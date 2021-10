Fittipaldi : l’Indycar est meilleur que la Formule 1

À la veille du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques ce week-end, la légende de la course automobile Emerson Fittipaldi a donné un coup de pied au nid de frelons en suggérant que l’Indycar est meilleur que la Formule 1.

Fittipaldi est un double champion du monde de F1 (1972 et 1974), une fois champion d’Indycar (1989) et deux fois vainqueur de l’Indy 500 en 1989 et 1993.

L’Indy 500 de cette année a été remporté de manière sensationnelle par son compatriote brésilien Helio Castroneves, ce qui a ravi Fittipaldi : « C’était incroyable, c’est sûr. je parlais à Zak [Brown], et j’ai dit que ce que fait l’Indycar est fantastique et bien plus excitant à regarder que n’importe quelle autre forme de course. C’est mieux que la F1.

« Parfois, les courses arrivent trop tard pour que nous puissions les regarder, mais mon fils devient fou en regardant – il adore ça. À 14 ans, il en devient fou », a ajouté Fittipaldi.

Il est peu probable que de tels commentaires soient bien accueillis par les chefs actuels de la F1 qui poussent constamment le récit selon lequel le sport est prêt pour des temps passionnants avec les nouvelles règles à venir, cependant, Fittipaldi n’est pas le seul à vanter les vertus de l’Indycar en termes de coût d’être compétitif et d’avoir des règles du jeu équitables.

L’ancien pilote de F1 Romain Grosjean a été une révélation dans sa saison recrue en Indycar et a résumé les différences : « C’est la liberté de conduire la voiture comme on aime la conduire.

« Vous n’avez pas besoin de vous occuper du mode de charge, du mode push, de la température des pneus, de la fenêtre des pneus, etc. Vous montez simplement dans la voiture, quittez la voie des stands, puis vous poussez chaque tour. Tu joues un peu avec tes barres. Mais comme je l’ai dit, vous poussez, poussez, poussez, entrez, pit, pneus neufs.

« La possibilité de profiter de chaque tour que nous faisons, de profiter du fait que vous pouvez être compétitif dans n’importe quelle équipe, fait qu’avec l’atmosphère dans le paddock, évidemment avec le soutien des fans, c’est tout ce que j’ai. J’ai beaucoup apprécié », a ajouté Grosjean, 35 ans.

Néanmoins, le plus gros prix pour le futur proche de la F1 est sans doute qu’il y aura deux Grands Prix aux États-Unis à partir de l’année prochaine, à Austin comme c’est le cas depuis près d’une décennie et dans les rues de Miami pour la première fois alors que l’on parle d’un retour à la briqueterie a également été signalé.

L’histoire montre que la F1 aux États-Unis a été un voyage rocailleux et incohérent; le premier Grand Prix du pays a eu lieu à Sebring en 1959, suivi de Riverside en 1960, puis de Watkins Glen de 1961 à 1980.

Une pause a suivi jusqu’à ce que trois courses aient lieu à Phoenix de 1989 à 1991, suivie d’une autre interruption jusqu’à ce que l’Indianapolis Motor Speedway ajoute un champ intérieur pour accueillir la course sur la piste qui comprenait une partie de l’ovale sacré en 2000. Ce partenariat a duré jusqu’en 2007.

Il n’y a eu aucune course de F1 dans le pays de 2008 à 2012, date à laquelle le Circuit des Amériques a été inscrit au calendrier depuis lors. La course de ce dimanche est le neuvième Grand Prix sur le site du Texas, l’année dernière, la course a été annulée en raison de COVID-19.