Fitch Ratings confirme la notation BBB-, affirme que la poussée du COVID-19 pourrait retarder la reprise économique

Fitch Ratings a déclaré jeudi que la résurgence des infections au COVID-19 pourrait retarder la reprise économique de l’Inde, mais ne la fera pas dérailler, car elle a maintenu la note souveraine inchangée à “ BBB- ” avec une perspective négative.

Il prévoyait une reprise de 12,8% du PIB au cours de l’exercice financier se terminant en mars 2022 (exercice 22), se modérant à 5,8% au cours de l’exercice 23, contre une contraction estimée de 7,5% en 2020-2021.

En juin de l’année dernière, Fitch avait révisé les perspectives de l’Inde de “ négatives ” à “ stables ” au motif que la pandémie de coronavirus avait considérablement affaibli les perspectives de croissance du pays et exposé les défis associés à un lourd fardeau de la dette publique.

L’Inde a bénéficié de la note «BBB-» depuis la mise à niveau en août 2006, mais les perspectives ont oscillé entre stable et négative.

En affirmant la note «BBB-», Fitch a maintenu jeudi une perspective négative pour la note, reflétant «l’incertitude persistante autour de la trajectoire de la dette».

«La notation de l’Inde équilibre des perspectives de croissance à moyen terme toujours solides et une résilience externe grâce à de solides coussins de réserves de change, à une dette publique élevée, à un secteur financier faible et à certains facteurs structurels à la traîne.

“Les perspectives négatives reflètent l’incertitude persistante autour de la trajectoire de la dette suite à la forte détérioration des paramètres des finances publiques de l’Inde en raison du choc pandémique dû à une position antérieure de marge budgétaire limitée”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’élargissement des déficits budgétaires et les plans du gouvernement pour une réduction graduelle seulement du déficit imposent à l’Inde une plus grande charge sur la capacité de l’Inde de revenir à des niveaux élevés de croissance du PIB à moyen terme pour stabiliser et réduire le taux d’endettement.

Fitch a déclaré que la récente flambée des cas de coronavirus présentait des risques de baisse croissants pour les perspectives de l’exercice FY22. “Cette deuxième vague de cas de virus peut retarder la guérison, mais il est peu probable, de l’avis de Fitch, de la faire dérailler.”

En particulier, le fort rebond au deuxième semestre de l’exercice 21 et le soutien continu aux politiques sous-tendent nos attentes de reprise. «Nous nous attendons à ce que les restrictions liées à la pandémie restent localisées et moins strictes que le verrouillage national imposé au 2T20, et le déploiement des vaccins a été intensifié», a-t-il déclaré.

L’Inde a enregistré 312731 nouvelles infections en 24 heures – le nombre quotidien de cas le plus élevé dans un seul pays depuis que le virus est apparu en Chine il y a plus d’un an. Au cours des deux derniers mois, l’épidémie en Inde a explosé, avec des rapports faisant état de rassemblements de super-étaleurs, de pénuries d’oxygène et de pénuries de médicaments.

Le nombre de morts a également grimpé pour atteindre 2104 morts.

«Les mesures budgétaires se sont fortement détériorées dans le contexte du choc macroéconomique et des efforts visant à soutenir les résultats en matière de santé et la reprise économique. Nous estimons un déficit des administrations publiques de 14% du PIB en FY21 (hors désinvestissement) de 7,3% en FY20, ce qui correspond à un déficit de 9,5% pour le gouvernement central », a déclaré Fitch.

Une partie de l’augmentation du déficit de l’exercice 21 (environ 1,5 pour cent du PIB) reflète une transparence accrue en intégrant les dépenses hors budget au budget. Le gouvernement rembourse les prêts à la Food Corporation of India à partir du Fonds national d’épargne pour les petites économies, puis maintient ces dépenses de subvention dans le budget.

«Nous prévoyons que le déficit des administrations publiques se réduira à 10,8 pour cent du PIB (7,1 pour cent du gouvernement central), sur la base de nos attentes de reprise de la croissance et de bonnes performances des revenus au 2HFY21», a-t-il déclaré.

Le budget du gouvernement central pour l’exercice 22 a présenté un assainissement progressif à moyen terme, visant un déficit de 4,5% du PIB d’ici l’exercice 26.

Cela se compare à un objectif à moyen terme antérieur de 3 pour cent du PIB au titre de la loi sur la responsabilité budgétaire et la gestion du budget.

«La trajectoire de la dette à moyen terme est au cœur de notre évaluation de la notation, car des niveaux d’endettement plus élevés limitent la capacité du gouvernement à répondre aux chocs futurs et pourraient conduire à un éviction du financement du secteur privé, à notre avis. La capacité actuelle de l’Inde à financer ses déficits sur le marché intérieur est une force par rapport à la plupart de ses pairs «BBB» », a-t-il déclaré.

Fitch s’attend à ce que la croissance potentielle de l’Inde reste robuste par rapport à ses pairs «BBB» à environ 6,5 pour cent.

«Le gouvernement reste axé sur les réformes, comme en témoigne l’adoption de réformes de l’agriculture et du marché du travail en novembre. Ces réformes pourraient stimuler la croissance si les risques de mise en œuvre sont abordés, en particulier pour les réformes agricoles qui ont rencontré une vive résistance de la part des agriculteurs.

«Le programme d’incitation lié à la production pour attirer les IDE et l’augmentation prévue des Capex publics pourraient stimuler les investissements du secteur privé», a-t-il noté.

Cependant, les faiblesses du secteur financier indien présentent un risque pour les perspectives à moyen terme. «Le degré de détérioration de la qualité des actifs à la suite du choc pandémique n’est pas clair, au milieu des mesures d’abstention réglementaire et des pressions renouvelées de la deuxième vague.»

Fitch s’attendait à ce que l’inflation baisse à une moyenne de 4,4 pour cent en FY22, après avoir plané au-dessus de la bande cible de 2 à 6 pour cent de la RBI pendant une grande partie de FY21.

«Les pressions sur les prix se sont modérées, même si l’inflation globale et sous-jacente reste proche de l’extrémité supérieure de la fourchette. Nous nous attendons à ce que la RBI maintienne le taux directeur stable dans l’année à venir, après 115 points de base de baisses depuis mars 2020 », a-t-il ajouté.

