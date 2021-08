Fitness Boxing obtient une série animée au Japon

in

Image : Imaginer

de l’imaginaire Boxe de remise en forme la série a son propre anime, a-t-il été révélé.

La série abrégée sera diffusée sur Tokyo MX en octobre et se concentrera sur ce que font les instructeurs de fitness du jeu une fois qu’ils ont fini d’encourager les joueurs flasques à faire de l’exercice.

L’original Boxe de remise en forme est arrivé sur Switch en 2018 et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. En 2020, une suite intitulée Boxe Fitness 2: Rythme & Exercice a été libéré. Les ventes combinées de la franchise s’élèvent à 1,5 million d’unités en janvier 2021.

Le spectacle est écrit et dirigé par Morita à Jumpei (le nom de plume de Junpei Morita, qui a dirigé la série musicale animée 2018 Chanson perdue), avec Imagineer et Story Effect gérant l’animation. Le talent vocal est composé d’acteurs qui ont joué dans les jeux, tels que Akari Kito, Akira Ishida et Rie Kugimiya.

Les chances que cela se dirige vers l’ouest sont minces, mais on ne sait jamais – la série a été un succès commercial, nous pourrions donc finir par être surpris.