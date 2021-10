Fitzpatrick utilise son expérience pour gagner à Valderrama

Qu’est-ce que le golf. Et ce dimanche à Valderrama, quelque chose de cruel. suédois Sébastien SöderbergLe joueur de 31 ans avec une victoire sur l’European Tour, l’European Masters 2019, était confortable leader du Estrella Damm Andalucía Masters avec deux trous restants (deux coups sûrs) mais il a envoyé la balle du tee à 17 hors limites et est sorti de ce trou avec un double bogey-7. Un revers qui a coïncidé avec le premier birdie de la journée de Matthieu Fitzpatrick à 16 ans. Et ce retournement en tête du classement (-4 pour le Suédois et -5 pour l’Anglais) a mis la victoire sur un plateau pour le Britannique de 27 ans avec six victoires sur le circuit, qui a affronté plus de tranquillité dont je pouvais attendre les deux derniers trous. Pour plus ‘inri’ Sodeberg a clôturé sa performance avec un bogey à 18, pour 70 coups et 281 (-3).

Fitzpatrick, qui venait de réaliser une faible performance lors de la récente Coupe Ryder, il a joué un dernier tour de manuel : 15 paires solides jusqu’à ce qu’il entre de trois mètres et demi au pot sur le trou 16. Et le 17, le par 5 avec de l’eau devant le green, il signe son deuxième birdie et a ouvert un écart de trois coups déjà inaccessible pour ses adversaires avec seulement 18 à jouer. Dans ce 18 il a sauvé une bonne paire et poing dans l’air de joie, qu’il a partagé avec son caddy, l’historique Billy Foster.

C’est ainsi que le bon vieux Matt a signé la rubrique d’un brillant dimanche pour ses intérêts. Comme quelqu’un qui ne veut pas de la chose, comme s’il s’agissait d’une fourmi, mais toujours attentif et ferme dans ses convictions, Fitzpatrick a attendu son moment et à la fin, quand il fallait avoir la tête froide et la ‘guitare’ dans tune, il a fait compter son expérience. 69 coups, deux sous le par, pour 278 (-6) et septième victoire européenne, se classant 5e de la Race to Dubai. Au classement mondial (28e) il gravira également plusieurs positions.

« Gagner à Valderrama avec l’histoire qu’il a est fantastique et sans aucun boguey dimanche, c’est incroyable. Cela a beaucoup de valeur. Cela a été une journée très passionnante mais j’ai réussi de très bons coups dans un test de golf authentique pour 72 trous J’ai eu beaucoup de patience et j’ai toujours su me sortir des situations difficiles dans lesquelles je me suis retrouvé. Je suis vraiment heureux », a déclaré Fitzpatrick au pied du 18e green.

Matt a remporté sa première victoire sur l’European Tour lors de sa saison recrue en 2015 et n’a raté une victoire qu’une seule fois en 2019 – lorsqu’il a terminé deuxième à quatre reprises – terminant dans le top 25 de la Race to Dubai à chacune de ses sept saisons, dont une deuxième. place en 2020. A remporté son premier titre Rolex Series au Championnat du monde DP 2020 à Dubaï et a failli en décrocher un deuxième plus tôt cette saison alors qu’il a perdu lors d’un bris d’égalité avec Lee à l’Open écossais.

Soderberg, Laurie Canter (il a coulé avec 76 coups et son premier titre devra attendre), Min Woo Lee… personne n’a pu faire de l’ombre à Fitzpatrick au plus fort du tournoi. La patience a payé et la vérité est qu’il est le meilleur champion que ce tournoi puisse avoir.

Ce dernier jour, les Espagnols n’avaient aucun rôle de premier plan et à la fin le meilleur était le professionnel du RCG El Prat Pablo Larrazabal, 20e avec 285 coups.

Classement final

Par 71

278 Matt Fitzpatrick (GBR) 71 68 70 69

281 Sebastian Soderberg (Sue) 70 69 72 70

Min Woo Lee (Australie) 73 71 67 70

282 Robert Rock (GBR) 72 68 73 69

Alexandre Björk (Sue) 72 71 70 69

Laurie Canter (GBR) 74 65 67 76

David Lipsky (États-Unis) 71 75 64 72

…

285 Pablo Larrazábal (ESP/20e) 71 72 72 70

286 Rafa Cabrera (ESP / 24º) 68 74 73 71

Alejandro Cañizares (ESP) 71 69 74 72

Sebastián Gª Rodríguez (ESP) 72 71 70 73

288 Jorge Campillo (ESP / 41º) 73 71 73 71

Nacho Elvira (ESP) 72 74 70 72

289 Álvaro Quirós (ESP / 47º) 73 73 71 72

291 Santiago Tarrío (ESP / 52º) 74 73 71 73

293 Gonzalo Fdez-Castaño (E / 56º) 77 68 72 76

294 Adrián Otaegui (ESP / 58º) 73 72 77 72

295 Martin Kaymer (Ale) 74 73 72 76