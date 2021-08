Fitbit dévoile Charge 5 Tracker, partenaire de Will Smith – WWD

Après plus d’un an, la longue attente de la prochaine génération de tracker de fitness Charge de Fitbit est terminée : mercredi, la société de fitness quantifié a présenté son dernier Charge 5, ainsi que des améliorations à son service Fitbit Premium et un groupe de nouveaux partenaires, y compris Will Smith.

L’acteur, rappeur et producteur, qui a relaté son combat pour remettre son corps pandémique en forme sur les réseaux sociaux, a souvent invoqué la société de technologie dans des commentaires tels que “Vous dites à Fitbit de me parrainer encore?”

On dirait qu’il taquinait en fait un accord le consacrant en tant qu’ambassadeur Fitbit et producteur de contenu pour le service d’abonnement payant de l’entreprise, où il proposera des vidéos de formation.

C’est une dimension d’un paquet d’annonces prévues avec le Charge 5 au cœur.

Le nouveau tracker ressemble à une amélioration par rapport au modèle précédent, en tant qu’appareil plus fin, plus élégant et plus élégant. Semblant s’inspirer du Fitbit Luxe, le tracker Charge de cinquième génération présente des bords et des coins arrondis à la place des lignes nettes et de l’écran carré de la version 4. Tout comme le Luxe, le Charge 5 offre un écran tactile AMOLED couleur plus lumineux et toujours allumé, au lieu de l’écran noir et blanc du prédécesseur.

La nouvelle Charge emprunte également à la montre intelligente Fitbit Sense, avec sa prise en charge de l’ECG, ou de l’électrocardiogramme, des fonctionnalités de surveillance des rythmes cardiaques et de l’EDA (activité électrodermique) – qui, comme l’a expliqué la société dans l’annonce, “mesure la réponse de votre corps au stress par de minuscules changements dans les glandes sudoripares de vos doigts. C’est le premier tracker Fitbit à inclure un capteur EDA, a-t-il ajouté.

Avec le GPS à bord, afin que les utilisateurs puissent suivre l’activité et la distance, il est impressionnant de constater que la durée de vie de la batterie de sept jours n’est pas affectée – bien que la société prévienne que la longévité réelle peut varier en fonction de l’utilisation.

Charge 5 de Fitbit en bleu acier et platine. Image de courtoisie

Les clients peuvent choisir parmi une gamme de sangles en option parmi des bandes infinies en silicone léger, des bandes de sport respirantes, des bandes auto-agrippantes en nylon ou des sangles en cuir Horween de qualité supérieure fabriquées à la main.

À certains égards, le Charge 5 semble être un mélange des aspects préférés de Fitbit de ses produits existants, ainsi que quelques mises à niveau, regroupés dans un package premium. En effet, à 179,95 $, l’appareil est le tracker le plus cher de la marque.

Naturellement, la société préfère la décrire comme son « traqueur de santé et de remise en forme le plus avancé », celui qui peut aider les utilisateurs à donner un sens à leurs mesures et à façonner leur comportement avec des recommandations personnalisées.

Cela peut résoudre une énigme courante avec les appareils de poignet modernes. À ce stade, la plupart sont assez bons pour quantifier une multitude de mesures de condition physique et de santé, des pas au sommeil en passant par la fréquence cardiaque et plus encore. Mais avoir les données ne signifie pas que les gens savent quoi en faire.

La plate-forme Fitbit base ses recommandations sur les lectures de l’appareil, ce qui signifie qu’elles sont individualisées pour le porteur. Cela nécessite la bonne combinaison de matériel, de logiciels et de services, tous fonctionnant ensemble.

L’approche de l’entreprise a conduit à des changements dans son service Premium pour fournir plus d’informations et de conseils pratiques, ainsi que plus de 500 séances d’entraînement, de pleine conscience et de nutrition. Les clients Charge 5 reçoivent six mois de Fitbit Premium gratuitement.

Une fois enregistrés, ils verront un nouveau « Score de préparation quotidienne », qui évalue l’activité, la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) et le sommeil récent. L’évaluation détermine si l’utilisateur est prêt à s’entraîner, voire à se pousser, ou si la récupération doit plutôt être la priorité.

“Daily Readiness s’appuie sur des recherches qui prouvent que prendre du temps pour récupérer peut générer des résultats plus solides à long terme par rapport à vous pousser tout le temps”, a expliqué la société. La fonctionnalité devient également plus personnalisée au fil du temps, à mesure que le niveau de forme physique change et que davantage de données arrivent.

Les membres Premium peuvent accéder à plus de 200 séances d’entraînement audio et vidéo d’Aaptiv, Barre3, Daily Burn, Obé, Physique 57 et PopSugar, ainsi qu’à 25 séances de haute intensité soutenues par la science de la marque de fitness Les Mills, dont BodyPump, BodyAttack et BodyCombat .

Bien sûr, la programmation de contenu est également l’endroit où l’accord de Smith sera important. Le célèbre natif de Philadelphie et son équipe de formation ont travaillé avec Fitbit sur une série exclusive de vidéos de bien-être pour aider les utilisateurs payants à se concentrer sur la force physique et mentale. Offrant des séances d’entraînement et un entraînement à la pleine conscience, la série démarre avec la première session lancée le 27 septembre.

Quant à la préparation quotidienne, la fonctionnalité sera disponible dans 18 langues dans le monde pour les abonnés Premium avec Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe et Inspire 2.

Le stress est un autre domaine d’intérêt pour la plate-forme. Fitbit promet de faire la lumière sur le stress physiologique et la santé globale, avec une fonctionnalité qui décompose la réactivité, l’équilibre de l’effort et les habitudes de sommeil. La société propose également plus de 300 séances de pleine conscience d’Aaptiv, Aura, Breethe, Mindful Method de Deepak Chopra et Ten Percent Happier. Le nouveau partenaire Calm, une application de sommeil, de méditation et de relaxation, commencera à proposer 30 contenus le mois prochain en sept langues.

La nouvelle fonctionnalité de préparation quotidienne de Fitbit peut indiquer si les utilisateurs doivent doubler leur entraînement ou prendre une journée de récupération. Image de courtoisie

Bien que Fitbit ait publié d’autres gadgets de poignet cette année, le Charge 5 est le premier tracker de fitness phare de la société après son acquisition par Google, qui s’est achevée en janvier.

En mai, le géant de la technologie a annoncé qu’il travaillait avec sa nouvelle filiale pour créer un appareil portable haut de gamme, tandis que la plate-forme de Fitbit informera le logiciel de montre intelligente Wear de sa société mère, ce qui pourrait signifier que la préparation quotidienne ou d’autres nouvelles fonctionnalités finiront par entrer dans les appareils Wear.

Pour l’instant, cela peut être un soulagement pour les fans de Fitbit de voir que la société n’a pas cessé de faire évoluer son propre tracker phare populaire et ses services premium. Et si cela ne suffit pas, un peu d’aide du Fresh Prince ne fait pas de mal.

Quant à Smith, son partenariat va au-delà de Fitbit à l’univers plus large de Google, avec une série de docu YouTube Originals non scénarisée prévue, intitulée “Meilleure forme de ma vie”.