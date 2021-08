POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS joué pour la première fois depuis un an et demi hier soir (vendredi 20 août) au Foire de l’État de l’Iowa à Des Moines, Iowa. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Après le spectacle, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael pris à son Instagram pour partager quelques photos sur scène et dans les coulisses de l’événement et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Iowa! Merci. Une foule incroyable d’avoir joué devant pour la première fois en un an et demi! Pour une fois, je n’ayez pas d’autres mots que de simplement répéter « Merci ». Alors, merci ! #ShitYesSon #BassPackagePicturesComingTomorrow #DesMoines #ForJoey”.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS récemment entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. De plus, le groupe a commencé à réenregistrer son premier LP, 2007’s “La voie du poing”, pour son 15e anniversaire.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLe prochain album de sera le premier du groupe avec son dernier ajout, le célèbre virtuose britannique Andy James, qui a remplacé Jason Crochet l’année dernière. James figurait auparavant sur “Monde brisé”, une chanson qui figurait dans le deuxième volet de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSla collection des plus grands succès de, “Une décennie de destruction – Tome 2”, qui est sorti l’automne dernier.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — “La voie du poing”, 2009 “La guerre est la réponse”, 2011 « capitaliste américain », 2013 “Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1” et “2ieme volume”, et 2015 “Vous avez vos six” – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par “Le saignement”. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s “Mauvaise compagnie” a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent “Descendant”, “Lève-moi”, “Guerrier-né”, “Laver tout ça”, « douleur factice », “Quand les saisons changent” et “Bleu sur noir”.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSl’album le plus récent de, 2020’s “F8”, a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. “F8” propose des singles à succès n ° 1 “À l’envers”, “Un peu en retrait” et “Vivre le rêve”.