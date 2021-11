Five-Minute News 26/11/21 – Sécurité de la vaccination pendant la grossesse, Immigration, Éthiopie

Besoin d’un rattrapage rapide sur les nouvelles du jour? Voici un résumé de cinq minutes d’Anthony Davis de Meidas Touch, faisant la une des journaux du 26 novembre 2021. Dans le segment d’aujourd’hui, le Five-Minute News couvre de nouvelles données sur la sécurité des vaccins COVID-19 pendant la grossesse,

Regardez les actualités de cinq minutes ci-dessous pour une couverture factuelle rapide des histoires les plus importantes du monde concernant la politique, les inégalités, la santé et le climat, dans un format accessible et accessible.

Aujourd’hui, le journaliste Anthony Davis couvre la sécurité des vaccins pendant la grossesse, signalant que de nouvelles données continuent de soutenir la sécurité des vaccins pour les femmes enceintes, montrant que l’incidence des mortinaissances, des naissances prématurées et de l’insuffisance pondérale à la naissance n’est pas plus élevée chez les vaccinées – « particulièrement rassurant , étant donné que les premières femmes enceintes à qui le vaccin a été proposé étaient celles qui avaient des problèmes de santé sous-jacents et qui devraient présenter un risque plus élevé de complications. »

Sur l’immigration européenne, le rapport couvre les plans des ministres français et britanniques de se rencontrer et de discuter de la manière dont leurs pays peuvent coopérer pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, à une époque où le nombre de personnes fuyant la pauvreté et les conflits augmente.

En outre, l’Éthiopie répond aux déclarations du gouvernement des États-Unis qu’il juge fausses et dénonce l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures du pays, alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans la capitale.

Anthony Davis a créé Five-Minute News pour répondre à un besoin d’informations factuelles, vérifiées et rapportées de manière responsable, sans dramatisation, embellissement ou mise en scène, pour «couper le bruit» des informations télévisées, mais avec plus de profondeur que le bulletin radio traditionnel.

