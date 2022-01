Fitness+ reprend la page d’accueil d’Apple pour motiver tout le monde

Apple Fitness+ a repris la page d’accueil d’Apple.

Aujourd’hui, Apple Fitness+ a repris toute la page d’accueil du site Web d’Apple. La vidéo, intitulée « Bring on the new you », montre les différents types d’entraînement proposés par le service, notamment la force, le yoga, le cyclisme, la méditation et l’entraînement HIIT.

11 types d’entraînement, allant du HIIT au yoga. De nouveaux entraînements et méditations chaque semaine. Le tout alimenté par Apple Watch.

Apple Fitness+ est le service d’abonnement d’entraînement de l’entreprise alimenté par l’Apple Watch. Tant que vous disposez d’une Apple Watch et d’un iPhone, iPad ou Apple TV, vous avez accès à l’intégralité de l’expérience Apple Fitness+.

Le service comprend un certain nombre de types d’entraînement différents, notamment la force, le yoga, le HIIT, le tronc, le pilates, le cyclisme, la course, l’aviron, etc. Après chaque exercice, vous pouvez également explorer une gamme de temps de recharge conscients pour terminer votre entraînement. Il existe même des programmes d’entraînement pour les débutants et les femmes enceintes ainsi que des programmes saisonniers comme l’entraînement aux sports de neige.

En plus des entraînements de base, la société a étendu sa programmation de pleine conscience pour inclure des séances de méditation qui peuvent être complétées par une vidéo sur iPhone, iPad et Apple TV ou par audio avec juste une Apple Watch.

Apple a également créé « Time to Walk », une expérience audio intégrée à l’application Workout sur Apple Watch où vous pouvez écouter une figure inspirante pendant que vous vous promenez.

Apple Fitness+ est disponible pour 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Il est également disponible dans le cadre du niveau Apple One Premier du service d’abonnement groupé de la société.

