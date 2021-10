Fitbit Sense vs Apple Watch Series 6 : que devriez-vous acheter ?

Meilleure valeur

Fitbit Sense

Plus de fonctionnalités

Apple Watch série 6

Fitbit Sense est la montre connectée de santé la plus avancée de Fitbit. Il comporte des capteurs qui suivent les mesures de santé importantes, le sommeil, l’activité et aident à gérer le stress. Vous bénéficierez d’une autonomie de plus de six jours en fonction de votre utilisation, et sa charge est rapide.

À partir de 270 $ sur Amazon

Avantages

EDA + ECG GPS intégré + AZM Score de préparation quotidienne Charge rapide iOS et Android

Les inconvénients

Pas de cellulaire intégré en option Pas de suivi de sécurité Stockage minimal

Apple Watch Series 6 offre une surveillance complète de la santé et de la condition physique. Il propose une navigation avancée, des cartes préchargées, un suivi de sécurité et un système cellulaire intégré en option. Il offre environ 18 heures de batterie sur une charge complète.

À partir de 399 $ chez Apple

Avantages

Navigation avancée Cartes préchargées Suivi de sécurité Cellule intégrée en option Plus de stockage interne

Les inconvénients

Autonomie courte Pas de charge rapide iOS uniquement

Décider entre Fitbit Sense (le meilleur Fitbit de tous les temps) et Apple Watch Series 6 (la meilleure Apple Watch à ce jour) est un choix difficile car ce sont deux des meilleurs appareils portables de fitness disponibles. Les deux offrent des fonctionnalités avancées en matière de surveillance de la santé et de la condition physique. Ils sont capables de suivre chaque partie de votre journée et vous garderont sur la bonne voie pour votre bien-être. Décider lequel acheter dépend de votre style de vie, de votre budget et de votre système d’exploitation.

Fitbit Sense vs Apple Watch Series 6 : le détailler

En ce qui concerne la surveillance complète de la santé et de la condition physique, Fitbit Sense est un digne adversaire de l’Apple Watch Series 6 – ils ont de nombreuses caractéristiques en commun. Mais si l’on considère la navigation avancée, le suivi de sécurité et le cellulaire intégré en option de la série 6, cette Apple Watch offre un peu plus. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces fonctionnalités supplémentaires ont un coût supplémentaire. Décomposons les spécifications pour voir exactement en quoi ces deux diffèrent.

Fitbit Sense Apple Watch 6 Type d’écran AMOLED LTPO OLED Taille de l’écran 1,58 pouces 1,78 pouces (44 mm) 1,65 (40 mm) Écran toujours allumé Oui Oui Résistant à l’eau (5ATM) Oui Oui Stockage interne 4 Go 32 Go Cellulaire intégré Non Oui (en option) Bluetooth Oui Oui WiFi Oui Oui Assistant intelligent Amazon Alexa/Google Assistant Siri GPS intégré GPS/GLONASS A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS Suivi de sécurité Non Oui Cartes préchargées Non Oui Suivi d’activité toute la journée Oui Oui Suivi du sommeil Oui Oui Natation suivi Oui Oui Surveillance de l’effort Oui Oui Surveillance Sp02 Oui (avec cadran Sp02) Oui Suivi ECG Oui Oui Surveillance de la fréquence cardiaque Oui Oui Capteurs Accéléromètre, altimètre, moniteur de fréquence cardiaque, gyroscope, lumière ambiante, oxymètre de pouls, ECG, thermomètre Accéléromètre, altimètre, moniteur de fréquence cardiaque, boussole, gyroscope, lumière ambiante, oxymètre de pouls, ECG, thermomètre Autonomie de la batterie 6+ jours 18 heures Compatibilité iOS + Android iOS uniquement Cadran de montre personnalisable Oui Oui Bracelets interchangeables Oui Oui Applications personnalisables Oui Oui

Comme vous pouvez le voir, Fitbit Sense héberge presque les mêmes capteurs que l’Apple Watch Series 6, moins une boussole pour la surveillance avancée de la santé et de la condition physique. De plus, il offre une charge rapide, une autonomie plus longue et une compatibilité iOS et Android. L’Apple Watch Series 6 offre davantage en termes de cellulaire intégré, de navigation avancée, de suivi de sécurité et de cartes préchargées, mais c’est beaucoup plus cher. Alors, lequel est fait pour vous ? Découvrons-le.

Fitbit Sense vs Apple Watch Series 6 : Fitbit Sense a du sens

Source : Joe Maring / iMore

Si vous recherchez une surveillance complète de votre santé et de votre condition physique et que vous n’avez pas besoin de vous passer de votre téléphone ou d’utiliser une navigation avancée, Fitbit Sense est logique. C’est le meilleur Fitbit car il est doté des capteurs les plus avancés de Fitbit, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Il offre des fonctionnalités telles que les analyses EDA et la surveillance ECG pour aider à gérer le stress et garder un œil sur votre santé cardiaque.

Bien que son système de navigation ne soit pas aussi avancé que l’Apple Watch Series 6, il est équipé d’un GPS intégré, ce qui vous permet de suivre vos itinéraires d’entraînement. Les minutes de zone active font vibrer votre poignet lorsque vous atteignez les zones cibles de fréquence cardiaque, et vous pouvez voir comment votre fréquence cardiaque change le long de vos itinéraires dans votre carte d’intensité d’entraînement dans l’application Fitbit.

Les capteurs les plus avancés de Fitbit apportent une surveillance complète de la santé et de la condition physique à Fitbit Sense.

Votre score de préparation quotidien est une nouvelle fonctionnalité Fitbit. Il s’agit d’un score basé sur la variabilité de votre exercice, de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque pour vous aider à optimiser votre énergie tout au long de la journée. Il vous dira si vous êtes prêt pour un entraînement difficile, si vous avez besoin d’une séance d’entraînement plus légère ou si vous devez vous reposer et récupérer.

En ce qui concerne la musique, vous pouvez stocker et lire de la musique et des podcasts sur Deezer ou Pandora, et contrôler Spotify directement depuis votre poignet. Cependant, Fitbit Sense n’offre que 4 Go de stockage, votre espace de stockage est donc minime, surtout par rapport aux 32 Go de l’Apple Watch Series 6. Cependant, vous avez toujours la possibilité de télécharger quelques listes de lecture préférées pour motiver vos entraînements.

Fitbit Sense contre Apple Watch Series 6 : Aventure avec Apple Watch Series 6

Source : Karen S. Freeman / iMore

Si vous en avez le budget et que vous aimez explorer et partir à l’aventure, l’Apple Watch Series 6 est votre meilleur choix. Il offre un système de navigation avancé qui comprend A-GPS, Glonass, Galileo et QZSS pour localiser votre position dans le monde entier. L’application Maps est pré-téléchargée sur cette montre. Ainsi, non seulement vous saurez toujours où vous êtes, mais vous pouvez également obtenir des indications détaillées sur l’endroit où vous devez aller.

Une différence clé entre le Sense et l’Apple Watch Series 6 est le suivi de la sécurité. La série 6 l’a, le Sense n’en a pas. Cela signifie qu’Apple Watch peut détecter si vous avez fait une chute brutale et vous connecter aux services d’urgence si vous êtes immobile. Vous pouvez également obtenir une aide immédiate en cas d’urgence, même lorsque vous voyagez à l’étranger, en appuyant sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé.

Si vous aimez explorer, vous bénéficierez de la navigation avancée, du suivi de sécurité et du cellulaire intégré de la série 6.

Une autre différence importante entre ces deux appareils portables est le système cellulaire intégré en option sur l’Apple Watch Series 6. Cela signifie que vous pouvez envoyer des SMS, passer des appels et répondre aux e-mails en toute simplicité. n’importe quand, n’importe où — sans téléphone. Encore une fois, si vous êtes quelqu’un qui aime explorer les grands espaces, c’est une caractéristique souhaitable à avoir. De la randonnée au sommet des montagnes au surf des vagues, vous serez toujours connecté.

En ce qui concerne les médias, vous pouvez stocker, diffuser et lire vos morceaux, livres audio et podcasts préférés via Apple Music. L’Apple Watch Series 6 dispose de 32 Go de stockage, il y a donc suffisamment d’espace pour télécharger les médias de votre choix.

Fitbit Sense vs Apple Watch Series 6 : personnalisation, compatibilité et autonomie de la batterie

Source : Lory Gil / iMore

Fitbit Sense et Apple Watch Series 6 proposent tous deux des cadrans de montre personnalisables, des applications et des bracelets interchangeables, mais l’Apple Watch a beaucoup plus d’options en ce qui concerne les couleurs et les matériaux. Fitbit Sense propose trois options de bracelet et de boîtier, tandis que l’Apple Watch Series 6 propose une pléthore de combinaisons de matériaux de bracelet et de boîtier et de couleurs. Si vous êtes un fan de personnalisation majeure, Apple Watch Series 6 est la bonne solution.

En ce qui concerne la compatibilité, Fitbit Sense est le choix évident pour les utilisateurs d’Android, car il est compatible à la fois avec iOS et Android. L’Apple Watch Series 6 est uniquement compatible avec iOS. Fitbit Sense a une autonomie de batterie supérieure à celle de l’Apple Watch Series 6. Il offre plus de six jours de batterie en fonction de votre utilisation, tandis que l’Apple Watch Series 6 n’offre que jusqu’à 18 heures.

Contrairement à l’Apple Watch Series 6, Fitbit Sense offre une charge rapide. Vous pouvez obtenir une charge d’une journée complète en seulement 12 minutes. C’est une fonctionnalité précieuse à avoir si vous êtes quelqu’un qui est toujours en mouvement.

Fitbit Sense vs Apple Watch Series 6 : que devriez-vous acheter ?

Source : Fitbit

Le Fitbit Sense et l’Apple Watch Series 6 offrent une surveillance complète de la santé et de la condition physique. Le choix de l’achat dépend de la compatibilité, du budget et du style de vie. Si vous êtes un utilisateur d’Android ou quelqu’un qui ne bénéficierait pas nécessairement d’une navigation avancée et d’un suivi de sécurité, Fitbit Sense est un excellent rapport qualité-prix. Il est équipé de capteurs de haute technologie et offre une autonomie beaucoup plus longue et une charge rapide à un prix difficile à battre.

Si vous aimez la personnalisation, que vous en avez le budget et que vous partez souvent à l’aventure et explorez le monde, l’Apple Watch Series 6 est votre meilleur choix. Vous pouvez le personnaliser de manière unique, et sa navigation avancée, son suivi de sécurité et ses fonctionnalités cellulaires intégrées garantissent que vous resterez toujours en sécurité et connecté. En fin de compte, ces deux appareils portables sont d’excellents produits et vous garderont sur la bonne voie pour la santé.

La meilleure Apple Watch à ce jour

Apple Watch série 6

Ami d’aventure

L’Apple Watch Series 6 propose une navigation avancée, un suivi de sécurité et une fonction cellulaire intégrée en option, en plus d’une surveillance de la santé et de la forme physique haut de gamme.

La montre connectée la plus intelligente de Fitbit

Fitbit Sense

Excellente valeur

Fitbit Sense est compatible avec iOS et Android, une charge rapide et les capteurs les plus avancés de Fitbit pour une surveillance complète de la santé et de la condition physique.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.