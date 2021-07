POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla chanson de “Un peu en retrait” a été certifié or par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour l’accumulation de 500 000 unités certifiées. Le morceau apparaît sur le dernier album du groupe, “F8”, qui a été publié en février 2020. Le suivi de 2018 “Et justice pour personne” a clôturé une période mouvementée pour POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS dans quel chanteur Ivan Moody est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la dépendance, tout en cofondant le batteur Jérémy Spencer s’est retiré du groupe en raison de problèmes physiques.

Selon le RIAA, une unité de chanson équivalente équivaut à une seule vente de chanson numérique ou à 150 flux audio et/ou vidéo à la demande.

En juin 2020, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a publié la vidéo officielle de “Un peu en retrait”. Le clip a été tourné pendant le verrouillage dans un Las Vegas désert et sans voiture où de mauvaise humeur était la seule âme sur un trottoir généralement bondé de monde.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS récemment entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. Diriger à nouveau l’effort est Kevin Churko, le producteur de disques/ingénieur et auteur-compositeur canadien qui a déjà travaillé avec OZZY OSBOURNE, PERTURBÉ, À CE MOMENT et BONJOUR, entre autres.

Comme indiqué précédemment, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS envisage également de réenregistrer son premier album, 2007’s “La voie du poing”, plus tard cet été pour son 15e anniversaire. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a expliqué la décision de retravailler le LP dans un article sur les réseaux sociaux en mai. Il a écrit : “C’était un album de bricolage vraiment auto-produit, principalement enregistré dans mon salon, nous avons donc pensé que ce serait vraiment intéressant de l’entendre avec une grosse production appropriée”.

“La voie du poing” a été initialement publié en juillet 2007 et a été certifié disque d’or en avril 2011 pour des ventes supérieures à 500 000 exemplaires.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”, qui est sorti l’automne dernier.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — “La voie du poing”, 2009 “La guerre est la réponse”, 2011 « capitaliste américain », 2013 “Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1” et “2ieme volume”, et 2015 “Vous avez vos six” – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par “Le saignement”, qui est apparu à l’origine sur “La voie du poing”. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s “Mauvaise compagnie” a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent “Descendant”, “Lève-moi”, “Guerrier-né”, “Laver tout ça”, « douleur factice », “Quand les saisons changent” et “Bleu sur noir”.

“F8” a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. “F8” propose des singles à succès n ° 1 “À l’envers”, “Un peu en retrait” et “Vivre le rêve”.