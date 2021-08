Fitch Ratings prévient que la «loi Bitcoin» du Salvador constituera un risque pour les assureurs locaux

in

Fitch Ratings est devenue la dernière agence mondiale de notation de crédit à mettre en garde El Salvador contre l’adoption du Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, exprimant sa crainte que les actifs cryptographiques puissent entraîner des risques systémiques pour la nation latino-américaine.

Citant le manque de clarté du pays sur la mise en œuvre de Bitcoin sur les principaux marchés, Fitch Ratings a mis en garde contre la volatilité inhérente et les risques opérationnels pour les citoyens associés à l’écosystème crypto. En outre, l’agence a noté l’exposition continue d’El Salvador à des titres de faible qualité de crédit, notant que “des détentions supplémentaires d’actifs à haut risque ne feront qu’aggraver ce risque”.

Début juin, l’Assemblée législative salvadorienne a adopté la “loi Bitcoin” controversée du président Nayib Bukele, ouvrant la voie à la reconnaissance du BTC comme monnaie légale aux côtés du dollar américain à compter du 7 septembre 2021. En tant que tel, toutes les entreprises salvadoriennes doivent accepter Bitcoin en échange pour des biens ou des services.

Fitch prédit que les compagnies d’assurance, qui ont levé 21% du capital total d’El Salvador en 2020, hésiteront à adopter Bitcoin pour les réclamations ou le paiement des prestations. L’agence spécule que les assureurs chercheront probablement à “convertir Bitcoin en USD le plus rapidement possible pour limiter les risques de change” si les assurés choisissent de payer les primes en monnaie numérique.

Alors que les gouvernements et les dirigeants continuent de peser le pour et le contre du passage de Bitcoin à la finance traditionnelle, le ministre des Finances d’El Salvador, Alejandro Zelaya, a assuré au Fonds monétaire international (FMI) que le pays continuerait d’utiliser les dollars américains et Bitcoin.

Avant cet événement, le pays avait demandé un prêt de 1,3 milliard de dollars au FMI, qui est désormais devenu un conflit d’intérêts pour l’organisation dirigée par les Nations unies. De plus, la Banque mondiale s’est également retirée d’aider El Salvador à convertir Bitcoin en monnaie légale.