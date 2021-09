“Five Leaves Left”: l’héritage du premier album de Nick Drake

Ne cherchez pas des statistiques détaillées sur les graphiques pour cartographier la carrière de Nick Drake, car il n’y en a pas. C’est-à-dire que, même si nous vénérons maintenant à juste titre l’auteur-compositeur-interprète sensible par excellence, sa vie tragiquement courte n’a malheureusement pas été représentée par des récompenses commerciales sur les charts britanniques ou américains de son vivant. On est loin d’aujourd’hui, quand on entend sa musique jouer partout, des radios orientées albums aux supermarchés.

Nous célébrons le début de la période d’enregistrement trop brève de Drake et de son premier album Five Leaves Left. Produit par le grand pionnier de la musique acoustique Joe Boyd et sorti par Island le 1er septembre 1969, le LP présentait des morceaux intemporels envoûtants tels que “Time Has Told Me”, “River Man” et “Way To Blue”.

Five Leaves Left, qui tire son titre du message du fabricant inséré vers la fin d’un paquet de papiers à cigarettes Rizla, a été enregistré entre l’été 1968 et un an plus tard. Il comportait des contributions de Richard Thompson, puis de Convention de Fairport, à la guitare, Danny Thompson à la basse et autres, ainsi que les magnifiques arrangements de Robert Kirby.

Le disque est devenu internationalement reconnu comme un classique, se classant au 280e rang de la liste des 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone en 2003, au 85e rang dans un sondage de 2005 de la chaîne britannique Channel 4 TV et au 74e rang dans un NME. liste de tous les temps. En 1975, Nick Kent du NME l’a décrit comme “l’un de ces albums qui semblent liés à l’exhortation puis à jouer sur une humeur particulière de l’auditeur, comme Astral Weeks et Forever Changes”.

Indifférence du public, approbation critique

En effet, l’apparente indifférence du public aux talents singuliers de Drake n’était pas faute d’une certaine approbation critique. Mark Williams, examinant Five Leaves Left comme une nouvelle parution pour l’International Times, a fait remarquer que la voix du nouveau venu serait comparée à celle de Donovan.

“Mais Don n’irait nulle part sans ses chansons et Nick n’irait nulle part sans les siennes”, a-t-il écrit. “Ce sont de belles brises douces d’une perfection cadencée qui portent des poèmes réfléchissants comme la danse, des feuilles d’or.”

