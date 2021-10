POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a annoncé sa première tournée européenne depuis début 2020. Coup d’envoi à Roche Nova festival en Autriche en juin, les métallurgistes basés à Las Vegas se produiront sur tout le continent, apportant leurs spectacles incendiaires dans des festivals et des arènes dans 19 villes de 16 pays.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS Dates de la tournée européenne 2022 :

12 juin – Nova Rock, Nickelsdorf, Autriche



14 juin – Sparkassenpark, Moenchengladbach, Allemagne



15 juin – Wuhlheide, Berlin, Allemagne



17 juin – Hellfest, Clisson, France



18 juin – Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgique



20 juin – Ahoy, Rotterdam, Pays-Bas



22 juin – Prague Rocks, Prague, République tchèque



24 juin – Téléchargement, Anneau d’Hockenheim, Allemagne



25 juin – Tons Of Rock, Halden, Norvège



27 juin – Goransson Arena, Sandviken, Suède



28 juin – Royal Arena, Copenhague, Danemark



29 juin – Frauenfeld Rocks, Frauenfeld, Suisse



02 juillet – Tasmajdan, Belgrade, Serbie



05 juil. – Budapest Arena, Budapest, Hongrie



11 juillet – Saku Arena, Tallinn, Estonie



12 juil. – A2, Saint-Pétersbourg, Russie



08 – 26 juillet – Parklive Festival, Moscou, Russie



16 juillet – U Park Festival, Kiev, Ukraine

MEGADETH, qui a précédemment rejoint POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS en tant qu’invité spécial de la tournée en tête d’affiche de ce dernier groupe à travers l’Europe au début de 2020, fournira à nouveau un soutien à Berlin, Moenchengladbach et Rotterdam.

Les forfaits VIP sont disponibles dès maintenant et la mise en vente générale aura lieu à 10 h, heure locale, le vendredi 29 octobre.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS joué pour la première fois depuis un an et demi le 20 août au Foire de l’État de l’Iowa à Des Moines, Iowa.

Le groupe est récemment entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. En outre, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a commencé à réenregistrer son premier LP, 2007’s « La voie du poing », pour son 15e anniversaire.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur « Monde brisé », une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, « Une décennie de destruction – Tome 2 », qui est sorti l’automne dernier.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — « La voie du poing », 2009 « La guerre est la réponse », 2011 « capitaliste américain », 2013 « Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1 » et « 2ieme volume », et 2015 « Vous avez vos six » – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par « Le saignement ». POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s « Mauvaise compagnie » a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent « Descendant », « Lève-moi », « Guerrier-né », « Laver tout ça », « douleur factice », « Quand les saisons changent » et « Bleu sur noir ».

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSl’album le plus récent de, 2020’s « F8 », a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. « F8 » propose des singles à succès n ° 1 « À l’envers », « Un peu en retrait », « Vivre le rêve » et « Les ténèbres s’installent ».