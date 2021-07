Fitch réduit ses prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice 22 à 10 %

« Fitch pense qu’une vaccination rapide pourrait favoriser un regain durable de la confiance des entreprises et des consommateurs ; Cependant, sans cela, la reprise économique resterait vulnérable à de nouvelles vagues et blocages », a-t-il déclaré.

L’agence de notation mondiale Fitch a réduit mercredi ses prévisions de croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice actuel à 10 %, contre 12,8% prévu plus tôt, déclarant que les restrictions renouvelées à la suite de la deuxième vague de Covid ont ralenti les efforts de reprise.

« Fitch pense qu’une vaccination rapide pourrait favoriser une reprise durable de la confiance des entreprises et des consommateurs ; Cependant, sans cela, la reprise économique resterait vulnérable à de nouvelles vagues et blocages », a-t-il déclaré.

Avec cela, Fitch rejoint un certain nombre d’agences pour réduire les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice 22, grâce aux dommages causés par la deuxième vague. Récemment, S&P a abaissé sa projection de croissance en Inde pour l’exercice 22 à 9,5% contre 11%. De même, Moody’s a réduit ses prévisions à 9,3% contre 13,7%. Le mois dernier, la Reserve Bank of India a réduit ses prévisions de croissance pour le pays à 9,5%, contre 10,5% prévu en avril. Diverses agences ont fixé leurs estimations de croissance pour l’exercice 22 dans une fourchette de 8,5 à 10 %.

Fitch a déclaré que le faible taux de vaccination rend l’Inde vulnérable à de nouvelles vagues de Covid. Seulement 4,7 % de la population du pays était complètement vaccinée au 5 juillet.

Signalant des problèmes avec le système bancaire, l’agence a souligné que les mesures d’allègement réglementaires ont pour l’instant reporté les préoccupations sous-jacentes des prêteurs concernant la qualité des actifs. Mais leur performance à moyen terme sera ébranlée sans une reprise économique significative.

Les banques publiques courent un plus grand risque, étant donné que leurs fonds propres moyens de catégorie 1 sont inférieurs d’environ 600 points de base à ceux de leurs homologues privés, a déclaré Fitch. Le rendement moyen des actifs des banques privées est quatre fois supérieur à celui des banques publiques.

En outre, les banques privées ont levé des fonds propres plus élevés sur le marché au cours de l’exercice 21, ayant engrangé près de 6,8 milliards de dollars sur les marchés des capitaux, contre 4,4 milliards de dollars par les PSB.

Le ratio des prêts douteux a chuté à 7,5% au cours de l’EX21, contre 8,5% un an plus tôt. Mais ce ratio a été soutenu par la baisse des nouveaux créances douteuses ainsi que par des niveaux élevés de radiations.

L’agence a déclaré que les mesures de secours continues visant les segments touchés par Covid-19 (tels que les micro, petites et moyennes entreprises, les services de vente au détail et de contact) ont contribué à différer la reconnaissance des problèmes de qualité des actifs. Mais les prêts douteux pourraient culminer après l’exercice 23 « car le stress est susceptible de se manifester à partir de ce pool sur une période assez prolongée », a-t-il ajouté.

