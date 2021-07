FitnessView pour iPhone et Apple Watch vous offre une nouvelle façon de visualiser vos données de santé

Les gens de Funn Media sortent aujourd’hui une nouvelle application iPhone et Apple Watch qui vous offre une nouvelle façon de visualiser et d’analyser les données de santé et de forme physique. Baptisée FitnessView, l’application récupère les données de votre Apple Watch et de l’application Apple Health et facilite l’exploration plus détaillée de ces données, notamment les tendances, les objectifs, les graphiques de fréquence cardiaque et bien plus encore.

FitnessView provient des développeurs d’autres applications populaires pour iPhone et Apple Watch, notamment WaterMinder, Calory et HabitMinder. Voici comment Funn Media décrit la nouvelle application :

L’application FitnessView s’intègre aux applications Apple Watch Activity et Apple Health – elle vous permet de voir vos données de santé et de forme physique d’une manière différente, en vous permettant d’accéder à plus de détails de manière simple et perspicace.

FitnessView récupère les données de l’application Apple Health et de l’Apple Watch, notamment les calories actives, les heures debout, les calories, le temps d’entraînement, la fréquence cardiaque, etc. Lorsque vous lancez la vue Fitness pour la première fois, vous verrez une ventilation de toutes vos données, y compris des détails sur les objectifs de la journée, vos entraînements récents et vos anneaux d’activité pour la journée.

Vous pouvez configurer des objectifs pour chaque statistique dans l’onglet Paramètres de l’application, y compris les pas, les calories, la caféine, etc. C’est ici que vous pouvez également configurer les paramètres des entraînements, la disposition de l’écran d’accueil, les modes sombre et clair et les paramètres d’activité.

Dans l’onglet Statistiques de l’application, vous pouvez afficher les détails de chacune de vos mesures suivies au cours du dernier jour, de la semaine, du mois et de l’année. Vous pouvez appuyer sur chaque métrique pour afficher les moyennes, les tendances et les informations au fil du temps. L’une de mes fonctionnalités préférées de FitnessView est l’onglet Entraînements, qui affiche tous vos entraînements Apple Health récents, y compris des données détaillées sur la fréquence cardiaque via l’échauffement, la combustion des graisses, le cardio et les étapes de pointe de l’entraînement.

FitnessView comprend également des widgets d’écran d’accueil pour votre iPhone ainsi que des complications Apple Watch pour le cadran de votre montre. Cela facilite la visualisation de vos données d’activité et de santé à partir de l’écran d’accueil de votre iPhone et du visage de votre Apple Watch. Vous pouvez également configurer des widgets personnalisés pour chaque métrique et objectif.

Vous pouvez télécharger FitnessView sur l’App Store gratuitement dès aujourd’hui. Les abonnements intégrés à l’application sont disponibles pour un accès mensuel, annuel et à vie : 1,49 $ par mois, 9,99 $ par an et 14,99 $ pour un accès à vie.

