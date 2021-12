Five Finger Death Punch, Shinedown, Smashing Pumpkins, d’autres ajoutés à la bienvenue de l’année prochaine à Rockville

Danny Wimmer présente a annoncé la programmation de l’édition 2022 du Bienvenue à Rockville Festival. De retour dans son nouveau domicile sur l’emblématique Daytona International Speedway à Daytona Beach, en Floride, le week-end du 19 au 22 mai 2022, l’événement comprend des têtes d’affiche précédemment annoncées GUNS N’ ROSES, COMBATTANTS DE FOO, EMBRASSER et KORN. Les légendes de la musique seront rejointes par un who’s who du rock et du métal tout aussi impressionnant, dont POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, BRISÉ, ÉCRASER DES CITROUILLES, BRISER BENJAMIN, MEGADETH, LA DÉPENDANCE DE JANE, PAPA GARDON, S’ÉLEVER CONTRE, TEMPÊTE HALES, À CE MOMENT, SEETHER, BUISSON et bien d’autres, y compris les nouveaux venus Mammouth WVH, MIEL SALE, COQUELICOT, PELUCHE et plus.

« Bienvenue à Rockville le mois de novembre dernier était vraiment incroyable. Notre nouvelle maison, Daytona International Speedway, nous a accueillis à bras ouverts et nos fans sont venus en nombre record et ont vécu un week-end inoubliable », a déclaré Danny Wimmer présente fondateur Danny Wimmer. « Nous savions que nous devions monter les enchères en 2022, alors nous sommes allés réserver la plus grande programmation jamais réservée pour un festival de rock américain. Nous sommes ravis d’accueillir les plus grands noms du rock pour un week-end épique en mai. «

Pass journée et week-end pour Bienvenue à Rockville sont en vente dès maintenant sur www.WelcomeToRockville.com à partir de 99,50 $* pour une journée et de 249,99 $* pour des laissez-passer de quatre jours (*plus frais). Les laissez-passer peuvent être achetés en tant qu’admission générale ou VIP et la mise de côté est disponible pour seulement 10,00 $ sur tous les types de laissez-passer, uniquement jusqu’au 31 décembre 2021.

Dit TEMPÊTE HALES‘s Lzzy Hale, « OMG… est-ce que c’est la vraie vie ? Alors vous dites que TEMPÊTE HALES partage la scène avec COMBATTANTS DE FOO, LA DÉPENDANCE DE JANE et THE SMASHING PUMPKINS!! Aussi, pour ne pas mentionner GUNS N’ ROSES et EMBRASSER… tous sur le même festival ! Ouais! Vous l’avez entendu ici directement de la bouche de la banshee ! Et nous apporterons notre A-game comme toujours. Vous ne voulez pas manquer cette programmation! Dire que Rockville va être légendaire est un euphémisme… ce sera un spectacle qui changera la vie ! Le compte à rebours commence, rendez-vous tous à Daytona en mai ! »

Ajoute Brent Smith de BRISÉ: « Nous l’avons déjà dit, et nous le disons maintenant. BRISÉ n’a qu’un seul BOSS. Il se trouve que c’est tout le monde dans le public. Nous sommes honorés de faire partie du PLUS GRAND festival Rock N’ Roll d’Amérique du Nord…Bienvenue à Rockville 2022, ALLONS-Y !!! »

Et Zoltan Bathory de POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS partage : « Nous sommes reconnaissants de faire partie de Rockville 2022 ! Daytona Beach en mai, des dizaines de dizaines de milliers de fans, et un line-up incroyable de groupes légendaires ? Tord mon bras !!! On se verra tous là-bas ! »

Le courant Bienvenue à Rockville La programmation 2022 est la suivante (sujet à changement) :

Jeudi 19 mai :

EMBRASSER



POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS



PAPA GARDON



À CE MOMENT



SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE



VERS LE BAS



EMBRAYAGE



Mammouth WVH



MAUVAIS LOUPS



CARBURANT



ILL NIÑO



TÉTRARCHE



LA RÉCOLTE DU CHAMAN



PELUCHE



SYNDROME DES GÉMEAUX



SOLENCE



OXYMORRONS



BAGUE D’HUMEUR

Vendredi 20 mai :

KORN



BRISER BENJAMIN



MEGADETH



SEETHER



POÊLON



PARCOURS



MINISTÈRE



EN FEU



SEVENDUST



LA HAINE RACE



LE MEURTRE DU DAHLIA NOIR



DON BROCO



LE JOUR DE L’AN



TENIR À VOS ARMES



DED



DIAMANT



VISITE DE LA MORT



LES ARCHÉTYPES EN COLLISION

Samedi 21 mai :

GUNS N’ ROSES



BRISÉ



S’ÉLEVER CONTRE



BUISSON



JERRY CANTREL



RIEN DE PLUS



BARONNE



MIEL SALE



ALEXISONFIRE



JEAN 5



J’EN AI MARRE DE TOUT



SAINTE ASONIE



AVANT AGNOSTIQUE



LES VIOLENTS



À CONTRE-COURANT



S8NT ÉLECTRIQUE



VIE APRÈS LA MORT



VEUVE7

Dimanche 22 mai :

COMBATTANTS DE FOO



ÉCRASER DES CITROUILLES



LA DÉPENDANCE DE JANE



TEMPÊTE HALES



THE PRETTY RECKLESS



LES PATTES



COQUELICOT



LE HU



BOÎTE À SPIRITUEUX



OS ROYAUME-UNI



LES CHATS



RADKEY



LILIT TSAR



MOTEUR SOEUR



PAUVRETÉ



NOUVELLE JUMEAUX



LES MYSTERINES



AEIR

Bienvenue à Rockville présentera plus de 75 numéros de musique sur quatre jours, avec des performances sur quatre scènes, ainsi que des spiritueux primés, de la bière artisanale, des activations de partenaires et la meilleure nourriture que Daytona Beach a à offrir.

Admission générale à la journée et le week-end et laissez-passer VIP pour Bienvenue à Rockville sont en vente maintenant. Les festivaliers sont encouragés à acheter tôt et à économiser à mesure que les prix des laissez-passer augmentent au cours des prochains mois en fonction des quantités de niveau. Un nombre limité de billets à prix spécial pour le personnel militaire sont en vente dès maintenant via GouvX.

Bienvenue à Rockville les campeurs vivent l’expérience ultime en passant cinq jours sur le terrain du festival en plein milieu de l’action et avec l’accès le plus rapide à toutes les scènes. Les installations comprennent des toilettes et des douches intérieures, des privilèges d’entrée et de sortie et un magasin général pour les fournitures. Un nombre limité de forfaits de camping de fin de semaine sont disponibles pour les voitures, les tentes et les camping-cars. L’entrée au festival n’est pas incluse dans les forfaits de camping de week-end et doit être achetée séparément.

Bienvenue à Rockville Les détenteurs de pass VIP recevront un stratifié et un bracelet VIP commémoratifs, des voies d’entrée dédiées au festival, l’entrée dans les zones VIP et l’accès à des zones d’observation dédiées tout au long du festival. La section VIP comprend des zones de suspension ombragées avec des bars dédiés, des meubles confortables, des flux audio et vidéo des scènes principales, un stand de marchandises dédié, une location de casiers dédiés avec des capacités de charge, des toilettes climatisées et vidables, et des offres de nourriture et de boissons haut de gamme (pour des achat).

L’option VIP Daytona Owners Club est une nouveauté en 2022. Bienvenue à Rockville « propriétaire », ceux qui choisissent cette option de pass vivront vraiment comme une ROCK STAR. En plus d’être un VIP du festival, les détenteurs d’un pass Daytona Owners Club bénéficieront également d’un accès exclusif à un salon climatisé avec audio et vidéo en direct des scènes principales, une terrasse d’observation ombragée, des boissons gratuites à volonté dans des bars dédiés à travers le Owners Club , hors-d’œuvre gratuits pendant les heures de déjeuner et de dîner, Wi-Fi dédié, accès à une zone d’observation sur la scène principale, location de casier propriétaire avec capacités de charge, salles de bains climatisées et jetables et personnel de conciergerie. Les détenteurs actuels de laissez-passer auront le premier droit de s’inscrire sur la liste d’attente, qui est ouverte maintenant. Le Daytona Owners Club sera mis en vente au public après la prévente exclusive des détenteurs de laissez-passer, qui aura lieu la semaine du 13 décembre.

Bienvenue à Rockville est produit par Danny Wimmer présente, l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de musique de destination en Amérique. Après avoir accueilli une foule record de 161 000 personnes en 2021, le déménagement à Daytona International Speedway permettra Bienvenue à Rockville de continuer à croître et à offrir des expériences d’audience plus améliorées. Une récente rénovation de 400 millions de dollars du Speedway et 200 millions de dollars supplémentaires investis dans les environs au cours des dernières années ont transformé la destination en une installation de classe mondiale, comprenant de nombreux hôtels accessibles à pied, de nombreuses options de restauration et un espace agrandi pour le camping, permettant aux participants de Rockville une expérience pratique et bien équilibrée.

Danny Wimmer présente est fier d’accueillir à nouveau ses partenaires vedettes Bud Light Seltzer et Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Restez à l’écoute pour découvrir une gamme complète de partenaires qui contribueront à améliorer l’expérience du festival tout au long du week-end.