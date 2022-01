Five Finger Death Punch célèbre l’anniversaire d’Ivan Moody avec le clip de « The Tragic Truth »

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a sorti le clip officiel de la chanson « La vérité tragique » coïncider avec le chanteur Ivan Moody42e anniversaire de. Sorti à l’origine en 2011, « La vérité tragique » est apparu comme une piste bonus exclusive au iTunes édition de CINQ DOIGTSle troisième album de, « capitaliste américain », et a également été inclus dans le deuxième volet de la collection des plus grands succès du groupe, « Une décennie de destruction – Tome 2 », qui est sorti en format numérique et CD en octobre 2020.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a déclaré dans un communiqué : « Nous avons écrit « La vérité tragique » en 2011 pour le « capitaliste américain » album, mais il n’était tout simplement pas terminé dans les délais de fabrication. Comme la chanson était très importante pour nous, nous ne voulions pas attendre l’album suivant, elle a donc été ajoutée en bonus à l’édition numérique. Par conséquent, il n’a jamais vraiment reçu l’attention que nous lui voulions et beaucoup de nos fans ne sont même pas au courant de son existence.

« Cela a été une conversation pendant des années pour revenir en quelque sorte à cette chanson, et nous nous sentions en ce moment, sur Ivanl’anniversaire de , et à deux mois de son quatrième anniversaire de sobriété, c’est probablement une aussi bonne occasion que possible de sortir ce clip ; car c’est un journal visuel de notre histoire… La bataille contre la dépendance… la douleur… le chaos… la vie et même la mort. Une célébration d’une victoire, Ivanla renaissance dans une nouvelle vie. C’est aussi un message pour ceux qui luttent actuellement contre l’addiction : vous êtes plus que votre addiction, et vous n’êtes jamais seul. Chercher de l’aide, riposter, il n’est jamais trop tard… Ivan est revenu d’entre les morts, littéralement. Il était parti si loin, s’il peut le faire, vous pouvez le faire. Que ceci soit un témoignage de cela.

« Alors, cela dit, joyeux anniversaire, Ivan! Félicitations pour votre nouveau bail de vie.

« Et merci à tous les fans qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, nous ont soutenus, l’ont soutenu et ont été le catalyseur de son rétablissement. »

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a amassé plus de 7,6 milliards de flux et 3 milliards de visionnages de vidéos à ce jour et a vendu plus d’un million de billets entre 2018 et 2020 seulement. Ils sont le deuxième plus grand artiste dans l’espace hard rock mesuré par la consommation totale (ventes et flux), dépassé seulement par METALLIQUE. Récemment signé à Meilleure musique de bruit, ils ont récolté 25 singles dans le top 10 et 12 singles n ° 1.

Devenu l’un des noms les plus reconnaissables de la musique, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS joue fréquemment dans tous les grands festivals et fait salle comble dans le monde entier.

Puisque POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSle premier album de, « La voie du poing », sorti en 2007, le groupe a sorti six albums consécutifs qui ont été certifiés or ou platine par le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique (RIAA) ainsi que deux albums des plus grands succès. En outre, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a remporté de nombreux prix et distinctions nationaux et internationaux au cours de la dernière décennie, tels que le prestigieux Soldier Appreciation Award de l’Association Of The United States Army, un honneur décerné à un seul autre artiste d’enregistrement avant eux : Elvis Presley.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSl’album le plus récent de, « F8 », a été produit par un collaborateur de longue date Kevin Churko et a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier avec des débuts dans le Top 10 des charts Mainstream aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. « F8 » propose des singles à succès n ° 1 « À l’envers », « Un peu en retrait », « Vivre le rêve » et « Les ténèbres s’installent ».



