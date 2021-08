Fitbit Charge 5 vs Fitbit Charge 4 : ce que vous devez savoir

Si vous recherchez un nouveau tracker de fitness, le Fitbit Charge 4 et le nouveau Fitbit Charge 5 méritent votre attention – mais quel est le meilleur Fitbit pour vous ?

La série Charge a toujours été axée sur l’entraînement, et le Fitbit Charge 4 a vraiment changé la donne à son arrivée en 2020 grâce à son GPS embarqué, qui a permis aux utilisateurs de suivre les courses, les promenades et les balades à vélo sans porter leur téléphone.

Ce n’était pas le premier Fitbit avec une puce GPS (les Fitbit Surge et Ionic avaient également les leurs), mais c’était de loin le plus mince et le plus léger, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui commencent à prendre leur course au sérieux.

C’était un acte difficile à suivre, mais le Fitbit Charge 5 a encore plus à offrir. Non seulement il conserve la puce GPS (emballée dans un boîtier 10 % plus fin), mais il dispose également d’un moniteur de stress EDA (activité électrodermique), comme on le voit dans le Fitbit Sense, ainsi qu’un capteur ECG (électrocardiogramme) pour vérifier votre santé cardiaque .

Il existe également un nouvel écran AMOLED aux couleurs vives à la place de l’écran monochrome de la Charge 4, ainsi qu’un nouveau design intelligent qui remplace les angles durs de l’ancienne montre par des lignes plus lisses.

Cela ne signifie pas nécessairement que le Charge 5 est le meilleur choix pour tout le monde, cependant. Lisez la suite pour découvrir toutes les principales différences entre les deux trackers de fitness et choisissez celui qui vous convient.

Fitbit Charge 5 actuellement disponible en précommandeFitbit Charge 4 souvent fortement réduit

Le Fitbit Charge 4 a été lancé le 15 avril 2020, au prix de 149,95 $ / 129,99 £ / 229,95 AU $ (le même que le prix de lancement du Charge 3). Cependant, il peut maintenant être trouvé beaucoup moins cher, en particulier lors d’événements de vente comme Amazon Prime Day et Black Friday.

Le Fitbit Charge 5 est actuellement disponible en pré-commande, et Fitbit dit qu’il prévoit de commencer à être expédié “à l’automne” – ce qui devrait signifier entre septembre et novembre 2021. Il est au prix de 179,95 $ / 169,99 £ / 269,95 $ AU, et nous ‘êtes pas susceptible de voir des remises pendant un bon moment encore.

Le Fitbit Charge 4 avait un boîtier en plastique et était disponible avec une variété de bracelets en silicone, tissés et en cuir (Crédit image: Fitbit)

En bref, si votre budget est serré, le Charge 4 est l’option la moins chère, et il est peu probable que cela change bientôt.

Conception et affichage

Concevoir

Charge 4 a un boîtier en plastique; Charge 5 a de l’acier inoxydableCharge 5 a un look plus moderne et rationaliséBandes supplémentaires disponibles à l’achat séparément

Les Fitbit Charge 4 et Charge 5 sont tous deux des appareils minces, avec un boîtier rectangulaire étroit qui affleure le bracelet. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes.

Le Charge 4 a un boîtier en plastique avec un design angulaire et une palette de couleurs sombres (noir, bleu foncé et violet foncé). L’édition standard a un bracelet en silicone avec une boucle en plastique, et l’édition spéciale est livrée avec une bande de nylon tissé supplémentaire avec des fils réfléchissants intégrés au matériau.

Le Fitbit Charge 5 est doté d’une sangle Infinity Band souple, ce qui le rend plus confortable à porter pendant le sommeil et l’exercice (Crédit image: Fitbit)

Le Charge 5 a un boîtier en acier inoxydable et est 10 % plus fin que le Charge 4. Ses lignes sont plus lisses et plus douces (correspondant à celles des Fitbit Versa 3, Sense, Inspire 2 et Luxe) et il est disponible en trois couleurs : noir, blanc lunaire et bleu acier. Toutes les versions ont une bande Infinity en silicone, qui utilise une boucle souple et une soie plutôt qu’une boucle dure, ce qui est plus confortable à porter pendant le sommeil.

Des bracelets supplémentaires en silicone, en tissu et en cuir pour les deux montres sont disponibles à l’achat séparément, mais gardez à l’esprit qu’ils utilisent des raccords différents, vous ne pouvez donc pas utiliser les bracelets Charge 4 avec une Charge 5, ou vice versa.

Affichage

Charge 4 a un affichage monochromeCharge 5 a la couleur AMOLED

L’un de nos plus gros reproches à propos du Fitbit Charge 4 est son écran, qui est parfaitement utilisable, mais ne rend pas vraiment justice à la montre. Il s’agit d’un écran tactile OLED monochrome, avec une résolution relativement faible qui limite la quantité de données d’entraînement pouvant être affichées à la fois, et rend la vérification des notifications d’applications délicate car vous ne pouvez voir qu’un petit extrait de texte.

Le Fitbit Charge 5 dispose d’un écran AMOLED couleur, avec une option toujours allumée pour faciliter la visualisation des statistiques en un coup d’œil au milieu d’un entraînement (Crédit image: Fitbit)

L’écran du Fitbit Charge 5 est à peu près de la même taille, mais c’est un AMOLED en couleur, avec des graphismes et des animations nets. Il ressemble beaucoup à celui du Fitbit Luxe, et peut en effet être la même unité. Il s’agit d’une énorme mise à niveau, qui met la série Charge en ligne avec les appareils concurrents comme Xiaomi et Amazfit.

Caractéristiques

Fonctionnalités de la montre connectée

Les deux montres affichent des notifications sur smartphoneLes deux prennent en charge Fitbit PayCharge 5 ne prend pas en charge les listes de lecture Spotify

Ni la Fitbit Charge 4 ni la Charge 5 ne sont des montres connectées à part entière (pour cela, vous voudrez la Fitbit Sense ou la Versa 3), mais elles offrent toujours une poignée de fonctionnalités utiles en dehors du suivi de la condition physique.

Par exemple. les deux montres peuvent afficher des notifications sur smartphone, et toutes deux disposent de la technologie NFC pour effectuer des achats sans contact via Fitbit Pay (ce qui pourrait s’avérer extrêmement pratique pour ramasser une bouteille d’eau lors d’une course étonnamment chaude).

Les deux disposent également d’une alarme de « réveil intelligent », qui fait vibrer doucement la montre au moment optimal de votre cycle de sommeil, de sorte que vous vous réveillez frais et sans déranger votre partenaire.

Si vous êtes abonné à Spotify Premium, vous serez peut-être surpris d’apprendre que si le Fitbit Charge 4 vous permet de contrôler votre liste de lecture depuis votre poignet, cette fonctionnalité a été abandonnée pour le Charge 5.

Suivi de la condition physique

Les deux ont un GPS embarquéCharge 5 a des capteurs ECG et EDACharge 5 donne un score de préparation aux abonnés Premium

Les Fitbit Charge 4 et Charge 5 disposent tous deux d’une bonne suite de modes de suivi de l’entraînement, ainsi que d’un GPS embarqué. Cela signifie que vous pourrez toujours suivre votre position et votre rythme pendant les entraînements en plein air, même si vous optez pour le modèle légèrement plus ancien.

Le Charge 5 a cependant beaucoup plus d’outils de santé et de remise en forme à offrir, y compris un capteur EDA (activité électrodermique), comme on le voit sur le Fitbit Sense. Cela utilise la conductivité de votre peau pour évaluer les changements physiologiques provoqués par le stress. L’application Fitbit vous aide ensuite à comprendre les facteurs qui affectent votre niveau de stress et à prendre des mesures pour le gérer.

Une autre fonctionnalité empruntée au Sense est un capteur ECG et une application, qui vous permettent de rechercher des signes de fibrillation auriculaire. Cela peut être un signe précoce de maladie cardiaque, et bien que le Charge 5 ne soit pas un outil médical, s’il détecte quelque chose qui ne va pas, vous pouvez générer un rapport à l’aide de l’application Fitbit que vous pouvez partager avec votre médecin.

Le Fitbit Charge 5 donne aux abonnés Fitbit Premium un score de préparation quotidien, avec des recommandations pour les entraînements ou la récupération active en fonction de vos niveaux d’activité, de la variabilité de la fréquence cardiaque et des habitudes de sommeil (Crédit image : Fitbit)

Si vous êtes abonné à Fitbit Premium, le Fitbit Charge 5 vous donnera également un score de préparation quotidien. Chaque matin, cela vous indique à quel point vous êtes énergique et bien récupéré, en fonction de votre sommeil, de votre activité récente et de la variabilité de votre fréquence cardiaque. Il utilise également ces données pour vous suggérer des activités à essayer à partir du catalogue d’entraînements, de séances de méditation et d’exercices de respiration de l’application Fitbit.

Par exemple, si vous êtes bien reposé et avez beaucoup d’énergie, l’application peut suggérer une course difficile, mais si vous êtes plus fatigué, elle peut vous suggérer d’essayer une récupération active avec une séance de yoga douce. L’outil de score de préparation ne sera cependant disponible que pour les abonnés Fitbit Premium, il vaut donc la peine de prendre en compte ce coût supplémentaire dans votre prise de décision.

