Fittipaldi s’est cassé le talon lors d’un violent accident sur la ligne de départ – .

Enzo Fittipaldi, l’un des deux pilotes impliqués dans le violent accident sur la ligne de départ de la course principale de Formule 2 à Djeddah le week-end dernier, a fait le point sur son état.

Le petit-fils du double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi a conduit à l’arrière de Theo Pourchaire d’ART, qui avait calé sur la grille plusieurs rangées devant lui, lors de la course de dimanche soir et leur collision a conduit à des drapeaux rouges agités.

Il a fallu un certain temps pour extraire la paire de leurs voitures en toute sécurité, la force de l’impact envoyant des débris sur la paroi de la fosse, et les deux ont été transportés à l’hôpital. Pourchaire a rapporté plus tard dans la soirée qu’il n’avait pas été blessé, tandis que des informations sur Fittipaldi n’ont été révélées que lundi.

« Hé les gars, je suis très reconnaissant de m’être seulement cassé le talon et d’avoir quelques coupures et contusions », a posté Fittipaldi sur les réseaux sociaux depuis le lit d’hôpital dans lequel il se remet. « Merci à tous pour les messages, ainsi qu’à la FIA et personnel médical pour avoir pris grand soin de moi. Je suis très heureux que Theo aille bien. Je serai bientôt de retour sur la bonne voie et plus vite que jamais.

La saison de F2 se termine ce week-end à Abu Dhabi, et aucune des équipes impliquées dans l’accident n’a indiqué si elles seraient en mesure de terminer les réparations du châssis qui seraient nécessaires aux deux voitures pour qu’elles soient prêtes pour la course d’ici ce vendredi.

Pourchaire, qui plus tôt dans le week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite avait filé dans les barrières du virage 22 à grande vitesse et a subi les dommages de cet accident dans une charge de la 19e à la sixième lors de la course de sprint de samedi soir, rassure également les fans sur les réseaux sociaux il se remettait bien.

« Je vais bien dans le monde », a écrit Pourchaire. « Pour le moment, je ne sais pas si c’est déjà la fin de la saison pour moi. Mais le plus important n’est pas ça, c’était vraiment gros et Enzo est blessé. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible.

Dans un échange avec son collègue pilote Jake Hughes, Pourchaire a déclaré que l’accident n’aurait peut-être pas eu lieu si les voitures F2 étaient équipées d’une électronique anti-décrochage. « Ce n’est pas acceptable de ne pas avoir d’anti-décrochage », a-t-il écrit. « Nous aurions pu éviter cela. »

Le décrochage était un problème fréquent lorsque le châssis Dallara F2 2018 a été introduit pour la première fois dans le championnat il y a trois ans. Une série d’escapades ratées a conduit la série à remplacer temporairement les départs arrêtés par des départs lancés. Depuis lors, les équipes ont commencé à utiliser différentes cartes des gaz qui réduisent le risque de décrochage.

