.

Cependant, un document récemment déposé par la FCC suggère que le prochain Fitbit pourrait arriver dès octobre 2021. La liste donne des détails sur un nouveau « suiveur d’activité sans fil », avec des images et un manuel d’utilisation qui doivent rester confidentiels jusqu’au 18 octobre.

Nous soupçonnons que le Charge 5 coûtera probablement 149,95 £ / 129,99 £ / 229,95 AU $ au lancement – ​​le même que le Charge 4. Fitbit a établi un précédent en s’en tenant au même prix de sortie avec les modèles successifs de la même gamme.

Nous prévoyons que le Fitbit Charge 5 coûtera le même prix que le Charge 4 au lancement, le plaçant au milieu de la fourchette de prix de l’entreprise (Crédit image: Fitbit)

Cependant, il est possible que Fitbit veuille faire la différence entre le Charge 5 et le Fitbit Luxe récemment sorti, qui a été lancé au même prix. Il est difficile de dire lequel pourrait être le plus cher des deux.

Fitbit Charge 5 fuites et nouvelles

Il y avait peu de nouvelles autour du Fitbit Charge 5 jusqu’en juillet 2021, lorsque 9to5Google a publié une image censée être un nouvel appareil Fitbit nommé « Morgan ». Il n’y a aucune garantie que l’image est authentique (il n’y a pas de marque Fitbit, et 9to5Google garde ses sources près de sa poitrine), mais si elle est réelle, son design minimaliste suggère qu’il pourrait s’agir de notre premier aperçu de la nouvelle Charge.

Voici le Fitbit ‘Morgan’, un possible Charge 5 avec écran couleur et nouveau design https://t.co/YJhqs4GRku par @technacity pic.twitter.com/5I34sLsnGE26 juillet 2021

Voir plus

TechRadar a contacté Fitbit pour commentaires, mais la société a l’habitude de ne pas commenter les fuites, même lorsque la conception du Fitbit Luxe a fui quelques jours avant sa sortie prévue.

L’image ‘Morgan’ montre un appareil avec un écran couleur (quelque chose de manifestement absent du Charge 4), mais il n’y a pas grand-chose à deviner sur ses caractéristiques jusqu’à présent. Cependant, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées, à commencer par le GPS embarqué. C’était la caractéristique la plus remarquable du Charge 4, nous serions donc très surpris (et déçus) s’il disparaissait maintenant.

Voici ce que nous aimerions voir d’autre dans le nouvel appareil…

Lignes lisses

Les conceptions de Fitbit ont évolué depuis le lancement de la Fitbit Charge 4, et nous nous attendons à ce que la Charge 5 suive le même « langage de conception industrielle biologique » que les Sense, Versa 3, Inspire 2 et Luxe. Cela signifie des bords lisses et arrondis, du silicone plus doux et des nuances subtiles de noir, de sable et de corail.

Il y avait une édition spéciale Fitbit Charge 4 livrée avec un bracelet en tissu tissé en plus de la version standard en silicone, mais la société semble s’éloigner de cette direction, se concentrant plutôt sur le métal et le cuir pour ses bracelets haut de gamme. Ni l’un ni l’autre n’est un excellent choix pour l’entraînement, donc le Charge 4 peut simplement coller avec du silicone.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Fitbit Charge 4 ait un bracelet inspiré des bijoux, mais il aura probablement les mêmes courbes lisses et la même palette de couleurs douces que le Fitbit Luxe récemment lancé (Crédit image: WinFuture / Fitbit)

Une chose à laquelle nous ne nous attendons pas (bien que nous puissions nous tromper) est un bracelet à maillons inspiré des bijoux comme celui de l’édition spéciale Fitbit Luxe. Le bracelet spécial en acier inoxydable doré est l’une des caractéristiques les plus remarquables du Luxe, et nous ne prévoyons pas que Fitbit veuille diluer son attrait en l’introduisant dans toute sa gamme de trackers de fitness.

Un écran couleur de plus haute résolution

Le Fitbit Luxe a prouvé qu’il était possible de créer un écran AMOLED super compact et super coloré, et nous aimerions en voir un sur le Fitbit Charge 4.

Bien qu’il s’agisse d’un choix judicieux qui a contribué à prolonger la durée de vie de la batterie, l’écran noir et blanc du Fitbit Charge 4 a l’air daté, en particulier lorsque les trackers de fitness moins chers comme le Huawei Band 3 Pro et le Xiaomi Mi Smart Band 5 offrent des couleurs.

Un écran à plus haute résolution serait également un avantage. Nous ne nous attendrions pas à ce qu’un écran de cette taille soit utile pour la cartographie, mais plus de pixels par pouce signifieraient que nous pourrions voir plus de texte à l’écran pour les notifications et les statistiques des smartphones. Quand un appareil est aussi petit, cela compte vraiment.

Le Huawei Band 3 Pro a un écran couleur lumineux ; nous aimerions voir un écran similaire sur le Fitbit Charge 5 (Crédit image: Huawei)

Surveillance du stress EDA

La caractéristique la plus remarquable du Fitbit Sense est sa capacité à mesurer les niveaux de stress en surveillant l’activité électrodermique (EDA). La plupart des trackers de fitness qui prétendent mesurer le stress le font en surveillant la variabilité de la fréquence cardiaque (et le Charge 4 peut le faire), mais le balayage EDA est un nouvel outil, et celui qui permettrait au Fitbit Charge 5 de se démarquer vraiment de ses rivaux.

La gestion du stress est un élément important du bien-être général, et l’application Fitbit vous permet déjà de tenir un journal d’humeur, ce serait donc un excellent ajout.

Le Fitbit Sense utilise un capteur EDA pour mesurer les niveaux de stress à la demande. La mise en œuvre de la même technologie dans le Fitbit Charge 5 le distinguerait vraiment de ses rivaux (Crédit image: Fitbit)

Séances de respiration guidées

Le Fitbit Charge 4 peut mesurer votre rythme respiratoire, et vous pouvez le vérifier plus tard dans l’application Fitbit sur votre téléphone, mais pourquoi s’arrêter là ?

L’une des fonctionnalités que nous apprécions le plus sur les trackers de fitness modernes comme le Fitbit Versa 3 et Garmin Lily est l’ajout de séances de respiration guidées, qui vous encouragent à prendre une minute ou deux lors de situations stressantes pour vous asseoir tranquillement et calmer votre respiration, apportant votre cœur taux vers le bas. Cela fonctionnerait parfaitement avec la surveillance du stress EDA comme décrit ci-dessus.

Le Fitbit Luxe et l’Inspire 2 ont tous deux des sessions de respiration incluses par défaut, nous serions donc surpris si cette fonctionnalité ne figure pas également sur le Charge 4.

Un capteur ECG

Jusqu’à présent, le Fitbit Sense est le seul appareil doté d’un capteur ECG, et ce serait une excellente corde à ajouter à l’arc du Fitbit Charge 5. C’est un outil très pratique qui peut vous donner un avertissement précoce de la fibrillation auriculaire, ce qui peut être le point de départ d’une conversation avec votre médecin.

L’Apple Watch a été l’un des premiers appareils portables à proposer une application ECG, et ce serait un excellent ajout au Fitbit Charge 5 (Crédit image: Apple)

Si vous êtes un abonné Fitbit Premium (et vous êtes susceptible de l’être, puisque tous les nouveaux appareils Fitbit sont fournis avec un essai gratuit du service), ces données peuvent être incluses dans un rapport de santé téléchargeable, que vous pouvez partager avec un médecin généraliste. , un ami ou un membre de la famille.

Les meilleures offres Fitbit Luxe du jour