Fitbits pourrait bientôt acquérir la capacité de surveiller votre tension artérielle

Fitbit a toujours été une entreprise de vêtements portables axée sur le fitness, mais elle a vraiment intensifié son jeu de suivi de la santé avec toutes sortes de nouveaux capteurs, appareils et fonctionnalités au cours de la dernière année. Selon un article récent sur le blog de la société, nous pourrions bientôt être en mesure de suivre une nouvelle mesure de la santé – notre tension artérielle.

Fitbit entreprend actuellement une étude par le biais de son bras de recherche Fitbit Labs pour voir comment certains de ses appareils Fitbit existants pourraient être utilisés pour suivre la pression artérielle d’une personne. L’étude tentera de déterminer si le réseau de capteurs de la smartwatch Sense peut mesurer le temps d’arrivée de l’impulsion (PAT), qui est une mesure du temps nécessaire à une impulsion de sang pour atteindre votre poignet après un battement de cœur. On pense que cela pourrait fournir des informations utiles sur la façon de gérer sa tension artérielle pour ceux qui n’ont pas accès à un brassard de tensiomètre traditionnel.

La montre intelligente phare actuelle de Fitbit – la Fitbit Sense – est l’un des appareils portables de santé les plus complets. Il peut déjà mesurer des choses comme votre activité électrodermique, la température de la peau, la SpO2, et il peut également gérer une surveillance avancée du sommeil et un suivi de la santé menstruelle.

La société a récemment (et rétroactivement) ajouté des fonctionnalités aux appareils existants, par exemple lors de l’activation des capacités de surveillance SpO2 sur le tracker de fitness Charge 4. Il a également permis de surveiller et de suivre votre glycémie dans l’application Fitbit et de les afficher sur votre montre intelligente Fitbit. Par conséquent, il va de soi que, si cet essai réussit, nous pourrions voir la fonctionnalité non seulement dans les nouveaux appareils, mais également dans les appareils portables Fitbit existants.

Si vous souhaitez participer à l’étude, vous devez être résident américain de plus de 20 ans et posséder une montre intelligente Fitbit Sense. Ceux qui répondent à ces critères devraient recevoir une notification sur leur smartwatch avec des instructions sur la façon de s’inscrire.

Emballé avec capteur

Fitbit Sense

La montre ultime pour la santé et le fitness

Avec la capacité de suivre la température de votre peau, la réponse électrodermique, les niveaux de stress et l’oxygène dans le sang, le Fitbit Sense est le portable ultime pour la santé.

