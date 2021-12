Fittipaldi continuera en tant que réserve et pilote d’essai Haas

Uralkali Haas F1 Team a confirmé que Pietro Fittipaldi continuerait à jouer le rôle de pilote d’essai officiel et de réserve pour l’équipe américaine l’année prochaine.

Ainsi l’équipe prolonge avec le Brésilien de 25 ans pour le Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 2022, une quatrième saison consécutive.

Fittipaldi, qui a effectué deux départs en Formule 1 pour Haas en décembre 2020 au Grand Prix de Sakhir et au Grand Prix d’Abou Dhabi – remplaçant le blessé Romain Grosjean, soutiendra à nouveau l’équipe au bord de la piste tout au long de 2022. Il a assisté à la majorité des courses de Formule 1 en son rôle de pilote d’essai et de réserve en 2020 et 2021.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a expliqué: « C’était une décision très simple pour nous – de garder Pietro comme pilote officiel d’essai et de réserve. »

« Pietro connaît très bien le fonctionnement interne de notre équipe, étant avec nous depuis si longtemps maintenant. Il nous a prouvé l’année dernière qu’il était prêt à monter en puissance et à conduire en cas de besoin.

« Sa présence dans l’équipe cette année a également apporté de la continuité. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation et nous sommes impatients de l’avoir à nouveau à bord en 2022 », a ajouté Steiner.

J’ai beaucoup appris dans mon temps et j’espère pouvoir continuer à contribuer

Pietro Fittipaldi a réagi ; « Je suis naturellement très heureux et excité à nouveau par l’opportunité de poursuivre mon association avec Uralkali Haas F1 Team. Je suis avec l’équipe depuis quelques saisons maintenant et ils se sentent vraiment comme une famille.

« J’ai beaucoup appris de mon temps et j’espère pouvoir continuer à contribuer avec l’introduction de la nouvelle génération de Formule 1 en 2022.

« Ça va être excitant de voir ce qui va arriver avec le nouveau package et je suis évidemment aussi impatient que le reste de l’équipe de voir ce que le VF-22 accomplira en piste », a conclu Fittipaldi.

Fittipaldi a fait ses débuts en Formule 1 au volant de la Haas VF-20 lors du Grand Prix de Sakhir 2020, organisé sur le circuit international de Bahreïn. Il a remporté le drapeau à damier lors de son premier départ, terminant la course de 87 tours au 17e rang au classement général.

Une semaine plus tard, il a participé à la finale de la saison sur le circuit de Yas Marina, le Grand Prix d’Abou Dhabi – Fittipaldi a de nouveau parcouru la distance pour terminer son deuxième départ en Grand Prix en 19e position.

Avant de courir pour Haas F1 Team, Fittipaldi avait testé ses deux entrées VF-18 et VF-19 en 2018 et 2019.

Petit-fils du double champion du monde FIA ​​de Formule 1 et double vainqueur de l’Indy 500 Emerson Fittipaldi, le curriculum vitae de Pietro comprend plusieurs victoires et quatre titres (dont le championnat de Formule V8 3.5 et la Formule Renault) et plusieurs départs en IndyCar Series.

Nous sommes ravis de confirmer que @PiFitti restera notre pilote officiel d’essai et de réserve en 2022 🤝#HaasF1 https://t.co/bawZZzBP7Z – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 9 décembre 2021