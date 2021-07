Fitbit envisage un anneau intelligent avec suivi de l’oxygène dans le sang de qualité clinique

TL;DR

Fitbit a déposé un brevet sur un anneau intelligent qui suit les niveaux d’oxygène dans le sang et de pression. Il utiliserait un capteur qui fournit des résultats de qualité médicale. Il pourrait même inclure NFC pour les services tap-to-pay.

Google pourrait un jour avoir un anneau de fitness qui affrontera des rivaux comme Oura. Comme le rapportent TechRadar et Wareable, la marque Fitbit de la société a déposé une demande de brevet américain sur un anneau intelligent qui suivrait votre oxygène sanguin et votre pression à l’aide d’une technologie de capteur de niveau médical.

Là où de nombreux appareils portables utilisent la lumière réfléchie pour mesurer l’oxygène dans le sang, l’anneau Fitbit se comporterait comme un oxymètre de pouls clinique qui transmet la lumière à travers votre peau à un photodétecteur. Cela devrait réduire le bruit et améliorer la précision des mesures d’oxygène dans le sang tout en permettant de suivre la pression artérielle et les niveaux de sucre, entre autres données.

L’attrait de l’invention Fitbit, comme avec d’autres technologies d’anneau de fitness, est clair – vous pouvez suivre votre santé avec un appareil portable plus discret qu’une montre intelligente ou un tracker d’activité porté au poignet. Des mesures de haute précision donneraient à l’appareil un avantage sur les bagues concurrentes qui pourraient compromettre la qualité au nom de la taille ou du prix.

Que cela devienne ou non une réalité pratique est moins certain. Il ne s’agit que d’une demande de brevet, pas d’une feuille de route de produit, et rien ne garantit que vous verrez une bague Fitbit sur les étagères des magasins. Le dossier montre que Fitbit a sérieusement exploré le concept, mais pas beaucoup plus.

Le paysage concurrentiel est également hostile. Oura se porte assez bien, mais d’autres fabricants de bagues intelligentes sont tombés à l’eau. Motiv a abandonné son réseau de consommateurs peu de temps après qu’une startup d’authentification numérique l’ait racheté, et même Amazon a interrompu la boucle Echo plutôt que d’étendre les ventes au-delà d’un système d’invitation uniquement. Fitbit et son parent Google pourraient bien décider qu’un anneau de fitness est trop risqué, même si la technologie est à la hauteur.