FitXR ajoute des entraînements HIIT qui vous donneront un coup de pied chaque semaine

FitXR est déjà l’un des meilleurs jeux d’exercice et d’entraînement pour Quest 2, et il est sur le point de s’améliorer avec l’ajout du nouveau HIIT Studio – un ensemble hebdomadaire d’exercices de haute intensité qui permettront à votre sang de pomper et à votre corps. transpiration. HIIT Studio est la première grande mise à jour depuis que FitXR a lancé son service d’abonnement mensuel. FitXR a été parmi le premier lot de jeux à lancer son nouveau service d’abonnement mensuel lorsque Oculus a ajouté l’option à l’Oculus App Store le mois dernier.

Si vous n’êtes pas familier avec le HIIT, il signifie l’entraînement par intervalles de haute intensité et a gagné un peu de popularité au cours de la dernière année, car les gens ont dû se muscler tout au long de la pandémie. Les entraînements HIIT sont des exercices cardiovasculaires qui vous font bouger avec une intensité incroyable pendant de courtes périodes, vous donnant des pauses entre chaque séance. En règle générale, les exercices HIIT durent soit pendant une durée déterminée, soit jusqu’à ce que vous ne puissiez tout simplement plus le faire.

FitXR lance HIIT Studio avec 3 cours d’introduction gratuits pour tous les joueurs, que vous ayez souscrit à leur programme d’entraînement mensuel. Les membres auront ensuite accès à 2-3 cours HIIT chaque semaine à partir de là, en plus des entraînements quotidiens régulièrement programmés. Les cours de FitXR étaient déjà une excellente alternative au Supernatural, plus cher, le premier jeu VR à être lancé avec un service d’abonnement il y a plus d’un an.

Récemment, FitXR a ajouté une petite mise à jour multijoueur, qui vous permettra de vous entraîner aux côtés de vos amis pour une motivation ultime – et peut-être un remplacement approprié pour les gymnases en personne à un coût inférieur. Il y a aussi le mode danse pour un entraînement plus décontracté les jours où vous voulez décoller mais savez que vous ne devriez pas. Tout ce dont vous aurez besoin est un Oculus Quest, Oculus Quest 2 ou tout autre casque PC VR pour vous lancer et transpirer.

