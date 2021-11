Five-Minute News 27/11/21 – Mises à jour sur la nouvelle variante COVID-19

Si vous avez cinq minutes, Anthony Davis a les nouvelles du jour, vous pouvez donc être au courant avant même que la cafetière ne soit terminée. Aujourd’hui, le premier objectif est une mise à jour de proportions mondiales, car une nouvelle variante de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde depuis près de deux ans maintenant est découverte – et comme la variante Delta, elle est considérée comme hautement transmissible.

Dans le Five-Minute News du samedi 27 novembre, Davis couvre cela, ainsi que les manifestations du Black Friday sur Amazon et une caravane de migrants à la recherche d’un emploi dans les Amériques.

Sur la nouvelle mutation du coronavirus, Davis rapporte qu’elle a été observée pour la première fois en Afrique du Sud, et alors que les scientifiques déterminent toujours les risques et les dangers spécifiques de cette nouvelle souche, l’Organisation mondiale de la santé l’a déjà désigné comme un virus préoccupant hautement transmissible, le nommant Omicron, conformément au modèle consistant à utiliser des lettres grecques pour désigner des souches individuelles. De plus, les experts considèrent qu’elle a une incidence plus élevée de réinfection, augmentant le risque que les individus tombent malades avec cette souche même s’ils ont déjà eu COVID-19.

Les États-Unis imposent des restrictions à l’entrée en provenance d’Afrique du Sud et d’autres pays de la région.

Dans d’autres nouvelles, Davis couvre une caravane de migrants se formant au Mexique. Le président Biden va de l’avant avec un plan qui obligera les demandeurs d’asile à rester au Mexique en attendant une audience, mais leur offrira des vaccins contre le COVID-19.

Enfin, un groupe de militants syndicaux cible Amazon et a organisé des manifestations devant les installations le vendredi noir, exigeant que l’entreprise offre de meilleures conditions de travail et paie une juste part des impôts aux États-Unis.

