Fitbit Charge 5 vs Inspire 2 : quel est le meilleur achat ?

Certains amateurs de fitness veulent l’apparence d’un tracker d’activité tout en profitant des fonctionnalités et des capacités de suivi d’une montre intelligente. Le Fitbit Charge 5 est la solution parfaite. Vous obtenez un design compact et élégant avec des avantages premium. Certains exemples incluent le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, les capteurs de santé avancés et la prise en charge NFC pour Fitbit Pay.

Avantages

Suivi GPS, HRM, NFC SpO2 Capteurs ECG et EDA Design plus fin et plus élégant Écran AMOLED

Les inconvénients

Les anciens bracelets et chargeurs ne fonctionnent pas Cher pour un tracker

Que vous ayez un budget serré ou que vous soyez un débutant qui achète votre premier tracker de fitness, vous recherchez peut-être quelque chose d’un peu plus modeste. Si c’est le cas, le Fitbit Inspire 2 pourrait bien faire l’affaire. Il couvre bien les bases avec des fonctionnalités clés telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, les minutes de zone active, la surveillance du stress, etc.

Avantages

Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la fréquence cardiaque Conception compacte et légère Durée de vie de la batterie stellaire Prix raisonnable

Les inconvénients

Pas de GPS ou de NFC Pas de capteurs de santé avancés Manque d’écran AMOLED

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Inspire 2 : Faire des comparaisons

Bien qu’ils soient fabriqués par la même entreprise, le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Inspire 2 sont assez différents en termes de fonctionnalités qu’ils offrent. Bien qu’ils soient tous deux équipés de certains avantages de suivi standard, ce sont les extras qui auront un impact sur votre décision finale.

Vous voudrez commencer par vous demander quel type de tracker de fitness vous intéresse le plus. Voulez-vous quelque chose d’élégant, d’efficace et doté de fonctionnalités supplémentaires pour une meilleure expérience globale ? Si c’est le cas, cela ne vous dérangera peut-être pas de faire des folies sur le nouveau Fitbit Charge 5. Si vous êtes un débutant, un acheteur à petit budget ou un minimaliste, vous préférerez peut-être vous en tenir aux bases avec le Fitbit Inspire 2.

Le Fitbit Charge 5 fait passer le suivi de la condition physique au niveau supérieur

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Lorsqu’un successeur est publié, l’une des deux choses suivantes se produira probablement. Soit il y a peu ou pas de changements et l’augmentation des prix n’est pas justifiée, soit des améliorations monumentales changent complètement la donne. Dans le cas du Fitbit Charge 5, c’est ce dernier. Bien qu’il partage encore certaines similitudes avec le prédécesseur, il existe quelques différences entre le Fitbit Charge 5 et le Charge 4.

Le changement le plus évident que vous remarquerez est la conception physique. Avec les versions précédentes, il y a toujours eu des caractéristiques distinctives qui vous permettent de savoir que vous regardez un tracker de fitness dans la gamme Fitbit Charge. Cependant, la Charge 5 mérite une double prise. Vous profiterez d’un design plus fin et plus haut de gamme. Plutôt qu’un corps en plastique, le boîtier est en acier inoxydable. Vous obtenez également un écran AMOLED lumineux et magnifique au lieu d’un OLED fade en niveaux de gris.

Fitbit Charge 5 Fitbit Inspire 2 Écran AMOLED Niveaux de gris Capteurs OLED Accéléromètre 3 axes, capteur optique de fréquence cardiaque, SpO2, ECG, EDA, capteur de lumière ambiante Accéléromètre 3 axes, capteur optique de fréquence cardiaque Autonomie de la batterie 7 jours 10 jours Étanchéité 5ATM 5ATM Minutes Zone Active ✔️ ✔️ GPS embarqué ✔️ ❌ Température de la peau ✔️ ❌ ECG, EDA & SpO2 ✔️ ❌

Une nouvelle fonctionnalité qui pourrait intéresser les utilisateurs est l’expérience de préparation quotidienne. La société dit qu’elle sera bientôt disponible sur le Charge 5 et d’autres appareils, y compris l’Inspire 2. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mieux comprendre quand c’est le bon moment pour se concentrer sur le repos et la récupération et quand c’est le moment optimal pour travailler. dehors.

En accédant à l’application Fitbit chaque jour, l’expérience de préparation quotidienne offrira aux utilisateurs un score personnalisé en fonction de leurs niveaux d’activité, de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et de l’historique du sommeil. Gardez à l’esprit que cette fonctionnalité nécessite un abonnement Fitbit Premium. Heureusement, les utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de 6 mois de Fitbit Premium lorsqu’ils achètent le tracker. Si vous souhaitez continuer à accéder à cette fonctionnalité après la fin de l’essai, vous devrez acheter un abonnement mensuel ou annuel.

Une autre grande amélioration du Fitbit Charge 5 est l’ajout de nouveaux capteurs de santé avancés.

Les capteurs ECG et EDA étaient assez intrigants lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois sur la montre intelligente de santé avancée Fitbit Sense l’année dernière. Alors que ces fonctionnalités semblaient exclusives aux montres intelligentes à l’époque, Fitbit rend désormais ces capteurs de santé avancés disponibles sur le Fitbit Charge 5.

En ce qui concerne les inconvénients, les utilisateurs fidèles de Fitbit pourraient être déçus de voir un autre nouvel ensemble de bandes propriétaires et de câbles de charge. Si vous souhaitez rechercher de nouvelles bandes Fitbit Charge 5, vous ne pourrez pas utiliser les anciennes bandes Charge 4 ou Charge 3 que vous pourriez avoir dans la maison. Les câbles de charge précédents ne fonctionneront pas non plus.

Bien sûr, certaines personnes pourraient également considérer le prix élevé comme un inconvénient. C’est peut-être vrai, mais par rapport à l’Inspire 2, vous en avez beaucoup plus pour votre argent. L’autre différence entre le Fitbit Charge 5 et l’Inspire 2 concerne la durée de vie de la batterie. Vous bénéficiez de sept jours sur le Charge 5 contre 10 jours sur l’Inspire 2.

Le Fitbit Inspire 2 garde les choses simples et abordables

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Il a peut-être un an, mais le Fitbit Inspire 2 est toujours l’un des meilleurs trackers de fitness que vous puissiez acheter. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi avancé ou à la mode que certaines des options sur le marché, il fait le travail. Il est fabriqué en plastique léger et possède un bouton latéral capacitif facile à utiliser. L’un des plus grands attraits de ce tracker est qu’il peut durer jusqu’à 10 jours avec une seule charge.

Bien que le design ne soit peut-être pas élégant, Fitbit a tout de même fait un effort pour offrir aux utilisateurs des options. Les choix de couleurs incluent Lunar White, Desert Rose et Black. Vous apprécierez également le fait que les bracelets Fitbit Inspire 2 sont interchangeables, vous pouvez donc changer l’apparence de votre tracker comme bon vous semble. Vous pouvez même porter ce tracker comme accessoire à clipser ou l’utiliser comme podomètre si vous le souhaitez.

Contrairement à son prédécesseur, l’Inspire 2 propose une surveillance de la fréquence cardiaque en standard.

Si vous vous en souvenez, les modèles Fitbit Inspire précédents vous obligeaient à payer plus cher pour un tracker avec surveillance de la fréquence cardiaque. Contrairement à son prédécesseur, l’Inspire 2 propose une surveillance de la fréquence cardiaque en standard. Ce n’est pas un nouvel appareil, mais la société propose toujours un essai gratuit d’un an de Fitbit Premium pour les nouveaux utilisateurs Premium et les anciens utilisateurs. Cela vous donne accès à des conseils personnalisés, à des informations exclusives et à des outils de sommeil avancés.

Ce n’est un secret pour personne que le Fitbit Inspire 2 n’est pas exactement un tracker de fitness à la mode. Il est livré avec un OLED de base en niveaux de gris et un design compact fonctionnel plutôt à la mode. Si vous n’êtes pas soucieux d’être élégant, cela ne vous dérangera peut-être pas autant. Cependant, d’autres fonctionnalités manquantes pourraient avoir une incidence sur votre décision. L’Inspire 2 ne peut pas rivaliser avec le Charge 5 de plusieurs manières. Il n’a pas de GPS embarqué, de capteurs de santé avancés ou de Fitbit Pay.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Inspire 2 : quel est le meilleur achat ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Comme vous pouvez le constater, plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix entre Fitbit Charge 5 et Fitbit Inspire 2. Pour certains utilisateurs, cela peut être une décision assez facile à prendre. Croyez-le ou non, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait préférer le Fitbit Inspire 2 au Charge 5.

Premièrement, l’Inspire 2 est nettement moins cher et offre une autonomie complète de 10 jours. Ceux qui veulent un tracker extrêmement léger et compact peuvent également préférer l’Inspire 2. Cependant, si vous êtes débutant ou si vous n’utilisez pas de capteurs de santé avancés tels que le suivi ECG, EDA et SpO2, le Fitbit Charge 5 peut être un folie inutile. L’Inspire 2 manque également d’écran AMOLED, de prise en charge NFC pour Fitbit Pay et de GPS embarqué.

Cependant, si vous êtes quelqu’un qui veut un tracker avec autant de fonctionnalités et de détails que possible, le Fitbit Charge 5 vaudra l’argent supplémentaire. Il est également beaucoup plus élégant que le Fitbit Inspire 2. Cela dit, la durée de vie de la batterie est plus courte sur le Charge 5. Si cela ne vous dérange pas de charger votre appareil plus fréquemment, vous adorerez tous les avantages supplémentaires du Fitbit. Frais 5.

Suivi de niveau supérieur

Fitbit Charge 5

Vraiment imparable

Ceux qui veulent des fonctionnalités de smartwatch sous la forme d’un tracker de fitness élégant seront probablement attirés par le Fitbit Charge 5. Vous profiterez d’un suivi et d’avantages de niveau supérieur, notamment le GPS, le suivi de l’oxygène dans le sang, les capteurs ECG et EDA, NFC pour Fitbit Pay , et plus.

Idéal pour les bases

Fitbit Inspirer 2

Ce sont les petites choses

Si vous aimez garder les choses simples et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour votre tracker de fitness, vous apprécierez le Fitbit Inspire 2. Il offre un excellent suivi de l’activité/du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, une autonomie de 10 jours. , et plus.

