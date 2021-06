Fitbit Luxe vs Versa 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Compagnon de remise en forme

Fitbit Versa 2

Icône de style

Fitbit Luxe

La Versa 2 n’est peut-être pas conçue pour le luxe, mais elle offre un mélange idéal de fonctionnalités de suivi de la condition physique et de montre intelligente que la plupart des gens adoreront. Par exemple, vous bénéficierez d’un suivi détaillé de la santé/activité, de la surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi du sommeil, d’Amazon Alexa et de NFC pour Fitbit Pay.

À partir de 170 $ sur Amazon

Avantages

Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de la SpO2 Assistant vocal Fitbit Pay

Les inconvénients

Pas de GPS Pas aussi stylé

Vous voulez peut-être commencer à suivre votre santé et votre forme physique, mais vous voulez toujours montrer votre sens du style luxueux. Si c’est le cas, vous aurez trouvé votre match avec le Fitbit Luxe. C’est un accessoire attrayant qui suit des mesures importantes, notamment le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, etc.

150 $ chez Best Buy

Avantages

Suivi de l’activité/du sommeil Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de la SpO2 Minutes de la zone active Design élégant

Les inconvénients

Cher pour un tracker Pas de GPS, NFC ou assistant vocal

Fitbit Luxe vs Versa 2 : mode ou fitness ?

Si vous avez déjà essayé des montres intelligentes Android ou des trackers de fitness, vous connaissez probablement Fitbit. La société est connue pour offrir certains des meilleurs appareils portables de l’industrie, notamment le Fitbit Luxe et la Versa 2. Bien que l’un soit un tracker et l’autre une smartwatch, il existe encore de nombreuses similitudes.

Si vous recherchez un appareil à la mode idéal pour le suivi de base de la santé et de la condition physique, vous devriez envisager le Luxe. Cependant, si vous préférez les montres intelligentes aux trackers et que vous souhaitez des fonctionnalités bonus, la Versa 2 est un meilleur choix. Ce n’est pas aussi à la mode que le Luxe, mais c’est fondamentalement le même prix, et vous en avez plus pour votre argent.

Ayez fière allure et sentez-vous bien avec le Fitbit Luxe

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous préférez acheter vos appareils portables lorsqu’ils sont encore nouveaux sur le marché, vous serez heureux de savoir que le Fitbit Luxe est la dernière version de l’entreprise. Fitbit déclare que le tracker est conçu pour se concentrer sur la santé et le bien-être de l’utilisateur tout en offrant un design polyvalent pour toutes les occasions.

Il est présenté dans un élégant boîtier en acier inoxydable disponible en trois couleurs : Soft Gold, Platinum et Graphite. Les couleurs de bande de silicone qui vont avec ces étuis sont Lunar White, Orchid et Black. Heureusement, les bracelets Fitbit Luxe sont interchangeables. Donc, si le silicone n’est pas votre matériau préféré ou si vous souhaitez rendre votre tracker encore plus élégant, vous aurez le choix entre d’autres options.

Fitbit Luxe Fitbit Versa 2 Écran AMOLED couleur 0,76 pouces Capteurs AMOLED couleur 1,34 pouces Accéléromètre 3 axes, moniteur optique de fréquence cardiaque, accéléromètre SpO2 3 axes, capteur optique de fréquence cardiaque, altimètre, SpO2, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie 5 jours 6 jours Étanchéité 5ATM 5ATM Zone active Minutes ✔️ ✔️ Température de la peau ✔️ ✔️ SpO2 ✔️ ✔️ Assistant vocal ❌ ✔️ Fitbit Pay ❌ ✔️

Un autre avantage qui n’est pas toujours donné sur les trackers de fitness est l’écran AMOLED que vous obtenez sur le Luxe. L’écran est peut-être assez petit, mais les couleurs vives et l’écran tactile facile à utiliser rendent l’expérience agréable. Si vous avez l’habitude d’utiliser les boutons latéraux pour naviguer dans votre portable, cela peut être un peu un ajustement pour vous.

Vous obtiendrez jusqu’à 5 jours d’autonomie sur le Luxe, ce qui est assez décent. Nous avons cependant vu des trackers de Fitbit avec une meilleure autonomie de batterie que celle-ci. Par exemple, lorsque vous comparez le Fitbit Luxe et l’Inspire 2, vous verrez que le Luxe n’offre que la moitié de la durée de vie de la batterie de l’Inspire 2.

Le Luxe offre un aperçu utile de votre bien-être général avec le tableau de bord des indicateurs de santé.

Le Luxe offre un aperçu utile de votre bien-être général avec le tableau de bord des indicateurs de santé. Cette fonctionnalité fonctionne avec le score de gestion du stress pour vous montrer vos tendances récentes. Vous recevrez des données sur votre fréquence respiratoire, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la variation de la température de la peau et les niveaux de saturation en oxygène du sang (SpO2).

En ce qui concerne vos fonctionnalités de base de suivi de la santé et de la condition physique, il y a beaucoup à faire. Le Fitbit Luxe offre un suivi de l’activité/du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, une respiration guidée, une surveillance du stress, un suivi de la santé des femmes et plus de 20 modes d’exercice. Malheureusement, il n’a pas de GPS embarqué, vous devrez donc vous connecter à votre téléphone pour suivre votre itinéraire. Il manque également NFC pour Fitbit Pay.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter une vue sur 7 jours de vos métriques dans le tableau de bord. Ceux qui en ont plus envie devraient envisager un abonnement Fitbit Premium, qui vous montrera vos tendances mensuelles et vos gammes personnelles. La bonne nouvelle est que les nouveaux utilisateurs de Fitbit recevront un Fitbit Premium de 6 mois gratuitement lorsqu’ils achèteront le Luxe.

Concentrez-vous sur le suivi de la condition physique avec la Fitbit Versa 2

Source : Android Central

Certaines personnes préfèrent emprunter la voie de la montre intelligente, c’est là qu’intervient la Fitbit Versa 2. Il s’agit peut-être d’un modèle plus ancien, mais c’est toujours l’un des meilleurs appareils portables Fitbit à ce jour. Vous obtenez le design squircle signature pour lequel la gamme Versa est connue. Il est livré dans un boîtier en aluminium de 40 mm et un bracelet en silicone. Les bandes Versa 2 sont également interchangeables. Gardez à l’esprit que ce système de bande propriétaire n’est pas le plus facile à utiliser, mais vous vous y habituerez après quelques essais.

Vous apprécierez également le grand écran tactile AMOLED de 1,34 pouces, qui s’avère pratique lorsque vous profitez de la fonction d’entraînement à l’écran. Malheureusement, vous n’obtenez qu’un seul bouton latéral, qui est plus petit que les trois du modèle précédent. Cependant, vous pouvez le personnaliser afin qu’appuyer sur le bouton lance Amazon Alexa ou toute autre application fréquemment utilisée à laquelle vous souhaitez accéder rapidement.

La Versa 2 a quelques extras intéressants, y compris le stockage pour 300 chansons, Fitbit Pay et Amazon Alexa.

La Versa 2 a quelques extras intéressants, y compris le stockage pour 300 chansons, Fitbit Pay et Amazon Alexa. Ces avantages ne sont pas disponibles sur le Luxe, cela vous donne donc matière à réflexion. De plus, vous bénéficiez d’une journée d’autonomie supplémentaire pour un total de 6 jours sur la Versa 2.

Il est à noter que cette montre partage un inconvénient avec la Luxe, à savoir l’absence de GPS embarqué. Si vous ne pouvez pas vivre sans cette fonctionnalité, vous pouvez envisager de passer de la Versa 2 à la Versa 3.

Comme toujours, vous bénéficiez d’un large éventail d’avantages de suivi de la santé et de la condition physique pour compléter votre expérience de smartwatch. Ceux-ci sont assez similaires à ce que vous obtenez sur le Luxe. Pour récapituler, vous disposerez d’un suivi de l’activité/du sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, de plus de 20 modes d’exercice, d’un suivi de la santé des femmes, d’une surveillance du stress et de séances de respiration guidées. La fonction d’entraînement à l’écran n’est pas disponible sur le Luxe, qui propose des entraînements personnalisés à l’écran qui se jouent sur votre montre et vous guident à chaque mouvement.

Fitbit Luxe vs Versa 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Android Central

Lorsque vous considérez à quel point les prix de ces deux wearables sont proches, votre décision finale sera probablement déterminée par les caractéristiques qui vous importent le plus. Ceux qui cherchent à trouver un tracker compact qui se double d’un accessoire élégant se tourneront vers le Fitbit Luxe. N’oubliez pas qu’il manque le GPS, le NFC pour Fitbit Pay, le stockage de musique et Amazon Alexa.

La Versa 2 manque également de GPS, mais elle a tous les autres extras qui pourraient bien le compenser. Ce n’est pas beaucoup plus cher que le Luxe, et vous en avez certainement plus pour votre argent. Si vous préférez avoir un écran plus grand et l’apparence d’une montre intelligente sur votre poignet, c’est une autre raison de choisir la Versa 2 plutôt que la Luxe. Avons-nous mentionné que la durée de vie de la batterie est également légèrement meilleure ? Tout bien considéré, la Versa 2 est la meilleure option.

Compagnon de remise en forme

Fitbit Versa 2

Axé sur la forme physique

Ce n’est pas le modèle le plus récent de la gamme Versa, mais la Fitbit Versa 2 est toujours une montre intelligente très performante qui regorge d’avantages. Sans compter que c’est assez abordable de nos jours. Vous obtenez un grand écran, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’activité/du sommeil, Amazon Alexa et Fitbit Pay.

Icône de style

Fitbit Luxe

Axé sur la mode

C’est peut-être cher, mais le Fitbit Luxe s’adresse à un public qui donne la priorité à la mode. Pour certaines de ces personnes, le prix en vaudra la peine. Vous n’avez pas de GPS ou de NFC, mais vous disposez d’un suivi approfondi de la santé et de la condition physique et de quelques autres fonctionnalités clés qui pourraient vous influencer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

de nouveaux groupes pour ton as

Voici les meilleurs groupes pour Fitbit Ace 3 en 2021

Le Fitbit Ace 3 est un excellent tracker d’activité pour les jeunes enfants de 6 à 12 ans, mais il n’est disponible qu’en deux couleurs. Si l’enfant veut changer le look, ou si un bracelet remplaçable est nécessaire pour remplacer un bracelet cassé, il existe de nombreuses options tierces qui méritent d’être envisagées.