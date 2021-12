FITE apportera les meilleurs matchs des Espagnols aux États-Unis dans les prochains jours

La plateforme spécialisée dans la diffusion de soirées de boxe FIT diffusera dans les prochains jours deux soirées avec une présence espagnole aux États-Unis.

Sergio Garcia fait face Sébastien Fundora à l’aube du dimanche au lundi à Los Angeles, au cours d’une soirée animée par Gervonta Davis et Isaac Cruz. Ce sera, celui de l’Enfant, une élimination mondiale pour le titre WBC des super-welters, qui est actuellement en cours d’unification totale entre Jermell Charlo et Brian Castaño, ce qui pourrait rapprocher le Cantabrique beaucoup plus près de la ceinture.

De plus, il y aura plusieurs autres matches avec des affrontements aussi attrayants que Sergey Derevyachenko contre Carlos Adamés ou Miguel Marriaga contre Eduardo Ramírez. Il débutera à 14h00 du dimanche 5 au lundi 6, et peut être loué pour environ 11’40 euros ici.

Plus tard, le samedi 18, la Floride sera le théâtre du débarquement de Myriam Gutiérrez aux Etats-Unis. La reine affrontera l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire et champion du monde professionnel dans plus de poids, Amanda Serrano, à dix tours. Ce sera le co-main event d’un événement avec les médias Jake Paul et Tommy Fury comme protagonistes, avec d’autres procès comme le duel entre Liam Paro et Yomar Alamo, qui additionnent plus de 40 apparitions et ne connaissent pas de défaite.

La diffusion débutera dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 de ce mois, à partir de 3h00. Il peut être acheté pour environ 17’50 euros ici.