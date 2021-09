Fitbit Charge 5 vs Fitbit Versa 3 : Lequel devriez-vous acheter ?

Élégant et riche en fonctionnalités

Le dernier membre de la famille Fitbit, le Charge 5 combine un design mince et élégant d’un tracker avec des fonctionnalités haut de gamme que vous ne trouvez généralement que dans une montre intelligente avec un GPS intégré et un écran ultra-lumineux. De plus, il est offert à un prix abordable, pour démarrer.

Avantages

La batterie dure jusqu’à une semaine Le GPS intégré signifie que vous pouvez laisser votre téléphone à la maison Design élégant et mince Fonctions de suivi haut de gamme comme l’ECG (bientôt disponible), la température de la peau et la SpO2 Abordable

Les inconvénients

Pas de compatibilité avec l’assistant vocal Pas de support d’application Options de cadran de montre limitées

Pour ceux qui préfèrent la conception de la montre intelligente pour recevoir des notifications détaillées sur les appels entrants, les messages et les mises à jour du calendrier et qui souhaitent accéder aux applications, à la musique et plus encore, la Versa 3 est un choix solide. Il coûte un peu plus cher et paraîtra plus gros au poignet. Mais c’est aussi un excellent compagnon d’entraînement.

Avantages

Option de charge rapide pour la batterie Accès aux applications, assistants vocaux Fonctions de suivi premium telles que Sp02, température de la peau Stockez et écoutez de la musique de Deezer

Les inconvénients

Pas de capteur ECG Plus cher Livré uniquement avec trois mois de Fitbit Premium

Lorsqu’il s’agit de décider quoi porter autour de votre poignet pour suivre les entraînements, recevoir des notifications et plus encore, il existe deux camps principaux : les trackers de santé et de bien-être qui ressemblent à des bracelets de sport et des montres connectées qui ressemblent à des montres-bracelets ou ont des visages carrés plus grands. En règle générale, ce dernier type comprend plus de fonctionnalités, cependant, comme je l’ai découvert en passant d’un Fitbit Sense à un Fitbit Luxe pendant une période (je ne suis toujours pas revenu!), vous pouvez obtenir beaucoup plus d’un groupe de fitness. que vous pourriez réaliser. Ainsi, lorsqu’il s’agit de choisir entre le nouveau Fitbit Charge 5 et Fitbit Versa 3, il peut sembler que vous comparez des pommes à des oranges. Mais les deux accomplissent des tâches très similaires et ont des caractéristiques similaires, juste des conceptions différentes. Cependant, chacun a ses propres avantages et fonctionnalités de base qui pourraient être un obstacle pour certains. Alors, lequel choisir ?

Je vais approfondir tout, de leur apparence aux fonctions qu’ils incluent. Mais d’abord, examinons-les d’un point de vue direct.

Fitbit Charge 5 Fitbit Versa 3 Système d’exploitation Fitbit OS Fitbit OS Autonomie de la batterie Jusqu’à 7 jours (5 heures avec GPS continu) Jusqu’à 6 jours (12 heures avec GPS continu) Paiements mobiles Fitbit Pay Fitbit Pay Display 0,86 x 0,58 pouces AMOLED 1,58- pouces AMOLED Résolution d’affichage 326ppi 336×336 pixels Etanche Jusqu’à 50 m Jusqu’à 50 m Charge Propriétaire Propriétaire GPS Intégré Stockage de musique intégré Aucun Connectivité Deezer Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth Notifications Oui Oui Intégré Suivi du sommeil Oui Oui Moniteur de fréquence cardiaque Oui Oui Altimètre Non Oui Autres capteurs Sp02, ECG (à venir), Température de la peau Sp02, Température de la peau Accès aux applications Non Oui Assistant vocal Non Oui Couleurs Noir/Graphite, Blanc lunaire/Or doux, Bleu acier /Platinum Midnight/Soft Gold Aluminium, Noir/Noir, Pink Clay/Soft Gold, Olive/Soft Gold, Thistle/Soft Gold Compatibilité Android, iOS iOS

Bien que ces deux appareils portés au poignet partagent des similitudes de fonctionnalités, il existe également des différences notables qui sous-tendent leur conception. Passer aux choses sérieuses vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Versa 3 : en quoi ils diffèrent par leur apparence et leur style

Source : Fitbit

En regardant ces deux appareils, il est évident que le nouveau Fitbit Charge 5 est un tracker de sport/fitness/santé et bien-être, tandis que la Versa 3 utilise davantage un design de montre intelligente avec un visage carré plus grand et un grand écran. Ainsi, ce dernier est mieux adapté à ceux qui veulent voir les choses sur un grand écran lumineux. Cependant, vous obtiendrez toujours des mises à jour textuelles sur l’écran du Charge 5, qui est vertical autour de votre poignet comme un bracelet.

Le petit bracelet de la Charge 5 s’adapte aux poignets d’une circonférence de 130-170 mm tandis que le grand est de 170-210 mm tandis que celui de la Versa 3 s’adapte respectivement à 140-180 mm et 180-220 mm, donc ceux qui ont des poignets plus épais pourraient préférer la Versa 3. à l’esprit que les deux fonctionnent avec une variété d’accessoires en option, y compris d’autres bandes.

La Charge 5 est disponible en acier inoxydable noir/graphite, blanc lunaire/or doux ou bleu acier/platine, tandis que la Versa 3 est disponible en aluminium minuit/or doux, noir/noir, argile rose/or doux, olive/or doux ou chardon/or doux, vous offrant plus d’options de finition. Les deux ont un écran AMOLED, bien que celui de la Versa 3 soit évidemment plus grand, bien que les deux offrent la même résolution. En effet, l’écran de la Charge 5 est deux fois plus lumineux que la génération précédente de Charge 4. Mais l’écran de la Versa 3 peut afficher des centaines de cadrans d’horloge, et vous pouvez même en stocker jusqu’à cinq sur la montre elle-même pour basculer rapidement et facilement parmi eux.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Les deux sont étanches jusqu’à 50 mètres et disposent d’écrans toujours allumés.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Versa 3 : Fonctionnalités de remise en forme et de bien-être

Les Charge 5 et Versa 3 ont plus de 20 modes d’exercice, vous pouvez donc tout faire, d’un entraînement à une course avec SmartTrack qui reconnaîtra automatiquement certains exercices et les enregistrera pour vous si vous oubliez de le configurer au préalable.

Ils ont tous deux des capteurs SpO2 (le Charge 5 sur des marchés spécifiques) et des capteurs de température cutanée pour détecter les changements de température cutanée et un suivi continu de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7. Le Charge 5 inclura bientôt également l’ECG via l’application afin que vous puissiez vérifier votre fonction cardiaque. Les deux incluent également un GPS intégré pour que vous puissiez vous promener, courir ou faire du vélo et suivre votre itinéraire tout en laissant votre téléphone à la maison.

Source : Fitbit

Les deux incluent également les niveaux de Vo2 Max pour vérifier votre niveau de forme cardio, et les deux peuvent signaler les zones de minutes actives, afin que vous sachiez combien de minutes par jour vous avez enregistré des minutes de zone active pour travailler à atteindre vos objectifs. Une chose à noter est que le Fitbit Charge 5 n’inclut pas d’altimètre (le Versa 3 le fait), donc si vous aimez suivre les montées d’escaliers ou avez tendance à faire beaucoup de randonnées et que vous voulez voir l’altitude, vous ne l’obtiendrez pas. stat avec le Charge 5.

Vous pourrez également mesurer d’autres aspects de la santé et du bien-être avec les deux, y compris la santé menstruelle des femmes et le suivi détaillé du sommeil et les scores de sommeil.

Source : Fitbit

La Versa 3 ajoute quelques autres éléments à l’équation, notamment des sessions de respiration guidées auxquelles vous pouvez accéder directement sur le cadran de la montre, la possibilité d’accéder à la musique de Deezer directement depuis la montre et l’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa.

Le Fitbit Charge 5 est livré avec un abonnement d’essai de 6 mois à Fitbit Premium pour accéder à du contenu comme des entraînements guidés et des exercices de pleine conscience, tandis que le Versa 3 est livré avec trois mois. À 9,99 $/mois, si vous prévoyez de l’utiliser, les trois mois supplémentaires avec la Versa 3 vaudraient les 30 $ d’économies supplémentaires. Avec Fitbit Premium, vous obtiendrez également un score de préparation quotidienne (à venir) avec le Charge 5 qui vous indiquera les meilleurs moments pour vous entraîner en fonction du moment où votre corps est au mieux de sa forme pour maximiser les résultats.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Versa 3 : que peuvent-ils faire d’autre ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Au-delà de l’utilisation de ces deux appareils comme compagnons de fitness, ils peuvent tous deux afficher les notifications d’un smartphone connecté, y compris les messages entrants, les mises à jour du calendrier, etc. Avec la Versa 3, vous pouvez également accéder à diverses applications, comme Spotify, United Airlines et Uber. Comme indiqué, il comprend également un haut-parleur et un micro avec compatibilité Google Assistant et Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour effectuer des tâches. Il existe également des réponses rapides avec les smartphones Android compatibles, vous pouvez donc envoyer une réponse rapide et prédéfinie à quelqu’un pour lui faire savoir que vous le rappellerez, par exemple, ou que vous serez bientôt là. Cependant, le Charge 5 propose Google Fast Pair pour une configuration facile avec un appareil Android compatible.

Tous deux disposent de Fitbit Pay pour effectuer des paiements sans contact sur des terminaux compatibles à partir d’une carte de crédit connectée.

Comme pour tous les autres appareils Fitbit, les Charge 5 et Versa 3 fonctionnent avec presque tous les smartphones, y compris Android et iPhone, mais vérifiez la compatibilité avec la version du système d’exploitation que vous possédez. Vous êtes mieux avec un appareil Android 8.0 ou supérieur et un appareil iOS 12.2 ou supérieur.

Source : Fitbit

La durée de vie de la batterie peut être une rupture pour certains. La Charge 5 offre une durée de vie de la batterie légèrement supérieure jusqu’à sept jours par charge par rapport à la Versa 3 jusqu’à six jours. Là où ils diffèrent vraiment, c’est lorsque vous utilisez le GPS en continu, à quel point la Charge 5 tombe à seulement cinq heures tandis que la Versa 3 est plus respectable jusqu’à 12 heures. Si vous prévoyez d’utiliser le GPS intégré uniquement pour la marche ou la course occasionnelle, ce n’est peut-être pas un gros problème. Mais si vous êtes quelqu’un qui l’utilisera souvent, cela pourrait vous orienter vers la Versa 3. Mais dans l’ensemble, la batterie de la Charge 5 durera une journée de plus. Idéalement, vous devriez charger les deux au moins une fois par semaine et, comme les autres Fitbits, ils ne prennent qu’environ une heure pour se recharger complètement.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Versa 3 : Lequel choisissez-vous ?

Source : Fitbit

Si vous êtes un professionnel occupé et que vous êtes sérieux au sujet des entraînements, vous pourriez vous pencher davantage sur la Versa 3, qui est une montre intelligente complète qui peut à la fois vous aider à vous entraîner et à rester au courant des calendriers, des rendez-vous, des messages, etc.

Mais il est difficile de battre le prix incroyable du nouveau Charge 5, ainsi que son design fin et élégant. Vous manquerez quelques éléments, notamment les applications, l’altimètre, l’écran plus grand et l’accès à la musique intégré. Si aucun de ces éléments n’est une rupture, il est difficile d’ignorer à quel point le Charge 5 est riche en fonctionnalités.

Avec tous les derniers suivis et capteurs, de l’ECG (à venir) à la température de la peau, la SpO2, les minutes de zone active et le score de préparation quotidienne avec un abonnement Premium, ainsi que les suspects habituels comme le suivi détaillé du sommeil (Fitbit est parmi les meilleurs pour cela), SmartTracking des entraînements, fréquence cardiaque continue et conception étanche, c’est sans doute le modèle Goldilocks de Fitbit pour 2021.

Lorsque l’on regarde le Fitbit Charge 5 par rapport au Fitbit Versa 3, la différence de prix fait du Charge 5 une proposition vraiment attrayante si vous pouvez vous passer de l’écran plus grand et de l’accès aux applications. Cependant, si vous préférez le design de la montre intelligente, la Versa 3 est toujours une excellente option et l’une des plus abordables qui incluent toujours les meilleures fonctionnalités.

La boucle d’or de Fitbits

Fitbit Charge 5

Tout emballé dans une bande mince

Vous obtenez tout ce que vous pouvez attendre d’un tracker de fitness, de santé et de bien-être emballé dans un bracelet mince avec un écran lumineux, un design résistant à l’eau et des options de couleurs élégantes. Combiné avec la bande infinity flexible, c’est le compagnon d’entraînement parfait pour un prix vraiment abordable.

Une montre connectée abordable et riche en fonctionnalités

Fitbit Versa 3

Tout sur votre poignet

Recevez tout, des notifications sur smartphone aux applications directement sur votre poignet, ainsi que tout le suivi convaincant de la forme physique, de la santé et du bien-être que Fitbit a à offrir. Suivez les entraînements quotidiens, les courses et les itinéraires, le sommeil, la fréquence cardiaque et plus encore. Si vous préférez un écran plus grand, la Versa 3 a tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

