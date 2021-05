Fitbit Luxe vs Garmin Lily: Lequel devriez-vous acheter?

Tracker élégant

Élégant, compact et efficace. Ce ne sont que quelques mots pour décrire le Fitbit Luxe. C’est un bel accessoire qui sert également de tracker. Il manque les paiements GPS et NFC, mais vous obtenez un suivi de l’activité / du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène dans le sang et un score de gestion du stress.

Le Garmin Lily est parfait pour ceux qui recherchent un accessoire élégant capable de suivre leurs indicateurs de santé et de forme physique. Il se décline en deux modèles attrayants et offre cinq jours d’autonomie. Il manque les paiements GPS et NFC, mais ce portable est plus axé sur la mode – et ça se voit!

Fitbit Luxe contre Garmin Lily: une bataille luxueuse

Il y a généralement quelques différences lorsque vous comparez les meilleures smartwatches Android aux meilleurs trackers de fitness. Cependant, certains appareils portables se ressemblent plus que vous ne le pensez. C’est certainement le cas lorsque vous comparez le Garmin Lily et le Fitbit Luxe, de toute façon. Vous serez peut-être choqué de découvrir qu’il n’y a pratiquement aucune différence entre ces deux appareils portables.

Mis à part leurs conceptions physiques, ces appareils sont presque identiques sous le capot. Si vous aimez l’aspect et la sensation d’une montre intelligente traditionnelle sur votre poignet, vous aurez probablement un faible pour la Garmin Lily. Si vous voulez quelque chose de plus petit et de plus compact, le Fitbit Luxe pourrait être plus dans votre allée. Sans oublier que vous obtenez un superbe écran AMOLED plutôt que l’écran LCD en niveaux de gris du Lily.

Suivez votre santé et votre bien-être avec l’élégant Fitbit Luxe

Le Fitbit Luxe est le tout dernier tracker de la société destiné à se concentrer sur votre santé et votre bien-être. Qui peut dire que ça ne peut pas être à la mode aussi? Bien sûr, vous obtiendrez une solide sélection de fonctionnalités, mais la conception physique est la vedette du spectacle. Certains des meilleurs appareils Fitbit incluent toutes les fonctionnalités clés dont vous pourriez avoir besoin, mais ils ne sont pas toujours les plus élégants en termes de design. Heureusement, le Luxe est là pour changer cela!

Comme vous l’avez peut-être deviné, nous allons aborder le design avant toute autre chose. Le Fitbit Luxe est équipé d’un boîtier en acier inoxydable léger mais robuste. Vous aurez trois belles options de couleurs, y compris Soft Gold, Platinum et Graphite. Les couleurs de bande de silicone correspondantes sont le blanc lunaire, l’orchidée et le noir. Il existe un modèle en édition spéciale livré dans un boîtier en or doux avec un bracelet à maillons en acier inoxydable Soft Gold.

Fitbit Luxe Garmin Lily Display Capteurs LCD AMOLED en niveaux de gris HRM, accéléromètre 3 axes, capteur SpO2 HRM, accéléromètre, Pulse Ox, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie 5 jours 5 jours Résistance à l’eau 5ATM 5ATM GPS embarqué ❌ ❌ Paiements mobiles ❌ ❌ Surveillance du sommeil ✔️ ✔️ Suivi du stress ✔️ ✔️ Suivi SpO2 ✔️ ✔️

Alors que de nombreuses entreprises ne se soucient pas d’un écran AMOLED sur les trackers, Fitbit est allé au-delà avec le Luxe. Vous obtenez un écran tactile AMOLED net qui rend cet appareil encore plus souhaitable. Ce tracker promet jusqu’à 5 jours d’autonomie sur une seule charge, ce qui est légèrement moins que ce que nous avons l’habitude de voir de Fitbit.

En parlant de cela, la société est connue pour offrir un ensemble de fonctionnalités de base sur tous ses appareils. Le Luxe offre tous les éléments essentiels, y compris le suivi de l’activité / du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le suivi de la santé des femmes, la respiration guidée, la surveillance du stress et 20 modes d’exercice avec reconnaissance d’exercice SmartTrack. La société affirme que le Fitbit Luxe pourra éventuellement prendre des mesures de température cutanée et mesurer les niveaux de saturation en oxygène du sang.

Ce tracker suit les traces de la montre intelligente de santé avancée de la société, la Fitbit Sense, qui a été lancée l’année dernière. Le Luxe offre certains des mêmes outils de gestion du stress et de pleine conscience. Vous obtenez un score de gestion du stress pour les débutants qui offre une évaluation quotidienne de la façon dont votre corps gère le stress. Le score de gestion du stress est basé sur votre fréquence cardiaque, vos niveaux d’activité et vos habitudes de sommeil. Fitbit prévoit d’en faire une fonctionnalité standard sur tous ses trackers et smartwatches.

Le Fitbit Luxe dispose d’un tableau de bord de mesures de santé pratique.

Le Fitbit Luxe dispose d’un tableau de bord de mesures de santé pratique dans l’application Fitbit. Vous obtenez un aperçu de la variabilité de votre fréquence cardiaque (VRC), de votre fréquence respiratoire et de votre fréquence cardiaque au repos (RHR). Le tableau de bord offre une vue sur 7 jours de ces métriques. Si vous vous inscrivez à Fitbit Premium, vous pouvez suivre vos tendances mensuelles et vos gammes personnelles. La bonne nouvelle est que le Fitbit Luxe est livré avec un essai gratuit de 6 mois de Fitbit Premium!

Si vous êtes un utilisateur plus avancé, vous remarquerez peut-être que certaines fonctionnalités sont manquantes. Ce tracker de fitness n’offre pas de GPS ou NFC intégré pour les paiements sans contact. Cela peut sembler être des inconvénients mineurs, mais certains utilisateurs ne voudront pas vivre sans ces avantages. Si ces omissions ne vous gênent pas, l’élégant Fitbit Luxe pourrait être parfaitement adapté à vos besoins de suivi.

Il est important de noter que d’autres appareils de la société proposent le package complet. Par exemple, lorsque vous comparez le Fitbit Luxe et le Charge 4, vous verrez quelques différences clés. Le Charge 4 est plus abordable et est livré avec un GPS intégré et NFC pour Fitbit Pay. Ce n’est peut-être pas aussi sophistiqué que le Luxe, mais certains préfèrent avoir plus de fonctionnalités qu’un meilleur style.

Le Garmin Lily est un superbe accessoire pour les fans de fitness

Lorsque vous regardez certaines des meilleures montres intelligentes Garmin, vous remarquerez un thème récurrent. La plupart de ces appareils ne sont pas à la mode. Garmin fait plus d’efforts avec certains modèles que d’autres. Par exemple, la Garmin Lily et la Garmin Venu Sq sont deux montres intelligentes qui s’écartent des aspects de conception habituels de l’entreprise. C’est agréable de voir l’entreprise changer les choses et essayer de nouveaux designs.

Quant à la Garmin Lily, cette smartwatch est dans une catégorie à part. C’est le premier portable Garmin conçu par des femmes pour des femmes. Ce n’est certainement pas un appareil robuste et encombrant conçu pour la randonnée en montagne. Bien que cela ne soit peut-être pas très séduisant pour les athlètes sérieux et les aventuriers en plein air, le Lily s’adresse à un public différent.

Il existe deux modèles: la Garmin Lily Sport Edition et la Garmin Lily Classic Edition.

Il existe deux modèles: la Garmin Lily Sport Edition et la Garmin Lily Classic Edition. Les deux variantes sont livrées dans un petit boîtier de 34 mm avec un écran tactile LCD en niveaux de gris. L’édition Sport est disponible en trois couleurs de lunette en aluminium: or crème, or rose et orchidée de minuit. Garmin a opté pour des bandes de silicone propriétaires de 14 mm qui sont respectivement disponibles en blanc, sable et orchidée profonde. Le design accrocheur fait de la Garmin Lily l’une des meilleures montres intelligentes pour femmes.

Si vous préférez quelque chose de plus sophistiqué, vous pouvez choisir l’édition classique, qui propose une lunette en acier inoxydable de qualité supérieure en or crème, bronze foncé et or clair. Les bracelets en cuir italien sont disponibles en noir, paloma et blanc. Bien que les bandes Garmin Lily ne soient pas compatibles avec les sangles à dégagement rapide standard, vous pouvez toujours rechercher des options tierces qui offrent le système de bande propriétaire de 14 mm. Vous pouvez facilement apprendre à remplacer les bracelets de votre montre intelligente Garmin Lily.

De toute évidence, il y a beaucoup à dire sur le design. Cependant, n’oublions pas toutes les autres fonctionnalités que vous obtenez également. Le Garmin Lily offre un suivi d’activité / sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du stress, une surveillance de l’oxygène dans le sang et une batterie corporelle. Si vous n’êtes pas familier, la fonction Body Battery de Garmin évalue vos niveaux d’énergie tout au long de la journée. Vous obtenez un nombre entre 1 et 100 qui représente votre niveau d’énergie. Cela vous aidera à mieux comprendre quand planifier vos entraînements et quand il est temps de vous reposer.

En ce qui concerne le suivi des activités, vous avez le choix entre plusieurs profils sur le Lily. Certains des profils de suivi d’activité couramment utilisés comprennent la marche, la course à pied, le cyclisme, le yoga, le cardio, l’elliptique et la respiration. La montre peut stocker jusqu’à sept activités, qui peuvent être modifiées à tout moment depuis l’application Garmin Connect.

Semblable au Fitbit Luxe, le Garmin Lily ne dispose pas non plus des paiements GPS et NFC intégrés. Encore une fois, cela pourrait ne pas être une perte dévastatrice pour ceux qui sont plus intéressés par un appareil au design à la mode. Il y a forcément des sacrifices lorsque vous optez pour le style plutôt que pour les fonctionnalités, mais ceux-ci peuvent valoir la peine si vous êtes amoureux du design.

Fitbit Luxe vs Garmin Lily: Lequel devriez-vous acheter?

Que vous finissiez par choisir le Fitbit Luxe ou le Garmin Lily, vous obtiendrez un ensemble similaire de fonctionnalités. Aucun de ces appareils portables n’est aussi robuste que certaines des montres intelligentes de fitness populaires sur le marché. Cependant, ils offrent toujours les bases dans un ensemble attrayant qui vise à rehausser votre style. Les deux appareils sont de bons choix pour les personnes avant-gardistes, mais gardez à l’esprit qu’aucun des deux modèles n’offre les paiements GPS ou NFC.

Si vous avez toujours préféré les montres intelligentes aux trackers de fitness, vous préférerez probablement le Garmin Lily. C’est une montre intelligente, mais elle n’est ni énorme ni encombrante, c’est donc une bonne option pour ceux qui veulent une montre à la mode qui peut également gérer le suivi de base. Vous pouvez également choisir entre les modèles Classic et Sport.

En revanche, si vous êtes fan de trackers de fitness par rapport aux smartwatches, le Fitbit Luxe sera mieux adapté à vos besoins. Il offre presque toutes les mêmes fonctionnalités que le Garmin Lily pour un prix légèrement meilleur. Il est plus compact et léger, donc il ne vous alourdira jamais. Il est facile d’assortir votre tracker à vos tenues et d’échanger des bandes si nécessaire. Sans oublier que l’écran AMOLED coloré ajoute une touche supplémentaire de classe.

