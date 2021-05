Fittipaldi s’excuse d’avoir déclenché l’empilement de six voitures avant le départ · .

Pietro Fittipaldi s’est excusé après avoir déclenché un accident impliquant six voitures alors que la course IndyCar d’aujourd’hui commençait au Texas Motor Speedway.

Le pilote Coyne / Rick Ware, qui pilotait la voiture de Romain Grosjean lors des rondes ovales de la série, a heurté l’arrière de Sébastien Bourdais alors que le peloton se retournait pour commencer la course.

La voiture d’Alexander Rossi a été heurtée et Conor Daly a été lancé dans un tonneau alors que l’accident se déroulait, s’arrêtant finalement dans le bon sens. Ed Jones et Dalton Kellet étaient également impliqués. Toutes les personnes impliquées en sont sorties sans plus que des blessures mineures.

Fittipaldi, qui faisait son deuxième départ au championnat cette année, a déclaré avoir été pris par surprise lorsque le peloton ralentissait devant lui et «n’avait nulle part où aller».

«Les gars devant nous ont laissé un vide, donc tout le monde [was] sorte de fermeture », expliqua-t-il. «Ensuite, nous sommes devenus assez stables. J’ai couru et j’étais juste derrière Seb, à quelques mètres, puis ils ont ralenti. Je n’avais nulle part où aller.

«J’ai frappé Seb, je l’ai retourné et il y a eu un énorme accident», a-t-il ajouté. «Je ne sais pas si les dirigeants et le milieu du peloton ont reculé. J’ai mis les freins, mais pas le temps de pouvoir aller n’importe où, surtout à l’extérieur. J’ai essayé mais il n’y avait vraiment nulle part où aller.

«Ce qui est malheureux, c’est que nous avions une bonne voiture hier et que nous voulions courir toute la course ici.»

C’est la deuxième fois en autant de jours que Bourdais est frappé par derrière et retiré d’une course.

«De toute évidence, je n’ai rien vu, mais Pietro s’est excusé de nous avoir heurtés, alors je suppose qu’il vient de nous percer», a déclaré Bourdais. «Voilà, c’est ce qui a mis le tout en mouvement.

Six voitures ont été impliquées dans l’accident «Il était clair qu’il s’agissait d’un contrôle à l’avant, ce que nous ne devrions pas faire à ce stade, là où nous en sommes. Donc je ne sais pas ce qui se passait au front.

«Mais ce n’est toujours pas une excuse, même chose qu’hier, quand il vérifie devant vous, vous devriez être en contrôle de votre voiture et ralentir. C’est vraiment dommage que deux jours de suite, nous soyons entraînés et retirés d’une course, mais nous ne pouvons rien y faire et malheureusement, c’est deux jours très coûteux.

L’équipe Bourdais avait travaillé tard pour terminer les réparations de sa voiture après avoir été heurté par Josef Newgarden lors de la première des deux courses au Texas hier.

«Il n’y a rien à retenir de ces quelques jours. C’est toujours dommage quand on fait naufrage, encore plus dommage quand c’est comme ça et il semble que vous ayez vraiment quelque chose à combattre.

«Les gars ont travaillé jusqu’à minuit pour réparer la voiture d’hier soir après que Josef nous a fait sortir et nous ne pouvons même pas prendre le drapeau vert. Je ne sais donc pas trop quoi dire mais pas très impressionné pour le moment. “

