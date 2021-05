Five Finger Death Punch publie le clip de “ Darkness Settles In ”

PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS a publié le clip officiel de son nouveau single, “L’obscurité s’installe”. Le morceau, un favori des fans tiré du dernier album studio du groupe, “F8”, a été produit par le groupe, aux côtés de Kevin Churko (OZZY OSBOURNE, PERTURBÉ). D’un point de vue sonore, il emmène les auditeurs dans un voyage, partant d’un lieu de brutalité épurée et atteignant finalement des hauteurs explosives et anthémiques, incarnant vraiment tout le spectre émotionnel du son du groupe qui en a fait l’un des deux meilleurs groupes de rock écoutés. dans le monde, sur la base des ventes et des données de streaming. Le single suit les traces des trois smashes déjà sortis de l’album “À l’envers”, “Un petit peu” et “Vivre le rêve”, qui ont tous atteint le n ° 1 de la radio rock américaine.

La nouvelle vidéo met en évidence l’esprit énergique du groupe qui a capturé des millions de fans dans le monde. Il combine des plans de performance épiques, mettant en valeur le désir du groupe de reprendre la route, et un premier regard exclusif sur les images du prochain film d’horreur-thriller. “Les Retaliators”. Le morceau sera inclus dans la bande originale du film, dont le groupe occupera le devant de la scène dans un tracklisting all-star de certains des plus grands noms du rock. De plus, le groupe sera vu jouer dans des camées spéciaux dans le film, prévu plus tard cette année.

“F8” a été publié en février 2020. Le suivi de 2018 “Et la justice pour personne” couronné une période turbulente pendant PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS dans quel chanteur Ivan Moody enfin devenu sobre après une lutte presque fatale avec la dépendance, tout en co-fondateur du batteur Jeremy Spencer s’est retiré du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”le contenu lyrique de de mauvaise humeurle combat de la toxicomanie, ses conséquences et son rétablissement. Le chanteur a célébré trois ans de sobriété en mars.

Ivan discuté de l’inspiration pour “L’obscurité s’installe” lors d’un entretien en mars 2020 avec Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3. Il a déclaré à l’époque: “[That’s] certainement l’un de mes trois meilleurs à ce sujet [album], et je vais vous dire pourquoi. Quiconque est en phase de rétablissement ou en phase de rétablissement sait que nous avons ces choses appelées «rêves de toxicomane» ou «rêves de consommation d’alcool». J’étais dans un REM profond [sleep] une nuit et j’ai eu ce rêve à propos de… j’ai grandi dans le Colorado près de tout un tas de voies ferrées, et j’ai eu ce rêve où j’étais assis sur ces traverses de chemin de fer. Et c’était juste cette lune scintillante, c’était magnifique – je veux dire, c’était si vif. Et j’ai regardé à ma gauche, et ma grand-mère était assise à côté de moi, qui, pour moi, a été la plus grande influence de ma vie. Et elle m’a chuchoté quelque chose, et je ne pouvais pas vous dire ce que c’était, mais cela a touché une corde sensible en moi, et j’ai tremblé et je me suis réveillé. Et à la seconde où je me suis réveillé, ces paroles me sont venues à la tête – j’ai juste commencé à les écrire dans le journal que je garde à côté de ma tête. Et puis la mélodie est tombée en ligne. Et je ne savais pas d’où ça venait, donc je ne pouvais pas vous l’expliquer – il est tombé sur mes genoux. Et j’ai appelé Kevin [Churko, producer] et Zoltan [Bathory, FIVE FINGER guitarist] et Jason [Hook, then-FIVE FINGER guitarist] – Je leur ai laissé chacun un message vocal – et, en fait, le premier couplet de cette chanson sur le CD est le message vocal que j’ai laissé Kevin. Donc, ça montre vraiment à quel point ce disque est organique et d’où il vient. “

Octobre dernier, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS a confirmé qu’il s’était officiellement séparé de Accrocher en février 2020 lors de la tournée européenne à guichets fermés du groupe. Il a depuis été remplacé par un virtuose britannique renommé Andy James, qui est présenté sur “Monde brisé”, une chanson qui a été incluse dans la deuxième tranche de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTSles plus grands succès de la collection, “Une décennie de destruction – Volume 2”.

Les tambours sur “F8” ont été fixés par Charlie “The Engine” Engen, qui a fait ses débuts en live avec PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS lors de sa tournée automne 2018 avec BREAKING BENJAMIN.

PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment été annoncé comme l’un des cinq finalistes du Top Rock Artist de cette année Billboard Music Awards. le Billboard Music Awards diffusera en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles le dimanche 23 mai à 20 h HE / 17 h HP le NBC. Ils ont également été annoncés en tant que nominé pour l’artiste rock de l’année à Prix ​​de la musique iHeartRadio, dont l’air sur Renard le jeudi 27 mai à 20 h HE / 17 h HP.



