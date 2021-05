Five Four et New Republic lancent une capsule sur Revolve Man – WWD

Five Four Group se dirige vers Revolve.

La société de mode pour hommes, qui exploite une marque éponyme, la marque de chaussures New Republic, la marque de tricots Melrose Place et de vêtements de sport Grand Running Club, lance une nouvelle collection capsule appelée Three Sixty Five en exclusivité sur Revolve Man le 10 mai.

La capsule, composée de 20 produits, est considérée comme une collection des plus grands succès des best-sellers de chaque marque. Il y a la botte Chelsea Sonoma beige New Republic et les baskets en cuir Kurt blanc, le pantalon de tous les jours en asphalte du Grand Running Club en noir, les sweats à capuche en éponge française de Melrose Place et le jean stretch indigo de Five Four variant tous entre 38 $ et 150 $ de prix.

Dee Murthy, cofondateur et PDG de Five Four Group, a déclaré qu’il souhaitait travailler avec Revolve depuis un certain temps et a fait un petit test il y a quatre ans au milieu de la croissance rapide de l’entreprise et de se concentrer sur son modèle d’abonnement.

«Le partenariat Revolve donne l’impression que le ciel est la limite», a déclaré Murthy. Five Four a récemment célébré ses 19 ans d’activité et, tout comme le reste de l’industrie de la mode et du monde, sort de l’autre côté de la pandémie avec une nouvelle orientation. Ils produisent moins de produits, mais se connectent davantage avec leurs consommateurs et explorent également une offre dédiée aux femmes. Les chaussures New Republic de cette collection sont dans des tailles sans sexe, ainsi que les tricots Melrose Place.

«D’un point de vue commercial, nous étions presque à plat», a déclaré Murthy. «Nous n’avons jamais travaillé plus dur que l’an dernier et nous sommes assis ici aujourd’hui. Nous avons insisté sur le fait de ne pas réduire les effectifs. Cela nous a également rendus extrêmement concentrés sur la vente de produits que les gens recherchent et sur lesquels nous apportons d’énormes améliorations. »

Le PDG de New Republic, Josh Kaplan, a ajouté que 2021 avait déjà été plus positive que l’année précédente. «Nous constatons une hausse par rapport au mois de mars», a-t-il déclaré. «Une grande partie de notre marque consiste à se déplacer et le mois de mars a donc été très positif. Le mois d’avril a également été très fort et le mois de mai a bien démarré, car les clients ont acheté des produits qu’ils achetaient avant la pandémie. »

Il est curieux de savoir à quoi ressemblent les vêtements de travail maintenant, étant donné que beaucoup pourraient changer de style en retournant au travail. «Nous avons eu une course incroyable dans cette catégorie pendant longtemps», a-t-il déclaré. «Personne n’est encore retourné au travail, j’adore voir à quoi cela ressemble.»

En plus du lancement de la capsule, Five Four and Revolve accueillera des événements socialement distants à Los Angeles pour le fitness, le bien-être et la dégustation de tequila, entre autres thèmes.