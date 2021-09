Fitbit Charge 5 vs Luxe : lequel devriez-vous acheter ?

Le paquet entier

Ceux qui recherchent un nouveau tracker de fitness regorgeant de fonctionnalités utiles et une suite de suivi de santé/fitness robuste apprécieront le nouveau Fitbit Charge 5. Vous ne manquerez jamais un détail avec ce tracker sur votre poignet. Sans oublier que le nouveau design est plus fin et plus attrayant cette fois-ci.

Certaines personnes préfèrent trouver un tracker de fitness idéal pour le suivi standard de la santé et des activités, mais qui se concentre davantage sur le style que sur la fonctionnalité. Si c’est ce que vous recherchez, vous avez trouvé votre match avec le Fitbit Luxe. En dépit d’être très attrayant, vous n’aurez pas de suivi de santé avancé, de GPS ou de NFC.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Luxe : fonctionnalité ou style ?

Lorsque vous choisissez entre deux trackers de fitness de la même entreprise, votre décision finale dépendra de quelques facteurs clés. Lorsque vous décidez entre le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Luxe, la principale question à laquelle vous devrez répondre est de savoir si vous vous souciez davantage de la fonctionnalité ou de la mode.

Alors que le Fitbit Luxe est sans aucun doute plus axé sur la mode, le Fitbit Charge 5 a un tout nouveau look que les utilisateurs peuvent apprécier. Cela dit, le Charge 5 est beaucoup plus axé sur la santé et la forme physique que sur une déclaration de mode. Donc, si vous voulez tous les avantages, y compris le GPS embarqué, la prise en charge NFC pour Fitbit Pay, une durée de vie de la batterie plus longue et un suivi de santé avancé, vous serez bien mieux avec le Fitbit Charge 5.

Vous pouvez tout avoir avec le Fitbit Charge 5

Source : Fitbit

Si vous connaissez les modèles précédents, il suffit d’un coup d’œil rapide au Fitbit Charge 5 pour voir que la société a adopté une approche différente cette fois. Une comparaison rapide des Charge 5 et Charge 4 le prouve à bien des égards, en particulier en ce qui concerne la conception physique.

Pour commencer, la conception du boîtier est désormais plus mince et plus élégante que les modèles précédents de la gamme Charge. De plus, vous obtenez un boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure plutôt qu’un boîtier en plastique bon marché. Le changement le plus important est peut-être le bel écran AMOLED, un changement majeur par rapport aux écrans OLED en niveaux de gris.

Fitbit Charge 5 Fitbit Luxe Display AMOLED 0,86″ Capteurs AMOLED 0,76″ Accéléromètre 3 axes, altimètre, capteur optique de fréquence cardiaque, SpO2, ECG, EDA, capteur de lumière ambiante Accéléromètre 3 axes, moniteur optique de fréquence cardiaque, capteur SpO2 Autonomie de la batterie 7 jours 5 jours Étanchéité 5ATM 5ATM Active Zone Minutes ✔️ ✔️ GPS embarqué ✔️ ❌ ECG & EDA ✔️ ❌ Fitbit Pay ✔️ ❌

Bien que la société ait toujours encouragé les utilisateurs à envisager Fitbit Premium, il semble y avoir davantage d’incitations pour les futurs propriétaires de Fitbit Charger 5. Une nouvelle fonctionnalité, qui sera disponible sur d’autres appareils, comme l’expérience de préparation quotidienne.

L’objectif est d’offrir une meilleure compréhension de quand se reposer et quand faire de l’exercice. Ces détails sont accessibles via l’application mobile Fitbit chaque matin. Les utilisateurs recevront un score personnalisé en fonction de leur activité, de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et de l’historique du sommeil. Vous aurez besoin d’un abonnement Fitbit Premium pour utiliser la fonction de préparation quotidienne. Si cela peut vous consoler, la société propose un essai gratuit de six mois aux utilisateurs qui achètent le Charge 5.

Les capteurs EDA et ECG sont nouveaux sur le Fitbit Charge 5.

Les capteurs avancés EDA (activité électrodermique) et ECG (électrocardiogramme) sont nouveaux pour le Fitbit Charge 5. La société les a introduits pour la première fois sur la montre connectée Fitbit Sense l’année dernière. Il est clair que Fitbit essaie d’offrir ces capteurs de santé avancés sur les trackers de fitness plutôt que de les limiter aux smartwatches.

Si vous n’êtes pas familier avec les capteurs EDA et ECG, ces fonctionnalités seront particulièrement bénéfiques pour les passionnés de santé qui souhaitent surveiller des aspects plus profonds de leur bien-être. Le capteur EDA vous permet de mesurer plus précisément votre température et votre niveau de stress. Le capteur ECG vous permet d’enregistrer une lecture conçue pour détecter les battements cardiaques irréguliers. Malheureusement, bien que la fonction EDA soit disponible au lancement, l’application ECG ne sera disponible qu’après le lancement dans certains pays.

Suivez les basiques avec la Fitbit Luxe à la mode

Source : Courtney Lynch / Android Central

Certains amateurs de santé et de fitness pourraient rechercher un tracker plus simple sans tous les extras. Cependant, si vous êtes également à la recherche d’un design élégant idéal pour toutes les occasions, le Fitbit Luxe peut vous attirer. La société a lancé ce tracker pour se concentrer sur la santé et le bien-être, mais le design polyvalent et magnifique a volé la vedette.

Tous les trackers de fitness n’offrent pas un look à la mode, le Fitbit Luxe sera donc une option attrayante si cela figure en tête de votre liste de priorités. Vous obtenez également un étui léger en acier inoxydable de qualité supérieure. Le Luxe est livré avec un bel écran AMOLED, mais il est plutôt petit en raison de la conception compacte du tracker.

La batterie Fitbit Luxe ne dure que cinq jours.

Les bracelets Fitbit Luxe sont interchangeables pour que vous puissiez changer de look assez rapidement. La batterie Fitbit Luxe ne durera que cinq jours, ce qui n’est pas aussi bon que la durée de vie de sept jours de la Fitbit Charge 5.

Alors, où la santé et le bien-être entrent-ils en jeu ? Fitbit propose des outils critiques de gestion du stress et de pleine conscience sur le Luxe. Par exemple, les utilisateurs recevront un score de gestion du stress qui fournit une évaluation quotidienne de la capacité de leur corps à gérer le stress. Le score de gestion du stress est basé sur la fréquence cardiaque, les niveaux d’activité et les habitudes de sommeil.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Le Fitbit Luxe utilise également la fonction de tableau de bord Health Metrics de l’entreprise, accessible dans l’application mobile Fitbit. Les utilisateurs recevront un aperçu détaillé des mesures clés, y compris la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque au repos (RHR). Vous pourrez également consulter ces statistiques sur une semaine. Si vous prévoyez de profiter de l’essai gratuit Fitbit Premium de 6 mois qui est également fourni avec le Luxe, vous aurez accès au suivi de vos tendances mensuelles et de vos gammes personnelles.

Encore une fois, vous disposerez de plusieurs fonctionnalités familières proposées par Fitbit sur la plupart de ses appareils portables, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, le suivi de l’activité/du sommeil, le suivi de la santé des femmes, la surveillance du stress, la respiration guidée et 20 modes d’exercice avec l’exercice SmartTrack. reconnaissance. Fitbit dit également que les lectures de la température de la peau et la surveillance de l’oxygène dans le sang seront bientôt disponibles sur le Luxe.

Malheureusement, cet appareil élégant présente quelques inconvénients. Vous n’aurez pas de GPS embarqué, vous devrez donc apporter votre téléphone avec vous pour suivre votre itinéraire pendant une séance d’entraînement. Vous n’aurez pas non plus la prise en charge NFC pour Fitbit Pay, ce qui signifie aucun paiement sans contact. Les fonctions de santé avancées telles que les capteurs EDA et ECG ne sont pas non plus disponibles sur le Luxe. Il est peut-être moins cher que le Charge 5, mais il reste relativement cher pour les fonctionnalités qui lui manquent. Si le design est l’une des principales raisons pour lesquelles vous l’achetez, vous ne serez peut-être pas dérangé par ces inconvénients.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Luxe : lequel devriez-vous acheter ?

Source : Fitbit

La meilleure façon de choisir entre le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Luxe est de considérer vos priorités. Véritable icône de style, le Fitbit Luxe est conçu pour les utilisateurs à la mode à la recherche d’un tracker capable de gérer les bases. Vous obtenez une autonomie de batterie décente, un écran AMOLED lumineux et un design attrayant. Cependant, vous n’aurez pas de GPS, de NFC ou de capteurs de santé avancés. Si ces avantages ne sont pas une priorité dans votre esprit, alors le Fitbit Luxe pourrait bien vous convenir.

Ceux qui veulent autant de capteurs de santé et de fonctionnalités de montre intelligente que possible préféreront probablement le Fitbit Charge. C’est un peu plus cher que le Fitbit Luxe, mais pour tous les extras, certains utilisateurs peuvent être prêts à étirer un peu plus leur budget. En plus d’un design haut de gamme et d’un écran AMOLED plus grand, le Fitbit Charge 5 dispose également d’un GPS embarqué, de paiements NFC, de capteurs de santé avancés et d’une autonomie plus longue. Donc, si vous voulez l’ensemble dans un tracker de fitness, le Fitbit Charge 5 est la voie à suivre.

Le paquet entier

Fitbit Charge 5

Ne vous contentez pas de moins

Si vous n’êtes pas prêt à vous contenter de choisir un tracker de fitness, le Fitbit Charge 5 sera fait pour vous. Vous bénéficiez d’un design plus fin et plus élégant, de nouveaux capteurs de santé, GPS, NFC et plus encore.

La beauté et quelques cerveaux

Fitbit Luxe

Tracker axé sur le style

Ceux qui ne craignent pas de sacrifier des fonctionnalités au profit de la mode pourraient préférer le Fitbit Luxe. Il n’a pas de GPS, de NFC ou de capteurs de santé avancés. Si vous êtes satisfait du design, le compromis ne vous dérangera peut-être pas.

