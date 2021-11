« La notation de l’Inde équilibre des perspectives de croissance à moyen terme toujours solides, une résilience externe grâce à de solides réserves de devises étrangères, à une dette publique élevée et à un secteur financier faible », a déclaré Fitch.

Fitch Ratings a confirmé mardi la note de défaut à long terme des émetteurs en devises étrangères de l’Inde à « BBB- » avec une perspective « négative », citant un risque réduit pour les perspectives à moyen terme du pays grâce à sa reprise économique rapide après la pandémie de Covid et à l’assouplissement du secteur financier pressions.

L’agence a prévu un taux de croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice 22 à 8,7 %, un peu moins que la RBI, le FMI et ses pairs Moody’s Investor Services projetés récemment, mais a déclaré que l’économie du pays connaîtrait une croissance de 10 % au cours de l’exercice 23.

«Les indicateurs de mobilité sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie et les indicateurs à haute fréquence indiquent une force dans le secteur manufacturier. Le potentiel d’une résurgence des cas de coronavirus demeure, bien que nous prévoyions que l’impact économique de nouvelles épidémies serait moins prononcé que les poussées précédentes, en particulier compte tenu de l’amélioration soutenue du taux de vaccination contre le Covid-19, qui a maintenant dépassé le milliard de doses administrées », a déclaré Fitch. .

« Nous prévoyons une croissance d’environ 7 % entre les exercices 24 et 26, soutenue par le programme de réformes du gouvernement et la clôture de la production négative résultant du choc pandémique. Le programme d’incitation du gouvernement lié à la production visant à stimuler l’investissement étranger direct, la réforme du travail et la création d’une « bad bank », ainsi qu’une campagne d’investissement dans les infrastructures et le pipeline national de monétisation, devraient soutenir les perspectives de croissance s’il est pleinement mis en œuvre. Néanmoins, il y a des défis à cette perspective, étant donné la nature inégale de la reprise économique et des risques de mise en œuvre des réformes », a-t-il ajouté.

« La notation de l’Inde équilibre des perspectives de croissance à moyen terme toujours solides, une résilience externe grâce à de solides réserves de devises étrangères, à une dette publique élevée et à un secteur financier faible », a déclaré Fitch.

Reconnaissant que les banques et les NBFC présentent désormais un risque moindre pour l’économie réelle grâce aux mesures prises par le gouvernement et le régulateur bancaire pour réparer leurs bilans dégradés, Moody’s Investors Service a récemment confirmé la notation souveraine de l’Inde à Baa3, la note d’investissement la plus basse, tout en rehaussant les perspectives du pays de « négatives » à « stables ».

Moody’s a été la seule agence à réviser la note souveraine de l’Inde pour la première fois depuis plus d’une décennie en novembre 2017, tandis que ses pairs – S&P et Fitch – n’ont pas encore donné au pays une amélioration. Moody’s avait, en juin 2020, abaissé la note de l’Inde d’un cran à la note d’investissement la plus basse, ce qui est juste un cran au-dessus du statut indésirable, et a conservé la perspective «négative», citant l’affaiblissement des mesures budgétaires à la suite de l’épidémie de Covid-19.

Le fardeau de la dette des administrations publiques indiennes a fortement augmenté, passant de 74 % du PIB en 2019 à environ 89 % du PIB en 2020, ce qui est nettement supérieur à la médiane Baa d’environ 48 %, a observé Moody’s.

Le FMI et la RBI ont tous deux prévu que la croissance du PIB réel de l’Inde se redresserait à 9,5 % au cours de l’exercice 22 (même avec ce taux de croissance, le PIB réel du pays à la fin de 2021 dépasserait le niveau de 2019 de seulement 1,5 %). Moody’s a déclaré dans sa dernière estimation que le PIB réel de l’Inde rebondirait à un taux de croissance de 9,3 % au cours de l’exercice en cours.