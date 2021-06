POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a dominé la période des charts Mediabase Active Rock se terminant le 26 juin avec son dernier single, “Les ténèbres s’installent”. Il s’agit du 12e n°1 de tous les temps du groupe dans le classement. Le morceau, un favori des fans tiré de leur dernier album studio en tête des charts et salué par la critique “F8”, a été produit par le groupe, aux côtés d’un collaborateur de longue date Kevin Churko. Le single suit les traces des trois smashs précédemment sortis de l’album, “À l’envers”, “Un peu en retrait” et “Vivre le rêve”, qui ont tous atteint la première place sur le même graphique. Le groupe célèbre également la récente certification or de “Un peu en retrait” aux États-Unis, suite à la récente certification or de la chanson en Suède.

Le mois dernier, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a sorti le clip officiel de “Les ténèbres s’installent”, soulignant l’esprit énergique du groupe qui a conquis des millions de fans dans le monde entier. Il combine des scènes de performances épiques, montrant l’empressement du groupe à reprendre la route, et un premier aperçu exclusif des images du prochain film d’horreur. « Les représailles ». Le morceau sera inclus dans la bande originale du film, dont le groupe occupera le devant de la scène dans une liste de morceaux vedettes de certains des plus grands noms du rock. De plus, le groupe sera vu en vedette dans des camées spéciaux dans le film, attendus plus tard cette année.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS a récemment annoncé son intention d’entrer dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. Diriger à nouveau l’effort sera Tchourko, le producteur de disques/ingénieur et auteur-compositeur canadien qui a déjà travaillé avec OZZY OSBOURNE, PERTURBÉ, À CE MOMENT et BONJOUR, entre autres. En plus, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS envisage de réenregistrer son premier album, 2007’s “La voie du poing”, plus tard cet été pour son 15e anniversaire.

“La voie du poing” a été initialement publié en juillet 2007 et a été certifié disque d’or en avril 2011 pour des ventes supérieures à 500 000 exemplaires.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”, qui est sorti l’automne dernier.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — “La voie du poing”, 2009 “La guerre est la réponse”, 2011 « capitaliste américain », 2013 “Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1” et “2ieme volume”, et 2015 “Vous avez vos six” – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par “Le saignement”, qui est apparu à l’origine sur “La voie du poing”. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s “Mauvaise compagnie” a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent “Descendant”, “Lève-moi”, “Guerrier-né”, “Laver tout ça”, « douleur factice », “Quand les saisons changent” et “Bleu sur noir”.

“F8” a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore.



