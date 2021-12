Fitbit Charge 5 : transpirez intelligemment avec ce tracker

Les membres Premium reçoivent également une analyse plus approfondie et des conseils pour améliorer la qualité du sommeil.

La pandémie a mis l’importance de la forme physique et mentale au premier plan. Elle a surtout poussé la classe urbaine à adopter au quotidien des habitudes saines. C’est pourquoi vous voyez des gens transpirer dans les gymnases, les stades et les parcs de la ville, habilement soutenus par leurs trackers de fitness et leurs montres intelligentes qui, soit dit en passant, ont inondé le marché ces jours-ci. À cet égard, les appareils Fitbit portés au poignet ont démontré leur fiabilité, leur durabilité et leur acceptabilité, et sont donc extrêmement populaires parmi les consommateurs.

Le dernier appareil de Fitbit, Charge 5, peut-être le tracker de santé et de remise en forme le plus avancé de la société basée à San Francisco pour vous aider à garder le pouls de votre forme physique, de votre stress, de votre santé cardiaque, de votre sommeil et de votre bien-être général, est ici dans un design plus fin et élégant. Il se vend à Rs 14 999 et avec six mois de Fitbit Premium inclus, vous obtiendrez des informations plus approfondies, des conseils pratiques et une gamme de plus de 500 entraînements, ainsi qu’un contenu nutritionnel et de pleine conscience pour vous permettre de faire ce qui est le mieux pour votre corps chaque jour. Je porte l’unité d’examen depuis quinze jours et j’ai été très impressionné par sa précision lorsqu’il s’agit de suivre les paramètres de l’activité physique quotidienne, et la durée de vie de la batterie est également d’une semaine complète. Examinons en profondeur pour en savoir plus sur cette innovation Fitbit.

Nous avons passé en revue certains des produits précédents tels que Charge 4. Croyez-moi, il y a beaucoup à faire pour le dernier appareil Fitbit. Prenez, par exemple, le fait que Charge 5 est 10 % plus mince que son prédécesseur, il a une conception aérodynamique et est optimisé pour les performances et conçu pour un ajustement sans couture. Avec un nouvel écran couleur AMOLED, Charge 5 est le premier tracker de Fitbit avec une option d’affichage permanent pour plus de commodité pour voir vos statistiques ou pendant l’entraînement. L’écran est également deux fois plus lumineux que son prédécesseur, ce qui permet de voir facilement vos statistiques les jours ensoleillés. Vous pouvez également changer de look à tout moment, en choisissant parmi des bandes infinies en silicone léger, des bandes de sport respirantes, des bandes auto-agrippantes en nylon en peluche et des bandes en cuir Horween de qualité supérieure fabriquées à la main.

D’un simple glissement du doigt, vous pouvez afficher vos statistiques, recevoir/envoyer des notifications depuis/vers votre téléphone mobile (réponses rapides avec Android uniquement) et choisir parmi 20 cadrans colorés pour personnaliser les informations que vous souhaitez voir le plus. Bien que l’appareil et les bracelets en silicone soient étanches à 50 mètres, il est important de bien sécher votre bracelet après l’avoir porté dans l’eau ou après avoir transpiré pour éviter les irritations de la peau.

La nouvelle fonctionnalité de Fitbit Premium, Daily Readiness Score, utilise les informations de votre corps via Charge 5, y compris votre activité, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et le sommeil récent, pour vous aider à évaluer quand vous êtes prêt à vous dépasser physiquement, en d’autres termes, si vous devez vous entraîner ou donner la priorité à la récupération. En portant votre appareil Fitbit quotidiennement (y compris pendant que vous dormez), vous recevrez un score personnalisé chaque matin ainsi que des détails sur ce qui l’a affecté, avec des suggestions comme un niveau d’activité recommandé et du contenu Premium pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre corps et rendez vos entraînements plus efficaces. Charge 5 comprend également un GPS intégré, 20 modes d’exercice, une reconnaissance automatique de l’exercice et une estimation de votre V02 max (une mesure de la quantité maximale d’oxygène que votre corps peut utiliser pendant l’exercice. De plus, avec Premium, vous pouvez accéder à plus de 200 des entraînements d’entraîneurs certifiés et de marques populaires comme Daily Burn et de nouveaux entraînements à haute énergie de LES MILLS.

Charge 5 possède un capteur EDA, qui mesure la réponse de votre corps au stress grâce à de minuscules changements dans les glandes sudoripares de vos doigts. Fitbit a d’abord lancé l’EDA avec la montre connectée Fitbit Sense et a découvert que 70 % des utilisateurs ont réduit leur fréquence cardiaque au cours d’une session d’analyse EDA de deux minutes, montrant que ces outils peuvent aider à réduire le stress. Charge 5 suit également votre fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et fournit des notifications lorsque vous êtes au-dessus ou en dessous de vos plages personnelles. attention.

En plus de gérer votre santé cardiaque, Charge 5 fournit une vue holistique d’autres mesures de bien-être clés via le tableau de bord Health Metrics de l’application Fitbit, notamment la fréquence respiratoire, la variation de la température de la peau et la SpO2. Avec Premium, vous pouvez également suivre les tendances à long terme et les gammes personnelles. Et parce que le sommeil est également essentiel à votre bien-être, vous continuerez à recevoir des outils de sommeil tels que le score de sommeil quotidien, les phases de sommeil et les alarmes SmartWake. Les membres Premium reçoivent également une analyse plus approfondie et des conseils pour améliorer la qualité du sommeil.

Points clés à retenir : Charge 5 est le tracker de santé et de remise en forme le plus avancé de Fitbit, conçu pour la commodité, les performances et le confort. Lorsqu’il s’agit de suivre les pas, les calories, les étages, le sommeil et la fréquence cardiaque, il est très précis et fiable. À Rs 14 999, c’est à un prix assez décent pour plaire au lot soucieux de sa santé et trouve donc une forte recommandation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et minutes de zone active

Score de gestion du stress et capteur EDA

Notifications de santé cardiaque

GPS intégré pour le rythme et la distance

Mesures de santé comme la fréquence respiratoire et la SpO2

Prix ​​public estimé : Rs 14 999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.