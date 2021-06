Fitbit Luxe vs Inspire 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Abordable et efficace

Fitbit Inspirer 2

Plus chic et plus cher

Fitbit Luxe

Le Fitbit Inspire 2 a presque un an, mais il reste l’un des trackers les plus économiques et les plus efficaces du marché. Vous bénéficiez d’une autonomie incroyable de 10 jours et de tous les éléments de base Fitbit, y compris le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, les minutes de zone active, etc.

Avantages

Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la fréquence cardiaque Minutes de la zone active 10 jours d’autonomie de la batterie Reconnaissance automatique de l’exercice

Les inconvénients

Pas de GPS ou de NFC Pas le design le plus attrayant Pas tout à fait aussi avancé que le Luxe

Si vous recherchez un tracker de fitness qui donne la priorité à la mode tout en faisant un excellent travail de surveillance des aspects clés de votre santé globale, vous préférerez peut-être le Fitbit Luxe. C’est nouveau sur le marché, mais il devient rapidement connu comme l’un des trackers les plus en vogue que vous puissiez acheter.

Avantages

Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la fréquence cardiaque Minutes de la zone active Reconnaissance automatique des exercices Lectures de la SpO2 et de la température cutanée

Les inconvénients

Pas de GPS ou de NFC Cher pour ce que c’est La moitié de la durée de vie de la batterie d’Inspire 2

Fitbit Luxe vs Inspire 2 : Quelques similitudes

L’une des principales décisions que vous devrez prendre en comparant le Fitbit Luxe et le Fitbit Inspire 2 est de savoir à quel point la mode et les autres extras comptent pour vous. Étant donné qu’il s’agit de deux des meilleurs trackers de fitness sur le marché actuellement, et qu’ils proviennent de la même entreprise, vous verrez de nombreuses similitudes. Vous voudrez garder à l’esprit que le Luxe est une nouvelle version disponible en pré-commande avec une expédition commençant de la mi-juin à la fin juin.

En fin de compte, le nouveau Fitbit Luxe a été spécialement conçu pour les avant-gardistes. Par exemple, il n’est pas rare que les trackers de fitness arborent un design plutôt basique comme l’Inspire 2. Le Luxe vous permet d’élever votre sens du style tout en suivant les métriques clés. Si vous préférez la simplicité (et l’abordabilité), vous pourriez plutôt vous contenter de l’Inspire 2.

Surveillez votre santé avec style avec le Fitbit Luxe

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Il suffit d’un coup d’œil au Fitbit Luxe pour voir que ce tracker donne la priorité à la mode plus que tout. Nous aborderons l’ensemble des fonctionnalités sous peu, mais le magnifique design a droit à ses cinq minutes de gloire. Il est sans aucun doute élégant, mais il est également suffisamment polyvalent pour un usage quotidien et une occasion spéciale.

Le Fitbit Luxe est logé dans un boîtier robuste en acier inoxydable en Soft Gold, Platinum et Graphite. Jusqu’à présent, nous étions habitués aux trackers Fitbit proposant un écran OLED en niveaux de gris. Le Luxe va encore plus loin avec un écran tactile AMOLED coloré.

Il est facile de changer de style grâce aux bandes interchangeables. Choisissez un bracelet en silicone pour la salle de sport et remplacez-le par un bracelet en acier inoxydable pour un rendez-vous galant. N’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’une nouvelle version, mais nous devrions bientôt commencer à voir d’autres groupes Fitbit Luxe arriver sur le marché.

Fitbit Luxe Fitbit Inspire 2 Écran Capteurs AMOLED OLED Accéléromètre 3 axes, moniteur de fréquence cardiaque optique, capteurs rouge et infrarouge pour SpO2 Accéléromètre 3 axes, capteur de fréquence cardiaque optique Autonomie de la batterie 5 jours 10 jours Étanchéité 5ATM 5ATM Zone active Minutes ✔️ ✔️ Suivi de la santé féminine ✔️ ✔️ Surveillance du sommeil ✔️ ✔️ Respiration guidée ✔️ ✔️ Température de la peau ✔️ ❌ SpO2 ✔️ ❌

Si vous connaissez un peu les wearables Fitbit, vous savez qu’ils sont tous équipés d’un ensemble de fonctionnalités de base. Le Fitbit Luxe a tout cela et plus encore, y compris le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24, 7j/7, les minutes de zone active, la surveillance du stress, la respiration guidée, le suivi de la santé des femmes et 20 modes d’exercice avec la reconnaissance automatique des exercices SmartTrack. Il offre également des lectures de la température de la peau et une surveillance de l’oxygène dans le sang (à venir).

Le Fitbit Luxe comporte également de nombreuses fonctionnalités qui ont été un succès parmi les amateurs de santé sur la montre intelligente avancée Sense. Pour commencer, vous recevrez un score de gestion du stress qui fournit une évaluation quotidienne de la façon dont votre corps gère le stress. Ces données sont recueillies à l’aide de mesures clés, notamment la fréquence cardiaque, les niveaux d’activité et les habitudes de sommeil.

Un autre avantage du Luxe est le tableau de bord Health Metrics, qui peut être trouvé dans l’application Fitbit. Vous aurez accès à un aperçu détaillé de la variabilité de votre fréquence cardiaque (HRV), de votre fréquence respiratoire et de votre fréquence cardiaque au repos (RHR). Vous pouvez même jeter un œil à une vue sur 7 jours de ces métriques. Si vous finissez par investir dans Fitbit Premium, vous pourrez également suivre vos tendances mensuelles et vos gammes personnelles. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 6 mois de Fitbit Premium lorsque vous achetez le Luxe.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Vous vous demandez probablement quels compromis vous devrez faire avec ce tracker de fitness. Après tout, la plupart des trackers nécessitent des sacrifices en termes de fonctionnalités. Malgré sa similitude avec l’Inspire 2, il n’offre que 5 jours d’autonomie sur une seule charge. Par rapport à d’autres wearables sur le marché, ce n’est pas si mal. Cependant, vous ne pouvez pas battre les 10 jours offerts par l’Inspire 2.

Un autre inconvénient de Luxe à noter est le manque de GPS et de NFC.

Un autre inconvénient de Luxe à noter est l’absence de GPS et de NFC pour les paiements sans contact. Bien que ces fonctionnalités ne soient pas toujours disponibles sur les trackers de fitness, il aurait été agréable de les voir sur le Luxe, compte tenu de son prix élevé. Cependant, lorsque vous comparez le Charge 4 et le Luxe, il est clair que Fitbit est capable de publier un tracker avec GPS et NFC.

Si vous pouvez vivre sans ces caractéristiques et que vous voulez allier fitness et mode, vous pourriez être attiré par le Luxe malgré ses inconvénients. Vous bénéficiez également de quelques fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur le Fitbit Inspire 2. Vous devrez décider si cela en vaut la peine.

Le Fitbit Inspire 2 offre un suivi bon marché mais efficace

Source : Jeramy Johnson / Android Central

En ce qui concerne la conception physique, le Fitbit Inspire 2 n’a pas beaucoup changé au fil des ans. Fitbit déclare que le boîtier en plastique conçu a été simplifié cette fois-ci. Vous remarquerez également que l’ancien bouton latéral a été remplacé par un bouton capacitif plus transparent. L’amélioration majeure de ce modèle est la durée de vie supérieure de la batterie. Le Fitbit Inspire 2 peut durer jusqu’à 10 jours avec une seule charge.

Revenons un instant à la conception. Le Fitbit Inspire 2 est disponible en trois couleurs : Lunar White, Desert Rose et Black. Heureusement, ce tracker est également compatible avec les bracelets interchangeables. Vous aurez le choix entre un large éventail de bracelets Fitbit Inspire 2. Vous pouvez abandonner complètement le groupe et le porter comme accessoire à clipser ou l’utiliser comme podomètre à la place.

Toutes les fonctionnalités de base que nous avons couvertes pour le Luxe sont également disponibles sur l’Inspire 2. Heureusement, la surveillance de la fréquence cardiaque est désormais une fonctionnalité standard. Auparavant, vous deviez payer plus cher pour un modèle RH. De plus, les nouveaux utilisateurs qui achètent l’Inspire 2 recevront un essai gratuit d’un an de Fitbit Premium, soit le double de ce que vous obtenez avec le Luxe. Si vous êtes intéressé par un accès exclusif à des programmes étape par étape avec des plans d’entraînement guidés conçus pour vous aider à améliorer votre exercice, votre nutrition et votre sommeil, c’est une excellente affaire.

L’Inspire 2 n’est pas aussi à la mode que le Luxe, mais certaines personnes peuvent ne pas considérer cela comme un inconvénient.

L’Inspire 2 n’est pas aussi à la mode que le Luxe, mais certaines personnes peuvent ne pas considérer cela comme un inconvénient. Si vous préférez les choses les plus simples de la vie, l’Inspire 2 pourrait vous convenir. En dehors de cela, il manque également de GPS et de NFC. Compte tenu de son prix abordable, il n’est pas surprenant que ces fonctionnalités soient manquantes.

Dans certains cas, il est logique de payer pour le tracker le plus cher. Ce point peut être prouvé en comparant le Fitbit Charge 4 et l’Inspire 2. Si vous étirez un peu plus votre budget, vous pouvez obtenir un appareil portable avec GPS et NFC. En ce qui concerne le Luxe, vous payez plus cher et ces fonctionnalités manquent toujours. Vous gagnez quelques capteurs et fonctionnalités supplémentaires ainsi qu’un design plus agréable, mais c’est à peu près tout.

Fitbit Luxe vs Inspire 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous préférez les trackers de fitness aux montres intelligentes, les Fitbit Luxe et Inspire 2 méritent votre attention. En fin de compte, vous devrez déterminer si vous vous souciez davantage de la mode et des fonctionnalités avancées ou si vous préférez l’abordabilité et l’efficacité.

À présent, vous avez probablement compris que le Fitbit Luxe a pour but de vous fournir un accessoire à la mode qui sert également de tracker de santé et de fitness fiable. Malheureusement, il est plus cher, offre une autonomie de batterie plus courte et manque de GPS ainsi que de NFC. Mais, si ces inconvénients ne vous dérangent pas, c’est peut-être le tracker que vous attendiez.

L’Inspire 2 partage certains des mêmes inconvénients que le Luxe, mais il en compense également quelques-uns. Bien qu’il n’ait pas non plus de GPS ou de NFC, il offre deux fois la durée de vie de la batterie du Luxe. Sans compter que c’est aussi beaucoup plus abordable. Donc, si une conception de base et un ensemble de fonctionnalités plus standard ne vous dérangent pas, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’Inspire 2. Les deux trackers sont excellents, mais l’Inspire 2 est un meilleur choix pour les acheteurs à petit budget et ceux qui aiment plus longtemps. vie de la batterie.

Abordable et efficace

Fitbit Inspirer 2

Basique mais efficace

Bien sûr, l’Inspire 2 est un peu plus basique que le Fitbit Luxe, mais c’est ce qui le rend génial. Vous n’avez pas à dépenser une fortune pour obtenir des fonctionnalités clés qui vous aident à suivre votre santé et votre forme physique. Il est extrêmement léger et durera près de deux semaines avec une seule charge. C’est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Plus chic et plus cher

Fitbit Luxe

La mode a un prix

Alors que le Fitbit Luxe fait certainement tourner les têtes avec son design époustouflant, vous voudrez vous demander si le prix élevé en vaut la peine à la fin. Il offre peut-être quelques fonctionnalités supplémentaires, mais il manque toujours le GPS et le NFC. Si vous voulez un tracker qui allie santé et forme physique, ce sera peut-être le coup de foudre.

