Fitbit Luxe vs Charge 4 : Lequel devriez-vous acheter ?

Si vous êtes à la recherche d’un tracker de fitness doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une expérience portable exceptionnelle, vous devriez envisager le Fitbit Charge 4. Il est livré avec un GPS embarqué, un suivi d’activité/sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, SpO2. suivi, une semaine d’autonomie, Fitbit Pay, et plus encore.

100 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Minutes de la zone active Surveillance de la SpO2 Sept jours d’autonomie de la batterie

Les inconvénients

Pas très stylé Manque d’écran couleur

Lorsque vous recherchez un tracker qui privilégie le style aux fonctionnalités, le Fitbit Luxe pourrait être ce que vous recherchez. Il est mince, élégant et dispose d’un magnifique écran AMOLED. Si vous n’êtes pas dérangé par la durée de vie plus courte de la batterie ou le manque de GPS et de NFC, c’est un excellent choix pour les amateurs de mode.

150 $ chez Fitbit

Avantages

Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de l’activité/du sommeil Minutes de la zone active Surveillance de la SpO2 Conception attrayante et polyvalente

Les inconvénients

Plus cher Autonomie de la batterie plus courte Pas de GPS ni de NFC

Fitbit Luxe vs Charge 4 : Forme ou fonction ?

Lorsque vous commencez à chercher les meilleurs trackers de fitness, votre recherche produira de nombreuses options. Que vous préfériez un appareil axé sur la mode ou que vous préfériez un appareil portable axé sur les fonctionnalités de santé et de remise en forme, vous pourrez trouver ce que vous recherchez.

Deux options à considérer sont le Fitbit Luxe et le Fitbit Charge 4. Ces trackers de fitness peuvent provenir de la même entreprise, mais certaines différences clés détermineront probablement votre décision finale. Si le style est votre principale préoccupation et que vous pouvez vivre sans quelques caractéristiques essentielles, vous préférerez peut-être le Luxe. Ceux qui ne veulent laisser aucune fonctionnalité sur la table devraient choisir le Fitbit Charge 4 car il regorge d’avantages.

Le Fitbit Luxe s’adresse aux amoureux de la mode

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Le nouveau Fitbit Luxe a été annoncé pour se concentrer sur la santé et le bien-être, mais il semble mettre la mode avant tout. Il regorge toujours d’avantages utiles, mais il laisse de côté certaines fonctionnalités clés sur lesquelles les utilisateurs comptent. Cependant, si vous attendiez un tracker élégant qui offre un design polyvalent pour toutes les occasions, le Luxe pourrait être exactement ce que vous recherchez.

Certains trackers sont plus attrayants que d’autres, mais le Fitbit Luxe apporte la concurrence lorsqu’il s’agit de trouver un wearable à la mode. La conception se compose d’un boîtier en acier inoxydable léger mais durable. Les trois options de couleur incluent Soft Gold, Platinum et Graphite. Une caractéristique que l’on trouve principalement sur les montres intelligentes, le Luxe dispose d’un écran tactile AMOLED vibrant. Il est également compatible avec les bracelets interchangeables, alors changez l’apparence ou la sensation de votre tracker comme bon vous semble. Vous obtiendrez jusqu’à 5 jours d’autonomie sur une seule charge.

Fitbit Luxe Écran Fitbit Charge 4 AMOLED Capteurs OLED rétroéclairés Accéléromètre 3 axes, moniteur de fréquence cardiaque optique, capteur SpO2 GPS, NFC, accéléromètre 3 axes, altimètre, moniteur de fréquence cardiaque optique, capteur SpO2 Autonomie de la batterie 5 jours 7 jours Étanchéité 5ATM GPS embarqué 5ATM ❌ ✔️ Minutes de zone active ✔️ ✔️ Surveillance du sommeil ✔️ ✔️ Respiration guidée ✔️ ✔️ Fitbit Pay ❌ ✔️

Il existe un ensemble spécifique de fonctionnalités que les utilisateurs de Fitbit attendent de leurs appareils portables. Heureusement, le Luxe offre tout cela et plus encore. Vous bénéficierez d’un suivi de l’activité/du sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, d’un suivi de la santé des femmes, d’une surveillance du stress, d’une respiration guidée et de 20 modes d’exercice avec reconnaissance d’exercice SmartTrack. Finalement, le Fitbit Luxe prendra également des lectures de la température de la peau et mesurera les niveaux de saturation en oxygène du sang.

Le Fitbit Luxe vous fournit un score de gestion du stress.

La société a également apporté des outils clés de gestion du stress et de pleine conscience au Luxe, qui ont été initialement publiés avec le Fitbit Sense l’année dernière. Par exemple, le Fitbit Luxe vous fournit un score de gestion du stress, qui fournit une évaluation quotidienne de la capacité de votre corps à gérer le stress. Ce score est basé sur votre fréquence cardiaque, vos niveaux d’activité et vos habitudes de sommeil. Il convient de noter que Fitbit prévoit d’en faire une fonctionnalité standard sur tous ses trackers et montres intelligentes existants.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Le Fitbit Luxe est un tracker de fitness idéal qui parvient également à être à la mode pour la bonne personne. Cependant, vous devrez faire des compromis sur certaines fonctionnalités. Non seulement la durée de vie de la batterie est plus courte, mais vous devez également sacrifier le GPS. Si vous êtes débutant ou si vous ne faites que du suivi d’entraînement occasionnel, le manque de GPS peut ne pas vous dissuader. De nos jours, de nombreux utilisateurs dépendent du GPS pour suivre leurs itinéraires lorsqu’ils courent ou font du vélo à l’extérieur. Si vous voulez faire cela, vous devrez vous connecter au GPS de votre téléphone.

Une autre fonctionnalité manquante est NFC pour les paiements sans contact. Bien que Fitbit Pay ne soit peut-être pas une perte aussi importante que le GPS, c’est toujours quelque chose que la société aurait pu ajouter. Lorsque vous considérez que le Fitbit Charge 4 est plus abordable que le Luxe, il sera déjà plus attrayant pour certaines personnes. Combinez cela avec le fait que vous obtenez une autonomie plus longue et un GPS et NFC intégrés pour Fitbit Pay. Il est difficile de trouver une qualité rédemptrice – en dehors du design luxueux – qui ferait du Fitbit Luxe un meilleur choix.

Vous pouvez faire plus avec le Fitbit Charge 4

Source : Joe Maring / Android Central

Cela fait un an que le Fitbit Charge 4 est sorti, et c’est toujours l’un des trackers les plus impressionnants de la société. Il n’a pas l’air si différent de son prédécesseur, mais il est beaucoup plus performant. En ce qui concerne le design, le Fitbit Charge 4 conserve sa forme rectangulaire. Il est logé dans un corps en plastique léger et possède le même écran tactile OLED que les modèles précédents. Il est facile d’échanger les bandes Fitbit Charge 4 chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d’un changement. Vous profiterez d’une autonomie complète de 7 jours sur une seule charge.

Bien que la conception n’ait pas beaucoup changé, Fitbit a introduit des améliorations majeures qui font du Charge 4 l’un des meilleurs appareils portables Fitbit à ce jour. Pour commencer, vous disposerez désormais d’un GPS intégré, ce qui signifie que vous n’aurez pas à transporter votre téléphone pour suivre votre itinéraire pendant une séance d’entraînement. Fitbit Pay est un autre nouvel avantage qui vous permet de laisser votre téléphone de côté. Si vous comparez les Fitbit Charge 4 et Charge 3, vous conviendrez peut-être qu’il s’agit de mises à niveau impressionnantes.

Le Charge 4 a été l’un des premiers appareils portables Fitbit à offrir des minutes de zone active.

Bien qu’il devienne maintenant une fonctionnalité standard dans toute la gamme de l’entreprise, le Charge 4 a été l’un des premiers appareils portables Fitbit à offrir des minutes Active Zone. Cet avantage utilise le capteur de fréquence cardiaque pour déterminer quand vous êtes entré dans votre zone de fréquence cardiaque personnalisée. La zone de fréquence cardiaque personnalisée est basée sur votre âge et votre condition physique. Pendant une séance d’entraînement, vous recevrez également un crédit en fonction de vos zones cardio, de combustion des graisses et de fréquence cardiaque. Fitbit s’efforce de fournir aux utilisateurs une expérience plus personnalisée, et Active Zone Minutes en fait partie.

Vous serez heureux de savoir que vous bénéficiez du même ensemble de fonctionnalités de base qui rendent les appareils portables Fitbit formidables. Cela inclut le suivi de l’activité/du sommeil, la reconnaissance des exercices SmartTrack, le suivi de la santé des femmes, la surveillance de la fréquence cardiaque, etc. Le Fitbit Charge 4 est également capable de surveiller vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang.

Fitbit Luxe vs Charge 4 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Joe Maring / Android Central

Lorsque vous tenez compte du fait que vous devez déjà dépenser un joli centime pour obtenir le Fitbit Luxe, il peut être judicieux d’augmenter un peu votre budget et de commencer à acheter la meilleure montre intelligente Android à la place. N’oubliez pas que le Luxe est maintenant disponible en pré-commande et devrait commencer à être expédié de la mi-juin à la fin juin. À moins que vous ne soyez très friand du design, vous pouvez obtenir toutes ces fonctionnalités et plus encore sur le Fitbit Charge 4.

Tout bien considéré, le Fitbit Charge 4 est la meilleure option entre les deux. Non seulement vous obtenez le meilleur des fonctionnalités de santé et de remise en forme de l’entreprise, mais vous bénéficierez également de quelques avantages qui ne sont pas disponibles sur le Luxe. Le Charge 4 offre un GPS embarqué, NFC pour Fitbit Pay et deux jours d’autonomie supplémentaires. Il n’a peut-être pas d’écran AMOLED ou n’est pas aussi attrayant que le Luxe, mais il a certainement plus de fonctionnalités à apprécier et il est disponible à un prix inférieur.

Un traqueur robuste

Si vous ne souhaitez pas laisser de fonctionnalités derrière vous, le Fitbit Charge 4 est le meilleur choix. Cet impressionnant tracker de fitness dispose d’un GPS, d’un suivi d’activité/sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi SpO2 et de NFC pour Fitbit Pay. Vous profiterez également d’une autonomie complète de 7 jours.

Quand la mode passe avant tout

Si vous vous contentez de quelques avantages en faveur d’un design époustouflant, le Fitbit Luxe est fait pour vous. Vous aurez une autonomie de batterie plus courte et vous n’aurez pas de GPS ou de NFC, mais c’est certainement joli. Si la mode est votre priorité, le prix demandé plus élevé ne vous dérange peut-être pas.

