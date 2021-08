Fitbit Charge 5 rend la fuite montrant le nouveau design apparent du tracker

in

De nouveaux rendus apparents de Fitbit Charge 5 ont fuité. Les rendus présentent un design rafraîchi pour le tracker incorporant des lignes plus nettes et plus de coloris.

La série Charge de Fitbit doit faire l’objet d’une mise à niveau. Bien que le Fitbit Charge 4 reste le meilleur tracker de fitness au meilleur rapport qualité-prix disponible, il semble que le Fitbit Charge 5 soit en route. Après que les premières images divulguées ont fait surface en juillet, un nouvel ensemble de rendus est maintenant apparu.

Issu du pronostiqueur Evan Blass, les rendus présentent la refonte apparente du Charge 5, rappelant un Fitbit Luxe plus large. Il échange les angles vifs du Charge 4 contre des lignes de balayage, un nouveau système de montage de sangle qui affleure le corps du tracker et un nouveau fermoir.

La Charge 5 a une surface brillante sur toute la longueur de son cadran de montre des deux côtés. Cela pourrait être une extension du système de contrôle tactile capacitif du Charge 4. Nous n’étions pas fans de cela sur le Charge 4, principalement parce qu’il est difficile à contrôler en courant ou au gymnase. Il n’y a pas de boutons physiques visibles sur ces rendus Charge 5.

En raison du cadran de la montre principalement noir, nous ne pouvons pas vraiment dire jusqu’où l’affichage s’étend sur le visage du tracker. Nous nous attendons à ce que Fitbit continue d’utiliser un écran OLED sur le Charge 5, mais qui prend en charge les graphiques couleur cette fois-ci. Ce serait une première pour la série Charge.

Les trois coloris présentés sont également apparents. Il existe des options noir anthracite, bleu-gris et crème. Nous ne serions pas trop surpris si Fitbit propose également un modèle en édition spéciale avec un bracelet distinctif à un moment donné.

Notamment, les rendus ne nous donnent pas un bon aperçu de l’arrière du Charge 5. Nous ne savons donc toujours pas quels capteurs seront présents. Les spécifications de base restent également un mystère pour le moment.

Fitbit Charge 5 : Quand sera-t-il lancé ?

On ne sait pas quand le Fitbit Charge 5 fera ses débuts. La société organise généralement des lancements deux fois par an, nous ne serions donc pas trop surpris de voir un lancement à l’automne. Le cadran de la montre dans les rendus indique le 23 octobre, mais on ne sait pas s’il s’agit d’un indice ou d’une date aléatoire.