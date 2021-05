Fitch confirme la notation investment-grade de REC

Sur la base du plan d’investissement du gouvernement dans les infrastructures, Fitch s’attend à ce que REC maintienne une croissance stable à moyen terme.

Fitch Ratings a déclaré mercredi qu’il avait maintenu la note de qualité d’investissement de REC (anciennement Rural Electrification Corporation) de “ BBB- ”, car il estime que le gouvernement central – qui détient indirectement la participation de 52,63% de REC via PFC – est fortement incité à fournir un soutien extraordinaire. au prêteur du secteur de l’électricité.

L’agence de notation a également confirmé la perspective négative, en ligne avec sa vision similaire sur le souverain indien. Après que Fitch ait abaissé sa perspective sur la note souveraine de l’Inde à négative de stable en juin 2020, la perspective de REC a également été révisée à négative.

Les obligations notées BBB par Fitch’s sont jugées de qualité investissement, ce qui indique un risque de crédit relativement faible à modéré. La capacité de paiement des engagements financiers des entités notées BBB est jugée adéquate, mais des conditions commerciales ou économiques défavorables sont plus susceptibles de nuire à cette capacité. Sur la base du plan d’investissement du gouvernement dans les infrastructures, Fitch s’attend à ce que REC maintienne une croissance stable à moyen terme.

Le bénéfice de REC a augmenté de 41% d’une année sur l’autre à `6292 crore en avril-décembre 2020, en raison de la croissance continue des prêts et de l’expansion de la marge d’intérêt nette. Le ratio d’actifs non performants nets de l’entreprise publique est tombé à 1,95% à la fin du troisième trimestre de l’exercice 21, contre 3,32% à la fin de l’exercice 20 et la direction affirme que la majorité des actifs de prêt de la REC sont régulièrement gérés. Le livre de prêts de REC a atteint `3,57 crore de lakh à la fin de 2020, en hausse de 16% par an.

Le coût d’emprunt de l’entreprise est aligné sur celui du gouvernement national, ce qui amène Fitch à croire que les acteurs du marché considèrent les REC comme le véhicule de financement par procuration de l’État pour le secteur, et qu’un défaut pourrait nuire à la crédibilité de l’État dans le soutien des entités gouvernementales stratégiquement importantes et leur capacité de refinancement.

L’agence de notation a déclaré que REC avait également bénéficié de l’émission de plus-values ​​et d’obligations non imposables qui représentaient 11% de ses emprunts. “REC est financièrement autonome et n’a pas besoin de soutien financier de l’État, ce qui limite l’évaluation du dossier de soutien gouvernemental de l’entreprise”, a ajouté Fitch.

REC peut être déclassé si la participation de PFC dans REC est diluée en dessous d’une participation majoritaire, tandis qu’une révision des perspectives de l’Inde à «stable» entraînerait une mise à niveau similaire pour REC.

