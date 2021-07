POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS est entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. Diriger à nouveau l’effort est Kevin Churko, le producteur de disques/ingénieur et auteur-compositeur canadien qui a déjà travaillé avec OZZY OSBOURNE, PERTURBÉ, À CE MOMENT et BONJOUR, entre autres.

Le vendredi (9 juillet), POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael pris à son Instagram partager une photo de lui sur Cachette, et il a inclus le message suivant : “L’un des groupes les plus actifs du secteur travaille dur sur l’album numéro 9. Êtes-vous tous prêts ? #ShitYesSon #PositivelyAffectingEardrums @thehideoutlv @kevin.churko @5fdp”.

Comme indiqué précédemment, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS envisage également de réenregistrer son premier album, 2007’s “La voie du poing”, plus tard cet été pour son 15e anniversaire. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a expliqué la décision de retravailler le LP dans un article sur les réseaux sociaux en mai. Il a écrit : “C’était un album de bricolage vraiment auto-produit, principalement enregistré dans mon salon, nous avons donc pensé que ce serait vraiment intéressant de l’entendre avec une grosse production appropriée”.

“La voie du poing” a été initialement publié en juillet 2007 et a été certifié disque d’or en avril 2011 pour des ventes supérieures à 500 000 exemplaires.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”, qui est sorti l’automne dernier.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — “La voie du poing”, 2009 “La guerre est la réponse”, 2011 « capitaliste américain », 2013 “Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1” et “2ieme volume”, et 2015 “Vous avez vos six” – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par “Le saignement”, qui est apparu à l’origine sur “La voie du poing”. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s “Mauvaise compagnie” a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent “Descendant”, “Lève-moi”, “Guerrier-né”, “Laver tout ça”, « douleur factice », “Quand les saisons changent” et “Bleu sur noir”.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSl’album le plus récent de, 2020’s “F8”, a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. “F8” propose des singles à succès n ° 1 “À l’envers”, “Un peu en retrait” et “Vivre le rêve”.