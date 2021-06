Fitbit Versa 2: obtenez près de la moitié sur Amazon Prime Day

in

ans le monde des montres connectées, Fitbit règne en maître.

Alors que les montres Apple peuvent être appréciées pour la quantité apparemment infinie d’applications et que Garmin convient à l’aventurier en plein air, Fitbit adopte une approche plus minimaliste de ses appareils portables, en le ramenant à l’essentiel.

Au départ un podomètre élégant et moderne, Fitbits a évolué au fil des ans et offre désormais un excellent aperçu de votre santé et de votre bien-être. le Fitbit Versa 2, en particulier, est l’un des meilleurs de la marque où il est même compatible avec Amazon Alexa, vous n’avez donc qu’à lui demander de partager des informations comme les actualités ou la météo ou de donner des commandes comme régler votre alarme la nuit.

Pendant que vous dormez, il donne des informations sur la qualité de votre repos ; l’heure à laquelle vous vous êtes couché, réveillé et la quantité de votre sommeil paradoxal pour vous donner des informations très importantes sur le sommeil.

Pour la perte de poids, il permet de surveiller vos calories perdues et l’effort de vos entraînements. La smartwatch est également pratique pendant les courses pour donner des informations en temps réel sans que vous ayez besoin de sortir votre téléphone. Il y a aussi des notifications pratiques sur les appels, les SMS et les rappels de votre calendrier.

Dans le cadre de la vente Amazon Prime Day – un événement de deux jours qui se déroule du 21 au 22 juin – vous trouverez le modèle avec une remise de 43%. C’est presque la moitié du prix de vente conseillé d’origine.

Achetez la montre dans une teinte noir carbone chic, une jolie fleur rose, un pétale universellement attrayant, un gris polyvalent et une gamme de variétés de bracelets tissés.

Achetez plus d’offres Fitbit ici :

