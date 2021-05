Fitbit commencerait à dénoncer votre habitude de ronfler

Fitbit offre déjà une détection du sommeil assez complète, mais la société travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité qui analysera le bruit de la maison pendant que vous dormez.

9to5Google a creusé dans l’application Fitbit et a repéré Snore & Noise Detect, qui utiliserait des microphones sur l’appareil pour détecter et analyser les sons pendant que l’utilisateur dort. Il est apparemment capable de discerner entre le bruit de fond ambiant et une personne qui ronfle, bien qu’il puisse ne pas être capable de dire qui ronfle.

L’application indiquera ensuite à l’utilisateur à quelle fréquence il ronfle pendant son sommeil et à quel point l’environnement était bruyant. Cela pourrait aider les utilisateurs qui ont du mal à passer une bonne nuit de sommeil à mieux discerner les moyens d’améliorer leur sommeil.

La fonctionnalité ressemble au nouveau Nest Hub (2e génération), qui utilise la technologie radar Soli pour aider les utilisateurs à analyser leur sommeil. L’écran intelligent utilisera également des micros sur l’appareil pour capter le bruit ambiant. Google a précédemment déclaré qu’il espérait intégrer Sleep Sensing dans l’abonnement Fitbit Premium, et cela semble être un pas dans cette direction.

Apparemment, il y a un inconvénient à cette fonctionnalité ; cela épuisera la batterie de votre appareil. Fitbit recommande aux utilisateurs de charger leurs appareils “à au moins 40% avant d’aller au lit” et que la fonctionnalité conduira à une recharge plus fréquente.

La fonctionnalité peut également être limitée à certains appareils. Comme il nécessite l’utilisation d’un micro, certains des meilleurs appareils Fitbit pourraient être laissés de côté, comme le Fitbit Inspire 2, tandis que les propriétaires d’appareils plus robustes comme le Fitbit Versa 3 et le Fitbit Sense devraient être prêts à partir.

Une autre fonctionnalité sur laquelle Fitbit travaillerait est de faire correspondre les utilisateurs avec un « animal endormi » en fonction de leurs habitudes de sommeil :

Dormeur agité : Ours Dormeur segmenté : Dauphin Dormeur peu profond : Girafe Dormeur court : Colibri Dormeur lent : Kangourou Dormeur solide : Tortue

Il n’y a actuellement aucune indication quand les fonctionnalités seront mises en ligne pour les utilisateurs. 9to5Google a pu le configurer mais n’a pas complètement testé la fonctionnalité. À première vue, il semble tout à fait prêt et pourrait bientôt être déployé auprès des utilisateurs.

