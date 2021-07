Fitch abaisse ses prévisions de croissance en Inde à 10 pc, selon une vaccination rapide pour soutenir la reprise

in

Fitch considère que le potentiel de rebond de l’Inde est meilleur que la plupart de ses pairs comparables « BBB- », car il ne prévoit pas de perspectives de croissance du PIB réel structurellement plus faibles.

Fitch Ratings a réduit mercredi les prévisions de croissance de l’Inde à 10 % pour l’exercice actuel, contre 12,8 % estimé plus tôt, en raison du ralentissement de la reprise après la deuxième vague de COVID-19, et a déclaré qu’une vaccination rapide pourrait soutenir un regain durable de la confiance des entreprises et des consommateurs .

Dans un rapport, l’agence de notation mondiale a déclaré que les défis posés au secteur bancaire par la pandémie de coronavirus se sont accrus en raison d’une deuxième vague virulente au premier trimestre de l’exercice se terminant en mars 2022 (FY22). “Fitch Ratings a révisé à la baisse le PIB réel de l’Inde pour l’exercice 22 de 280 pb à 10 %, soulignant notre conviction que les restrictions renouvelées ont ralenti les efforts de reprise et laissé les banques avec des perspectives modérément pires pour les affaires et la génération de revenus au cours de l’exercice 22”, a-t-il déclaré.

Fitch pense qu’une vaccination rapide pourrait favoriser une reprise durable de la confiance des entreprises et des consommateurs ; Cependant, sans cela, la reprise économique resterait vulnérable à de nouvelles vagues et blocages. Il a déclaré que les blocages localisés au cours de la deuxième vague ont empêché l’activité économique de stagner à des niveaux similaires à ceux de 2020, mais les perturbations dans plusieurs centres d’affaires clés ont ralenti la reprise et ébranlé les attentes de Fitch d’un rebond aux niveaux d’avant la pandémie d’ici l’exercice 22. L’économie indienne s’est contractée de 24,4% au cours du trimestre de juin 2020.

Fitch considère que le potentiel de rebond de l’Inde est meilleur que la plupart de ses pairs comparables « BBB- », car il ne prévoit pas de perspectives de croissance du PIB réel structurellement plus faibles. Cependant, il existe un risque que la croissance à moyen terme de l’Inde en pâtisse si l’activité des entreprises et des consommateurs devait subir les cicatrices de la pandémie de COVID-19.

L’agence estime le potentiel de croissance à moyen terme de l’Inde à environ 6,5 pour cent. Déclarant que la vaccination est la clé de la relance des entreprises et que les mesures de secours ne fourniraient qu’un soutien provisoire, Fitch a déclaré que le faible taux de vaccination rend l’Inde vulnérable à de nouvelles vagues de la pandémie.

“Seulement 4,7% de ses 1,37 milliard d’habitants étaient entièrement vaccinés au 5 juillet 2021… Cela pose des risques pour les perspectives d’une reprise économique significative et durable”, a-t-il ajouté. L’économie indienne s’est contractée de 7,3 % au cours de l’exercice 2020-2021 alors que le pays luttait contre la première vague de COVID, contre une croissance de 4 % en 2019-20.

La croissance du PIB dans le budget actuel était initialement estimée à deux chiffres, mais une grave deuxième vague de pandémie a conduit diverses agences à réduire leurs projections de croissance. RBI trop tôt ce mois-ci a réduit les prévisions de croissance de l’Inde à 9,5% pour cet exercice, contre 10,5% estimé plus tôt. Alors que S&P Global Ratings a abaissé son estimation de croissance à 9,5%, une autre agence de notation basée aux États-Unis, Moody’s, a prévu une croissance de 9,3% pour l’exercice actuel se terminant en mars 2022. Pour l’année civile 2021, Moody’s a considérablement réduit son estimation de croissance à 9,6%. .

Le mois dernier, la Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance du PIB pour l’exercice actuel se terminant en mars 2022 à 8,3%, contre 10,1% estimé en avril, affirmant que la reprise économique est entravée par la deuxième vague dévastatrice d’infections à coronavirus. L’agence de notation nationale ICRA avait également prévu une croissance économique de 8,5% pour cet exercice, tandis que la société de courtage britannique Barclays avait réduit le mois dernier les prévisions de croissance de l’Inde à 9,2%.

Fitch dans son rapport sur les banques indiennes a en outre déclaré que les mesures d’allègement réglementaires ont reporté les problèmes sous-jacents de qualité des actifs pour l’instant, mais la performance à moyen terme des banques sera ébranlée sans une reprise économique significative. « L’environnement opérationnel reste difficile pour les banques avec des opportunités limitées de croissance des activités et des revenus. Les problèmes pourraient s’aggraver si les vagues successives de COVID-19 et les blocages empêchent une reprise économique significative, étant donné que le taux de vaccination complet de l’Inde est encore assez faible », a-t-il déclaré.

Fitch s’attend à ce que l’exposition des banques aux MPME et aux emprunteurs de détail en difficulté augmente encore avec l’augmentation des dépenses de secours, et est susceptible de contraindre les banques, en particulier celles appartenant à l’État, à ralentir les prêts réguliers en l’absence de coussins de fonds propres de base adéquats et de coussins d’urgence faibles.

