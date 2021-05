Fittipaldi: un privilège de participer à la plus grande course du monde

Pietro Fittipaldi a emprunté une route improbable vers l’Indy 500 de cette année où il s’est qualifié comme la recrue la plus rapide pour la 105e course de la grande course américaine, où il vise à porter le nom de la famille avec honneur.

Fittipaldi est le petit-fils de la légende de la Formule 1 Emerson. Mais le Brésilien de 24 ans n’est pas étranger à la course aux États-Unis après avoir remporté la série All-American NASCAR Whelen 2011 au volant de Lee Faulk Racing.

Depuis lors, sa carrière a pris un chemin sinueux alors qu’il a disputé de nombreuses séries au cours de la dernière décennie, remportant des titres mineurs en cours de route.

En 2018, il devait faire ses débuts en Indy avant de subir de graves blessures à la jambe dans une collision lors d’un événement de voiture de sport du Championnat du monde d’endurance à Spa-Francorchamps, seulement 11 jours avant la pratique de l’Indy 500 cette année-là.

Indycar.com rapporte que les médecins ont dit à Fittipaldi qu’il faudrait plus d’un an pour revenir à la course, avec une chance que les blessures mettent fin à sa carrière. Cependant, il a défié ce diagnostic et est revenu en moins de trois mois, alors que ses jambes guérissaient encore.

Plus tard cette saison a terminé un neuvième meilleur résultat en carrière de la série NTT Indycar à Portland grâce à l’aide d’un casting spécialement créé et d’un programme de réadaptation agressif.

Fittipaldi est également entré sur le radar de la F1 ces dernières années, après un passage à la Ferrari Driver Academy, il a décroché un rôle de réserve avec Haas F1 Team. Il a été rappelé pour les deux dernières courses de la saison F1 2020 où, en remplacement de Romain Grosjean blessé, il s’est bien acquitté malgré peu de roulage en voiture et en F1 d’ailleurs.

Alors qu’il se prépare pour ses débuts en Indy 500, il reconnaît le poids d’un nom aussi légendaire, Fittipaldi dit qu’il ne ressent que la pression qu’il met sur lui-même et ajoute: «J’adore courir, j’adore concourir, j’adore gagner des courses – c’est pourquoi Je le fais. Donc, pour moi, c’est juste un privilège d’avoir le nom, de perpétuer l’héritage de la famille ici dans le 500, de participer à la plus grande course du monde.

Pilote pour Dale Coyne Racing avec RWR, Fittipaldi s’est qualifié 13e avec une vitesse moyenne de quatre tours de 230,846 mph. Il a été le plus rapide des deux rookies qui se sont qualifiés cette année pour l’Indianapolis 500, avec la sensation australienne Scott McLaughlin pour prendre le 17e rang de la Chevrolet Penske No. 3 Pennzoil Team.

Fittipaldi et sa collègue recrue McLaughlin ont été honorés lors du 47e déjeuner annuel de la recrue la plus rapide de l’année de l’American Dairy Association Indiana, Fittipaldi remportant le titre de recrue la plus rapide de l’année 2021.

Fittipaldi a déclaré: «C’était incroyable, super d’être là et de se voir remettre le prix, d’avoir mon nom sur le trophée qui a tant d’histoire avec tous ces pilotes là-bas.»

Alors que la chance le favorise à ce stade de sa carrière, Fittipaldi pointe son chapeau pour surmonter les épreuves qui l’ont rendu plus fort: «J’ai dû traverser beaucoup de choses après l’accident, surmonter cela et être capable de le surmonter mentalement, ainsi que.

«Je me sens définitivement plus préparé cette fois. Non seulement en tant que conducteur mais aussi en tant que personne. D’après ce qui s’est passé en 2018, je suis encore plus reconnaissant de courir », a-t-il ajouté.

Alors que le grand-père de Pietro est sans doute mieux connu pour ses exploits en F1, Emerson a forgé une carrière impressionnante aux États-Unis en remportant deux fois l’Indy 500 et le Champion CART en 1989.