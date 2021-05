Fitbit lancera une montre intelligente Wear OS à l’avenir

Fitbit lancera le portable Wear OS à l’avenir.L’application Fitbit sera également disponible sur Wear OS.Google a finalisé l’acquisition de Fitbit en janvier 2021.

Lors de la conférence annuelle des développeurs d’E / S de Google, la société a annoncé que Fitbit introduirait à l’avenir des smartwatches basées sur Wear OS. La nouvelle fait suite à l’annonce que la prochaine refonte de Wear OS intégrera la fonctionnalité Fitbit et les services d’accompagnement pour le suivi de la condition physique.

Google a finalisé son acquisition de Fitbit plus tôt en janvier de cette année, et l’intégration dans Wear OS est l’un des premiers signes d’un partenariat étroit. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir des fonctionnalités de base telles que les modes d’exercice, les célébrations et l’application Aujourd’hui intégrée à l’application Wear OS.

Les futurs appareils portables Fitbit basés sur le système d’exploitation Wear pourraient potentiellement inclure des fonctionnalités telles que les capteurs EDA, ainsi que les capteurs de fréquence cardiaque PurePulse exclusifs de Fitbit, comme on le voit sur des appareils portables tels que le Fitbit Sense.

Alors que l’application Fitbit pour Wear OS devrait être déployée avec la mise à jour plus tard à l’automne, on ne sait pas quand les utilisateurs peuvent s’attendre à du matériel Fitbit de nouvelle génération.