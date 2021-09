Fitbit Charge 5 vs Charge 4 : devriez-vous mettre à niveau ?

Une mise à niveau solide

Fitbit Charge 5

Toujours l’un des grands

Fitbit Charge 4

Si vous recherchez le dernier et le meilleur tracker de fitness, le Fitbit Charge 5 est là où il se trouve. Il est équipé de capteurs de santé avancés et de fonctions de suivi pour tenir les utilisateurs informés et sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Le nouveau design est également plus fin et plus attrayant.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Capteurs SpO2, ECG, EDA Écran AMOLED Design attrayant

Les inconvénients

Plus cher Certaines fonctionnalités uniquement disponibles avec Fitbit Premium

Il n’y a rien de mal à garder les choses simples. Le Fitbit Charge 4 en est un bon exemple. Il possède toutes les fonctionnalités dont la plupart des utilisateurs ont besoin pour profiter de leur expérience de suivi de la condition physique. Si la conception plus ancienne et le manque de capteurs de santé avancés ne vous dérangent pas, vous adorerez le Charge 4.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la SpO2 Conception légère Prix abordable

Les inconvénients

Pas aussi élégant que Charge 5 N’a pas de capteurs ECG ou EDA

Fitbit Charge 5 vs Charge 4 : Mettre à niveau ou ne pas mettre à niveau ?

L’une des questions les plus courantes dans le monde portable est de décider si vous devez ou non mettre à niveau lorsqu’un nouveau modèle arrive sur le marché. Dans le cas des Fitbit Charge 5 et Fitbit Charge 4, il y a beaucoup à penser. Plusieurs fois, la mise à niveau vers un nouveau modèle ne sera pas très différente de ce que vous avez connu sur le prédécesseur.

Le Charge 4 est toujours l’un des meilleurs trackers de fitness. Cela changera-t-il parce que le Fitbit Charge 5 est là ? Cela dépend à qui vous demandez. Si vous souhaitez un suivi standard de la santé et de la condition physique avec quelques extras, le Charge 4 pourrait répondre à vos besoins. Si vous souhaitez une expérience utilisateur plus avancée avec de nouveaux éléments de conception et un écran AMOLED couleur, vous pouvez envisager de passer au Fitbit Charge 5.

Le Fitbit Charge 5 change le jeu des trackers

Source : Fitbit

À première vue, vous remarquerez peut-être que le Charge 5 ressemble davantage au Fitbit Luxe que les modèles Charge précédents. C’est le premier de la série à proposer un écran AMOLED lumineux plutôt qu’un OLED monochrome. Il est également livré dans un boîtier en acier inoxydable plutôt qu’en plastique, ce qui lui donne un aspect plus haut de gamme. Les utilisateurs apprécieront également le fait que le boîtier est nettement plus fin que les modèles précédents.

Le Fitbit Charge 5 offre d’autres premières, notamment les capteurs avancés EDA (activité électrodermique) et ECG (électrocardiogramme). Si vous connaissez le Fitbit Sense, vous savez que c’était la première montre intelligente de la société à offrir ces avantages.

Fitbit Charge 5 Écran Fitbit Charge 4 Capteurs OLED rétroéclairés AMOLED Accéléromètre 3 axes, altimètre, capteur optique de fréquence cardiaque, SpO2, ECG, EDA, capteur de lumière ambiante Accéléromètre 3 axes, altimètre, capteur optique de fréquence cardiaque, SpO2 Autonomie de la batterie 7 jours 7 jours Étanchéité 5ATM 5ATM GPS embarqué ✔️ ✔️ Minutes de zone active ✔️ ✔️ ECG & EDA ✔️ ❌ Fitbit Pay ✔️ ✔️

Ceux qui sont habitués à avoir des capteurs de base sur leur tracker de fitness pourraient bénéficier d’un peu d’expérience. Ces nouveaux capteurs permettront aux utilisateurs de mesurer plus précisément leurs niveaux de température et de stress (EDA). La fonction ECG permet aux utilisateurs de vérifier les battements cardiaques irréguliers. Il convient de noter que la fonctionnalité EDA sera disponible au lancement, tandis que l’application ECG sera disponible après le lancement dans certains pays.

Une autre nouvelle fonctionnalité du Fitbit Charge 5 est l’expérience de préparation quotidienne, conçue pour mieux comprendre quand votre corps est prêt à faire de l’exercice et quand il est temps de se reposer et de récupérer davantage. Les utilisateurs pourront accéder à ces informations dans l’application Fitbit chaque matin. Vous recevrez un score personnalisé basé sur plusieurs mesures clés, notamment l’activité, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et l’historique du sommeil.

Les clients qui achètent un nouveau Fitbit Charge 5 recevront 6 mois de Fitbit Premium gratuitement.

Gardez à l’esprit que vous devez avoir un abonnement Fitbit Premium pour accéder à la fonction de préparation quotidienne. La bonne nouvelle est que les clients qui achètent un nouveau Fitbit Charge 5 recevront 6 mois de Fitbit Premium gratuitement. Cela permet aux utilisateurs d’essayer tous les nouveaux entraînements, sessions de pleine conscience, conseils de récupération et analyses approfondies.

Une caractéristique familière du Fitbit Charge 5 que vous pouvez reconnaître est le score de gestion du stress. Lorsque vous ouvrez l’application Fitbit chaque matin, vous pouvez voir si vous êtes mentalement prêt à relever plus de défis ou s’il est temps de vous reposer et de vous ressourcer. Fitbit Premium améliore encore la gestion du stress. Les utilisateurs auront accès à plus de 300 séances de méditation et de pleine conscience de marques populaires et d’experts réputés. Quelques exemples incluent Ten Percent Happier et Mindful Method de Deepak Chopra.

Le Fitbit Charge 5 est toujours doté d’autres fonctionnalités standard dont vous pouvez profiter. Vous disposerez d’un GPS intégré, d’un suivi d’activité/sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi SpO2, d’un niveau de forme cardio, d’un suivi de la santé des femmes et bien plus encore. Vous bénéficiez également de Fitbit Pay en tant que fonctionnalité standard, ce qui est toujours agréable à avoir. Le Charge 5 est nettement plus cher que le Charge 4 et les autres trackers du marché. Si vous pensez que le prix vaut le nouveau design et les fonctionnalités améliorées, vous serez plus que satisfait de cet appareil.

Le Fitbit Charge 4 est toujours un tracker impressionnant

Source : Joe Maring / Android Central

Au fil des ans, la conception de Fitbit Charge est restée assez cohérente. Vous trouverez de nombreux éléments de conception habituels de l’entreprise sur le Fitbit Charge 4. Il conserve la même forme rectangulaire que le Fitbit Charge 3. Cependant, ce modèle se compose d’un corps en plastique léger, ce qui est idéal pour les amateurs de fitness. Il a le même écran tactile OLED monochrome que les modèles précédents. Les bandes Fitbit Charge 4 sont interchangeables, il est donc facile de les échanger lorsque vous avez envie de les mélanger.

L’une des plus grandes différences entre le Fitbit Charge 4 et le Charge 3 est que le Charge 4 dispose d’un GPS intégré. C’est un exploit particulièrement impressionnant pour un tracker de fitness. Que vous partiez en randonnée ou que vous alliez courir à l’extérieur, vous pouvez laisser votre téléphone derrière vous et continuer à utiliser le GPS pour suivre votre itinéraire pendant l’activité.

Le Fitbit Charge 4 a été le premier à proposer les paiements NFC en standard.

Une autre réalisation importante est que le Fitbit Charge 4 a été le premier à proposer les paiements NFC en tant que fonctionnalité standard. Si vous possédiez des modèles précédents, vous savez que Fitbit Pay n’était disponible que sur les modèles Special Edition. Heureusement, les utilisateurs n’ont plus à payer de supplément pour un modèle avec paiement sans contact.

Comme vous le savez peut-être, le suivi du sommeil est une fonctionnalité utile dans la série Fitbit Charge depuis un certain temps déjà. Avec le Charge 4, la société a ajouté une fonction de « réveil intelligent » qui utilise l’apprentissage automatique pour déterminer l’heure optimale pour réveiller l’utilisateur chaque matin. N’oublions pas la fonction Sleep Score, qui fournit des informations plus approfondies sur la qualité du sommeil de l’utilisateur.

Source : Joe Maring / Android Central

Vous bénéficiez également de la fonction Minutes de zone active qui utilise le capteur de fréquence cardiaque pour déterminer quand vous avez atteint votre zone de fréquence cardiaque personnalisée. Au cours d’un entraînement optimal, vous gagnerez des crédits en fonction de vos zones de combustion des graisses, de cardio et de fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité offrira plus de détails et vous donnera un numéro personnalisé vers lequel travailler. La zone de fréquence cardiaque personnalisée est basée sur l’âge et le niveau de forme physique de l’utilisateur.

Les utilisateurs seront heureux de savoir que le Fitbit Charge 4 est équipé de toutes les fonctionnalités habituelles de l’entreprise. Certains exemples incluent la reconnaissance automatique des exercices avec SmartTrack, le niveau de forme cardio, les rappels de mouvement, le suivi de la santé des femmes, la surveillance du stress, etc.

Fitbit Charge 5 vs Charge 4 : devriez-vous mettre à niveau ?

La meilleure façon de déterminer s’il faut ou non passer au Fitbit Charge 5 à partir du Charge 4 est de prendre en compte vos objectifs de santé/mise en forme. Certaines personnes n’ont besoin que de l’essentiel pour acheter un tracker de fitness. Comme vous l’avez peut-être compris, le Fitbit Charge 4 est un appareil très performant avec de nombreuses fonctionnalités à offrir.

Bien que vous n’ayez pas le nouveau design ou l’écran AMOLED, le Charge 4 est toujours livré avec un GPS intégré, un suivi d’activité/sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi SpO2, des minutes de zone active, etc. Si vous avez un budget limité et que vous vous contentez des fonctionnalités du Charge 4, c’est toujours un excellent tracker qui offrira une excellente expérience.

Si vous possédez le Charge 4 depuis un certain temps et que vous êtes prêt à changer, le Charge 5 pourrait vous appeler. Il contient des tonnes de fonctionnalités de type smartwatch qui font passer l’expérience utilisateur au niveau supérieur. Les passionnés de santé qui souhaitent accéder à tous les détails clés apprécieront les nouvelles fonctionnalités, notamment les capteurs ECG et EDA. Le nouveau design est également un argument de vente majeur et pourrait suffire à convaincre certains utilisateurs de mettre à niveau.

Une mise à niveau solide

Fitbit Charge 5

Les passionnés de santé s’unissent

Ceux qui veulent un tracker avancé avec tous les capteurs de santé sous le soleil voudront probablement passer au Fitbit Charge 5. Il a un nouveau design attrayant et de nouvelles fonctionnalités de santé que vous adorerez. Si le prix élevé ne vous dérange pas, c’est une mise à niveau digne.

Toujours l’un des grands

Fitbit Charge 4

S’en tenir à l’essentiel

Le Fitbit Charge 4 est toujours un tracker assez avancé, mais il n’est pas tout à fait au même niveau que le Charge 5. Si vous n’êtes pas amoureux du nouveau design et que vous n’avez pas besoin de tous les capteurs de santé possibles, vous préférerez peut-être tenez-vous en à l’essentiel avec le Charge 4.

